文／克拉大
多那之四款優雅蛋糕＋限量花禮熱銷登場，預購進入高峰，獻上最有誠意的甜蜜祝福
「不用啦，別花錢了」—— 母親節前夕，媽媽們總是這麼說。但我們心裡都知道，她還是會在收到你準備的小禮物時，露出那種笑得有點驕傲又想裝鎮定的表情。今年，就別再臨時衝去蛋糕櫃挑剩下的那一顆了。選一款真正配得上媽媽氣質的蛋糕，不只是送禮，更是一種對她的了解與感謝。 今年母親節，全台蛋糕預購進入熱潮。連鎖咖啡品牌多那之（Donutes）推出的「優雅獻禮」系列母親節蛋糕，因為顏值高、口味細緻、還附贈限量「寵媽花禮」，已成為不少家庭的節日首選。不只甜點控瘋搶，連平常不愛甜食的媽媽們，看了也會點頭說：「這塊可以喔。」
▲▼連鎖咖啡品牌多那之（Donutes）推出的「優雅獻禮」系列母親節蛋糕，因為顏值高、口味細緻、還附贈限量「寵媽花禮」，已成為不少家庭的節日首選。（圖／多那之提供）
媽媽的氣質，不該被湊合的蛋糕辜負
母親節蛋糕，早就不是「有買就好」的時代了。多那之今年的四款設計，從名字到造型都別具用心，完美對應不同氣質的媽媽類型，像是一場專屬於母親的甜點時尚秀。
1. 檸花綻放 （葷）/ 6吋 ＄780 / 8吋 ＄1250
給活力又優雅的媽媽——外型像朵盛開的花，還有細緻蕾絲造型，搭配清爽的檸檬慕斯內餡。就像媽媽的微笑，看起來溫柔，實際上帶著無敵陽光。
2. 蝶舞花間 （蛋奶素）/ 6吋 ＄790 / 8吋 ＄1280
獻給溫柔細膩、充滿浪漫氣息的媽媽。夢幻紫芋布丁口味，擠花細節超講究，還有一隻淺紫色蝴蝶停在上頭，連素食者也能安心享用，是一款視覺與心意兼具的優雅代表。
3. 蜜桃伯爵花語 （蛋奶素）/ 6吋 ＄990
若你的媽媽是氣質型女神，這款你得馬上筆記。圓弧粉色蛋糕，內含伯爵茶香的巴斯克蛋糕，搭配莓果香緹與桃子果凍，層次豐富得像媽媽的情感——柔軟又堅定。
4. 濃情臻心（蛋奶素）/ 6吋 ＄850
如果你家媽媽愛黑咖啡、愛深色系，那這顆愛心造型的鐵觀音巧克力蛋糕絕對是本命。無麩質蛋糕體＋三層濃郁內餡，低調奢華，是甜品界的經典黑小禮服。
限量花禮，只送提前預約的心意
不只是蛋糕美，每一顆還附贈「寵媽花禮」——康乃馨花束一束，讓你的禮物瞬間將儀式感拉滿。
活動期間為4/1至4/30，凡預購任一款蛋糕並完成付款，即可在5/8 – 5/11期間取貨時一併領取花禮。可至全台多那之門市選購，也可線上預訂：
🔗預購連結 ：https://forms.gle/HPUcSeaw6GQsaQGP8
📍門市據點查詢：https://donutes.com.tw/stores/
一塊蛋糕，是一份實體的愛
多那之表示：「我們每年持續在母親節推出兼具創新與質感的蛋糕，不只是為了滿足味蕾，更希望成為傳遞情感的媒介。蛋糕是一份實體的愛，一束花更是一句藏在心裡的謝謝。」秉持「平價消費，嚴選食材」的品牌初衷，多那之希望讓這樣的溫暖不只存在於節日裡，更延伸進每一個平凡又真實的家庭日常。今年母親節，別再讓臨時挑的蛋糕，辜負了媽媽的氣質。挑對那一塊，她的微笑會告訴你，一切都值得。