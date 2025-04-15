【台北訊】台灣具代表性的樂團——台北愛樂管弦樂團，今年邁入創團40週年，宣布推出橫跨全年的慶典系列音樂會，涵蓋世界首演、跨國合作與大型交響鉅作，展現樂團四十年來深耕本土、放眼國際的音樂實力與文化願景。系列活動將自5月20日於國家音樂廳舉辦開幕音樂會正式啟動，並於9月受邀登上大阪世界博覽會舞台，壓軸則於12月25日推出馬勒《第八號交響曲》，打造史詩級的「千人交響」盛典。

自1985年創團以來，台北愛樂在創團音樂總監、指揮大師亨利・梅哲（Henry Mazer）的引領下，致力於推廣古典音樂與培育本土音樂人才，建立起堅實的音樂根基。長年以來，樂團除積極演繹西方經典，也大力推廣「東亞樂派」，透過演出亞洲作曲家的原創作品，發展出獨具辨識度的音樂風格，並成功在國際舞台上展現台灣聲音。

40週年首場開幕音樂會將於5月20日在國家音樂廳隆重登場，邀請法比樂派小提琴大師吉拉・普雷（Gerard Poulet）擔任獨奏，與其台灣弟子蘇顯達共同演出匈牙利作曲家巴爾托克《第二號小提琴協奏曲》，展現跨世代音樂傳承。樂團亦將世界首演韓國作曲大師李哲求專為本團量身打造的作品《皇冠》（The Crown），以象徵榮耀與承擔的主題，為四十週年獻上嶄新樂章。

緊接著，9月5日至7日，台北愛樂將代表台灣受邀參與2025年大阪世界博覽會「Tech World」展演活動，三日九場演出以融合室內樂與布袋戲的形式呈現，結合台灣傳統文化與當代表演藝術，向全球觀眾展現台灣音樂的多元創意與藝術實力。

年度壓軸重頭戲則為12月25日於國家音樂廳演出的馬勒《第八號交響曲》，亦稱《千人交響曲》。此曲為馬勒最具規模之鉅作，需動員龐大編制，包括八位獨唱家、混聲與兒童合唱團、全編制交響樂團與國內音樂學校樂團協力演出，展現震撼人心的藝術張力，為四十週年慶典劃下最壯麗的句點。

樂團現任團長為中央研究院院士、前國科會主委李羅權，文化基金會董事長由愛妮雅化妝品集團總裁陳威中擔任。陳董事長表示：「台北愛樂走過四十年，不只是音樂藝術的堅持，更是對文化傳承的承諾。未來我們將持續推動創新演出與國際交流，讓音樂走進更多人的生活。」

長年來，樂團深受世安文教基金會、永大文教公益基金會、和成文教基金會、台新金控、愛妮雅化妝品集團等單位支持。值此週年，台北愛樂將以感恩之心回饋社會，持續耕耘音樂教育、文化外交與藝術創新，開創下一個光輝四十年。