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2025母親節慶祝／別再臨時挑母親節蛋糕了，挑一顆真正配得上媽媽氣質的才是重點

多那之 母親節蛋糕
2025-04-15 20:17:00 文字：頂尖傳媒
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文／克拉大

多那之四款優雅蛋糕＋限量花禮熱銷登場，預購進入高峰，獻上最有誠意的甜蜜祝福

「不用啦，別花錢了」—— 母親節前夕，媽媽們總是這麼說。但我們心裡都知道，她還是會在收到你準備的小禮物時，露出那種笑得有點驕傲又想裝鎮定的表情。今年，就別再臨時衝去蛋糕櫃挑剩下的那一顆了。選一款真正配得上媽媽氣質的蛋糕，不只是送禮，更是一種對她的了解與感謝。 今年母親節，全台蛋糕預購進入熱潮。連鎖咖啡品牌多那之（Donutes）推出的「優雅獻禮」系列母親節蛋糕，因為顏值高、口味細緻、還附贈限量「寵媽花禮」，已成為不少家庭的節日首選。不只甜點控瘋搶，連平常不愛甜食的媽媽們，看了也會點頭說：「這塊可以喔。」

2025母親節慶祝／別再臨時挑母親節蛋糕了，挑一顆真正配得上

▲▼連鎖咖啡品牌多那之（Donutes）推出的「優雅獻禮」系列母親節蛋糕，因為顏值高、口味細緻、還附贈限量「寵媽花禮」，已成為不少家庭的節日首選。（圖／多那之提供）

2025母親節慶祝／別再臨時挑母親節蛋糕了，挑一顆真正配得上

 

媽媽的氣質，不該被湊合的蛋糕辜負

母親節蛋糕，早就不是「有買就好」的時代了。多那之今年的四款設計，從名字到造型都別具用心，完美對應不同氣質的媽媽類型，像是一場專屬於母親的甜點時尚秀。

2025母親節慶祝／別再臨時挑母親節蛋糕了，挑一顆真正配得上

▲▼多那之母親節推出四款顏值超高、口味細緻，媽咪必愛的四款蛋糕獻給想送全天下母親一顆蛋糕了表心意的孩子們。（圖／多那之提供）

2025母親節慶祝／別再臨時挑母親節蛋糕了，挑一顆真正配得上

 

1. 檸花綻放 （葷）/ 6吋 ＄780  / 8吋 ＄1250

給活力又優雅的媽媽——外型像朵盛開的花，還有細緻蕾絲造型，搭配清爽的檸檬慕斯內餡。就像媽媽的微笑，看起來溫柔，實際上帶著無敵陽光。

2. 蝶舞花間 （蛋奶素）/ 6吋 ＄790 / 8吋 ＄1280

獻給溫柔細膩、充滿浪漫氣息的媽媽。夢幻紫芋布丁口味，擠花細節超講究，還有一隻淺紫色蝴蝶停在上頭，連素食者也能安心享用，是一款視覺與心意兼具的優雅代表。

3. 蜜桃伯爵花語 （蛋奶素）/ 6吋 ＄990

若你的媽媽是氣質型女神，這款你得馬上筆記。圓弧粉色蛋糕，內含伯爵茶香的巴斯克蛋糕，搭配莓果香緹與桃子果凍，層次豐富得像媽媽的情感——柔軟又堅定。

4. 濃情臻心（蛋奶素）/ 6吋 ＄850

如果你家媽媽愛黑咖啡、愛深色系，那這顆愛心造型的鐵觀音巧克力蛋糕絕對是本命。無麩質蛋糕體＋三層濃郁內餡，低調奢華，是甜品界的經典黑小禮服。

限量花禮，只送提前預約的心意

不只是蛋糕美，每一顆還附贈「寵媽花禮」——康乃馨花束一束，讓你的禮物瞬間將儀式感拉滿。

活動期間為4/1至4/30，凡預購任一款蛋糕並完成付款，即可在5/8 – 5/11期間取貨時一併領取花禮。可至全台多那之門市選購，也可線上預訂：
🔗預購連結 ：https://forms.gle/HPUcSeaw6GQsaQGP8

📍門市據點查詢：https://donutes.com.tw/stores/
 

一塊蛋糕，是一份實體的愛

多那之表示：「我們每年持續在母親節推出兼具創新與質感的蛋糕，不只是為了滿足味蕾，更希望成為傳遞情感的媒介。蛋糕是一份實體的愛，一束花更是一句藏在心裡的謝謝。」秉持「平價消費，嚴選食材」的品牌初衷，多那之希望讓這樣的溫暖不只存在於節日裡，更延伸進每一個平凡又真實的家庭日常。今年母親節，別再讓臨時挑的蛋糕，辜負了媽媽的氣質。挑對那一塊，她的微笑會告訴你，一切都值得。

 
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母親節蛋糕 多那之 母親節 蛋糕櫃 連鎖咖啡 甜點控
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服務品質
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CP值
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