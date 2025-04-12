來聽我唱善耕365公益音樂節。(圖片來源:善耕365基金會提供)

善耕365基金會執行12年的偏鄉合唱團計畫，迎來第12年的成果發表會，集合全台各地偏鄉及特殊背景學校的孩子們，4月12日下午在高雄對大眾呈現了一場充滿勇氣與希望的音樂饗宴。

4月12日下午，高雄台糖國際物流園區成為音樂與夢想的交匯點。本次音樂會除了邀請花東及南部偏遠地區的學校參與外，還有法務部所管轄的矯正學校明陽中學6號合唱團，一起排除萬難的加入。明陽除了有合唱團出演，更邀請已離校且成功融入社會的畢業學長回來分享心得，激勵在場學生與家長。

畢業學長跟現場大家分享說，曾經低潮的人生，是音樂帶給他希望，當他在明陽中學開始接觸幾樣不同的弦樂器後，也開始學自彈自唱，而這些接觸音樂的過程中所獲得的養分跟成就感是拉起他最大的力量。

畢業學長也告訴現場的所有學生說 : 「世界不會因為你的自甘墮落就會來幫助你，即便路上有很多家人、師長、貴人在支持你，最終想要改變還是要靠下定決心的自己。」

表演團體-矯正學校明陽中學。(圖片來源:善耕365基金會提供)

「為自己而唱」傳遞治癒力量

今年發表會的主題「為自己而唱」，強調每位表演者正視自己的心聲、以真摯歌聲為自己發聲，也將彼此的故事串連成一股強大的正能量向大眾展現。表演的最後，現場各校所有參與的學生齊聚在舞台前方，台上以及台下，共同演唱充滿希望的合唱曲《why we sing》，藉此治癒彼此失落的靈魂，傳遞堅韌與互助的溫暖力量，也為自己與他人帶來更多的希望。

教育理念與企業大力支持

善耕365基金會始終堅持「不挑選學生、不比賽」的教育理念，讓每位偏鄉孩子都有參與與表現的機會。這一理念也獲得企業界的鼎力支持，高雄鈦昇科技王明慶董事長與通億國際的林泳辰董事長以認養三間學校成立合唱團的方式，展現對偏鄉合唱團教育的認同與推廣。此次發表會更大力邀請南部港都會各界貴賓親臨現場，共襄盛舉，支持這些熱愛音樂的孩子們。通億國際的林泳辰董事長說: 「這場音樂節在高雄首開跑，兩周後還會接續辦北部場次，謝謝善耕365基金會用行動散播音樂與善良的種子，用對公益的熱情，呈現出每一位孩子的光彩。也謝謝台下每一位支持者，每一個掌聲都是對孩子努力的肯定，也請各界企業多加支持將感動化為行動，讓愛延續，讓更多孩子有改變命運的機會。」

通億國際林泳辰董事長勉勵在場所有演出學生。(圖片來源:善耕365基金會提供)

嘉誠國小親手寫感謝卡致贈給贊助商。(圖片來源:善耕365基金會提供)

持續推動：南北場次相繼登場

本周落幕的屏東場、高雄場音樂會僅是整個計畫的一環。隨著南部場次的成功舉辦，善耕365基金會也預告4月25日及4月26日北部場次即將登場，誠摯邀請各界朋友與熱心民眾前來支持這些充滿熱情與夢想的偏鄉學生，共同見證他們用歌聲譜出未來的希望之路。

【聯絡資訊】

如需進一步了解活動詳情，請持續關注「善耕365」官方網站與社群媒體的最新消息。

北部場次音樂會索票連結 : https://reurl.cc/Dqmad6

善耕365基金會以音樂作為溝通橋樑，持續致力於縮短城市與偏鄉之間的距離，透過合唱團的音樂計畫讓每一位孩子都能藉由歌唱找到自己。