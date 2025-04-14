麗星郵輪探索星號｜日本長崎岸上行程，雲仙地獄谷及小濱足浴溫泉體驗之旅，超愜意！

小涼跟著食尚玩家搭 麗星郵輪.探索星號六天五夜 來去日本玩樂，從第三天開始會到長崎、熊本、那霸靠岸，這時候大家就在想靠岸後該如何去玩? 小凉很建議大家可以直接購買郵輪的岸上行程即可，既方便又不用傷腦想行程和交通，且可以第一批下船搭上遊覽車去玩超輕鬆！！

🌟 麗星歸來 絢麗啟航 🌟

快拿出你的身分證！名字裡有「麗」、「星」兩個字的朋友有福啦！麗星郵輪回歸台灣絢麗啟航，今年從3/28起啟動為期8個月的航程，名字有「麗」或「星」的朋友，參加指定航次（4/11、4/13、4/16），就可享有，只有3個航次，動作要快！

※ 即使名字裡沒有「麗」或「星」，只要參加2025/6/29~2025/8/29的暑假航程，買2人送1人，第三人免艙房費！快約家人朋友們一起出發吧！！



我們在台灣時間早上７點就抵達了日本長崎，住在露台房的優勢就是一大早就能到陽台賞美景，看看每一地區的碼頭及周邊的景色，呼吸了新鮮空氣，小涼也要去集合參加今日的日本長崎岸上一日遊囉！

下船前一定要將登船卡、個人護照影印本帶著，下船後需經過面對面清關手續，你的護照影本會被貼上過境旅客登陸許可證，這也是你在日本購買免稅品的依據，一定要妥善保管好喔！！

這一下船看著麗星郵輪．探索星號停靠在一旁的真的讓人驚呼，這艘船真的好大，不免在等待中文導遊在集合大家的時候趕快拍照留念！！

小凉和姊妹們都選了 雲仙地獄谷及小濱足浴溫泉體驗之旅 且有含午餐，由碼頭前往雲仙地獄谷車程約 1.5 小時(單程）。

【雲仙地獄公園】地獄之名的起源，其實不過是因為日本人喜歡稱地上冒出滾燙蒸氣及溫泉的地方為地獄，一到雲仙，水汽噴射，白煙嫋嫋，隨處可見硫磺岩石，空氣中彌漫著硫磺的氣味，煙霧繚繞的光景，故名為「雲仙地獄」。（文字來自岸上旅遊介紹）

濃厚的硫磺味，如果本身對這味道有點敏感的朋友，會建議戴口罩喔！

來到溫泉區少不了購買溫泉蛋來相配！

還好早餐沒吃，嘟嘟好吃了美味的溫泉蛋！

在這邊我們也拍了不少照片留念！

這一區滿特別的是你可以將鞋子脫掉，讓腳直接在木板上，會有熱氣上升唷！

感覺在過仙境般！

午餐我們品嚐了在地本土特色的雲仙地獄蒸套餐。

以高溫蒸煮的方法搭配雲仙市的新鮮海鮮和食材，不得不說日本的米飯真得好好吃，搭上新鮮的海鮮更是夠味，味噌湯拌飯也好吃！

吃飽喝足我們來到離餐廳不遠的小濱溫泉泡足湯！這邊面向因夕陽美景而知名的橘灣小濱溫泉，是全日本最長的足湯場及最高溫的溫泉足湯之一。

這邊也有個小商店，販售雞蛋、地瓜等食材，可以放在一旁的溫泉地熱區，藉由熱氣蒸熟享用喔！

當日氣溫有點涼爽，泡上足浴真得很舒服且很暖身，這樣的行程真得很棒又輕鬆啊！

好心情當然就要來張假掰照ＸＤ

想不到這趟遊旅之旅，我們還能到日本看到滿開的櫻花！下午我們到達長崎縣其中一個最著名的賞櫻勝地”橘公園”，這邊有著如同隧道般連綿的櫻花大道超美，而且麗星郵輪更在現場供應日本清酒及小食給郵輪的旅客享用，真的超級無敵貼心！！

橘公園不只是有滿開的櫻花，再往上走還有橘神社可以參拜或購買朱印、御守唷！

現場提供許多長崎在地的小點心以及清酒。

（未滿１８歲請勿飲酒）

直接拿了點心就能在櫻花樹下野餐囉！！

現場也有不少市集、攤位小吃可逛喔！

最後我們來到濱町商店街，這邊可以大肆採購你要的藥妝、零食、電子產品，但小凉最愛的就是逛逛超市、大創等，還買了我最愛的福砂屋的長崎蛋糕！！

上郵輪後也接近晚間，從房間往外望去真的好美，感覺像夕陽要落下亦又像似夜景的來臨超美～ 這也是小涼強力推薦大家訂購露台房的原因之一唷！！

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