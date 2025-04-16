內容大綱

這次的首爾因為旅程較長也安排了近郊走訪，私心推薦來水原走走！

水原華城在 1997 年經 UNESCO 列為世界文化遺產，這趟水原一日遊也是我去首爾最喜歡的行程之一，不會太遠太累，有美景有歷史，我對華城行宮的喜歡甚至超越景福宮！

推薦你們可以和我一樣，先花一兩個小時走訪華城行宮，再安排一個小小的下午茶，稍作休息之後才有力氣走一段城牆，感受綿延山巒的登高散步，最後用黃昏的熱氣球作為水原華城的 ending

逛完華城後回到水原車站，附近有很多百貨公司還有樂天超市，可以逛逛吃飯再回首爾

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水原華城在哪裡

先來這張首爾近郊城市圖~~水原在首爾的南方，搭車 40~60 分鐘就能到，是非常適合從首爾出發前去一日遊的地方

水原華城交通

從首爾到水原有很多種方式，有點像是你從台北到板橋，可以直接搭捷運藍線，也可以搭高鐵、台鐵，不同的車花費時間不同，費用也會有一些差距這樣

⬇️ 先看比較表格 ⬇️

首爾 — 水原 價格 時間 地鐵 1 號線 刷交通卡 ₩2000

現金 ₩2100 53~62 分鐘 無窮花號 對號座 ₩2700

自由座 ₩2300 32~41 分鐘 ITX 新村號 對號座 ₩4800

自由座 ₩4100 31~35 分鐘 KTX 特等室 ₩13200

一般室 ₩8400

自由座 ₩7100 34 分鐘

地鐵 1 號線

地鐵 1 號線可以直達！非常方便，但就是要搭比較久

像我因為住在市廳站就有 1 號線，我也懶得跑去首爾站換無窮花號，所以我是從市廳出發直接搭 1 號線慢慢晃去水原

從 133 首爾站出發，搭到 P155 水原站，只要 53~62 分鐘，刷交通卡 ₩2000 非常便宜

💡 要特別注意

✦ 地鐵 1 號線在九老站會分岔 (就像北捷橘線在大橋頭分叉，你上車前要看一下這班是往蘆洲或迴龍)，如果你搭錯車就會去到很遙遠的地方！然後往回搭可能又要等非常久，所以強烈建議你要下載首爾地鐵 app，用規劃路線的方式讓系統直接告訴你搭幾點幾分的車，才不容易搭錯 ▸ 我是用這個 app 我覺得很好用

✦ 如果你用氣候同行卡去水原，1 號線只能搭到 P144 衿川區廳站，你要在這邊下車出站再用 T-money 進站，不然氣候同行卡在水原站是無法刷出站的喔 (不建議補票，根據網友分享補票不是只收衿川區廳~水原的錢，而是看你從哪上車直接整段補，所以不划算又會造成站務人員的困擾)

KORAIL 鐵路

這個就相當於我們的台鐵高鐵，有無窮花號、ITX 新村號、KTX 三種車都可以到 (可以想像成區間車、自強號、高鐵)

如果你很擔心搭地鐵會搭錯路線，搭 KORAIL 鐵路是不錯的選擇，無窮花號也不貴，對號座位還比較舒服 ▸ 線上訂票有中文，要先線上刷卡

如果你不想線上先刷卡，就只能去現場買，對號座如果賣完的話就是搭自由座，比較便宜但可能要站整路

水原市公車

你用上述方法到水原站之後，還要搭公車大概 10~15 分鐘才會到水原華城！

我沒有特別記哪些車有經過水原華城，我是到現場才用 NAVER MAP，看當下有什麼車就搭，一樣都可以刷 T-money 上下車~~

水原華城歷史

歷史小故事時間~~對古人恩怨沒興趣的話可以直接跳過這段往下開始看地圖哈哈哈哈，我個人是覺得都很有趣也很重要，了解這些故事對我逛古蹟的整體體驗感非常加分

水原華城的故事要從朝鮮第 22 代君王正祖李祘說起，有看過韓國古裝劇《李祘》的話大概就會知道一些些

⬇️ 人物關係是這樣 ⬇️

– 第 21 代君王 英祖 李昑 (爺爺)

– 思悼世子 李愃 (爸爸)

– 第 22 代君王 正祖 李祘

英祖只有兩個兒子，大兒子沒長大就夭折了，直到 41 歲英祖才又生了小兒子李愃，在那個年代應該也算老來得子了啦，英祖很開心也對他寄予厚望，所以在李愃 1 歲還是小嬰兒的時候就直接封他為世子

世子長大後也是很聰明懂事，14 歲英祖就叫他幫忙處理政事，結果他就被捲入政治鬥爭，英祖又太嚴格逼他太緊，世子就得憂鬱症了 (其實我覺得世子蠻慘的啦， 才 14 歲青少年耶英祖太強人所難吧🥲)，這個狀態持續了大概有 10 年，期間世子也有結婚生子，但同時他發病時也做了很多荒唐的事情

後來英祖覺得不能再這樣下去，考量到朝鮮的基業和世孫 (世子的兒子、未來的正祖李祘) 的名聲，只好廢世子為庶人然後賜他自盡，但他又一直死不了，英祖就命人把世子關在米櫃裡 8 天餓死+悶死，這段歷史後來也有拍成電影《思悼》，評價還不錯得了很多獎，英祖是影帝宋康昊演的

因為這個原因行宮裡還特別展示了朝鮮時期的米櫃……

而從正祖李祘的視角來看，從他懂事以來爸爸就有憂鬱症還時常瘋瘋癲癲的，10 歲時眼睜睜看著爺爺把爸爸關起來餓死😰長大後在李祘 24 歲時，爺爺英祖過世，李祘即位成為正祖

雖然正祖的童年應該超有陰影吧……但正祖長成了很棒的人，是很為後世稱頌的君王，他在位時國富民強而且他本人也很勤政愛民，然後他也是孝順出名的，因為覺得依山傍水的水原戰略位置和風水都很好，所以把他父親思悼世子的陵墓遷過來水原，然後在這邊建了一座城叫「華城」，叫原本住在附近的居民都過來住進華城裡，他自己也在華城裡蓋了行宮，如果他來水原祭拜父親就可以住在行宮順便處理政務

水原華城怎麼玩 / 水原華城 app 推薦

地圖先來！要先搞清楚「水原華城」和「華城行宮」是不一樣的東西~~

下圖咖啡色虛線城郭以內都叫「水原華城」，占地 130 公頃，城郭總長 5.7 公里，超~級~大！

而「華城行宮」是皇宮，你看到別人拍照很多宮殿建築物就是在那裡，只有黃色小格子那塊喔

然後推薦你們一定一定一定要安裝水原華城的 app！非常重要！！！搜尋 Touch Suwon 就可以找到它 (有支援簡體中文)

這個 app 超強，我最推薦「錄音導遊」功能，不管是行宮裡的各個宮殿或城牆上的樓台建築都有預錄好的中文導覽，我覺得對整體參觀體驗大加分

還有另一個也很酷的功能是 AR 實境，因為古蹟中有一些地方是沒有開放讓大家入內參觀的，app 裡的 AR 功能可以讓你直接看到建築內部，還可以從各種角度或是放大看 (因為是 AR 擴增實境所以背景是我的筆電鍵盤🤣)

水原一日遊推薦行程

整個華城區域裡有行宮、博物館、學校、寺廟、古蹟、老街、市場，一天很難全部逛完，而城牆太長也很難整圈走完，如果你和我一樣時間不夠，只能一日遊，底下是我的私房建議路線！推薦你直接玩最精華的部分！

📝 水原一日遊 ☄︎ 推薦行程

首爾出發 ➜ 水原車站 ➜ 搭公車前往八達門 ➜ 行宮路逛街 ➜ 午餐：Season Storage ➜ 華城行宮 ➜ 下午茶：WEEK LIVE ➜ 華城城牆散步( 長安門 — 華虹門 — 訪花隨柳亭 — 東將臺 — 東北空心墩 — 蒼龍門) ➜ 華城熱氣球 ➜ 搭公車回水原車站 ➜ 水原車站逛街 ➜ 在水原車站附近吃晚餐或直接回首爾

/ 八達門

八達門的整體感覺和我們台北的北門超級像😆都是在繁忙的現代交通系統中站著一座古城門，而且一樣用圓環的方式來保留古蹟，只是很可惜我們的北門就只剩下城門孤單地站在那，水原則是完整保存了幾乎全部的城牆和大部分的城門樓台

八達門這一帶可以說是水原市中心的主要商圈之一，從八達門通往行宮的這條行宮路也非常熱鬧，有製陶的工坊和很多文青小店，也可以在這邊租韓服到行宮拍照！(私心覺得華城行宮比景福宮好拍很多，觀光客少而且宮殿也很漂亮) 圓環附近還有傳統市場，我們到訪這天是假日，有超多人聚集

/ Season Storage 계절곳간

店家資訊：Instagram｜Google Map｜NAVER MAP

這間是水原蠻有名的飯捲小店！使用當季新鮮食材，而且離華城行宮很近，非常推薦大家來吃~~

店內座位不多，我們假日中午到訪完全沒辦法內用 (有看到照片嗎門口全部都是等內用的人)，還好店家對面就是一個小公園，我們買了外帶到公園吃

這間是葷素共食，VEGAN 有鷹嘴豆泥、天貝兩種口味可以選，都很好吃！(但有點小貴一捲大概 150 台幣)

/ 華城行宮

有著美麗建築和迷人歷史的華城行宮我真的超級愛！！！門票超級便宜一人才 ₩1500，你們一定要進去參觀！

這邊篇幅可能會有點長照片也很多，所以我之後會另外寫一篇文章分享行宮，先放幾張美照給你們看~~

華城行宮很棒的一點是裡面有一些蠟像，讓我們能知道那棟建築以前的功用，逛起來也比較生動有趣

/ WEEK LIVE

店家資訊：Instagram｜NAVER MAP

這間新開的咖啡廳整體是美式復古風的裝潢，我們坐在吧台，窗外看出去就是長安門，氣氛很棒！

甜點有分 vegan 或 non-vegan，標示很清楚不怕點錯，vegan 甜點非常好吃！推薦一定要點上面那顆覆盆子果醬烤餅🤤

另外他們的乳製飲料也可以免費換豆奶，而且沒有飲料低消超級佛心

✉️ 延伸閱讀：首爾特色咖啡廳推薦 / 14間首爾VEGAN甜點烘焙

/ 華城城牆

我覺得城牆可以不用整圈走完~~一方面是它太長，因為依山而建有些地方還是上坡，走起來真的會累，而且整路的風景也蠻相似的

我自己是選了「長安門 — 蒼龍門」這段大約 1 公里的路段來走，途中會經過炮樓、角樓、水門，也算是該看的漂亮建築都有看到

霸氣的長安門真的很壯觀！

以前是對外禦敵的砲口，從這個洞看出去剛好是人行道上要過馬路的人，非常可愛

我最喜歡的華虹門是蓋在水原川上的北水門

/ 熱氣球

水原華城的大重點還有這個！超酷的水原熱氣球！

這個熱氣球很安全，飛上去最高 150 公尺，全程包含上升下降才 10 分鐘，一人 ₩20000 也不貴，可以從高處俯瞰整個水原市景和華城城牆，工作人員還會幫忙拍照，是很特別的體驗~~