文／克拉大

號稱「全台最美公園咖啡廳」的卡啡那（Caffaina）在今年母親節推出「Moment of Gold, Love in Bloom」主題限定蛋糕系列，從主題風格、口味、設計到命名，細細琢磨將記憶裡母親的樣貌轉譯成甜點語彙，只為還原她給你的那份溫暖與包容，讓每一段與母親共享的時光，都是閃耀的金色瞬間。

▲▼號稱「全台最美公園咖啡廳」的卡啡那（Caffaina）在今年母親節推出「Moment of Gold, Love in Bloom」主題限定蛋糕系列。（圖／卡啡那提供）

不只是蛋糕，而是一段關於她的時間

「今年我們想用甜點，把每位媽媽的『樣子』做出來。」卡啡那表示：「我們一直相信甜點的價值不只是味覺，更是情感的容器，可以承載情感的語言。今年，我們想讓大家透過風格對應蛋糕，記得媽媽的樣子，也為她創造一個能被好好珍藏的片刻。」

卡啡那母親節三大蛋糕推薦。（圖／卡啡那提供）

芋你有約（蛋奶素）NT$950／6吋

一個最能代表家的味道。選用滑順芋泥與蛋奶卡士達，柔軟綿密的口感像極了媽媽的溫柔擁抱與叮嚀。

馥栗提拉米蘇（含酒）NT$1100／6吋

濃郁的栗子餡搭配馬斯卡彭乳酪與白葡萄酒、咖啡酒層次，專為「貴婦媽媽」打造的優雅輕奢甜點。

金橙杏語（蛋奶素）NT$1050／6吋

法國香橙與杏仁奶油交織，酸甜層次細膩，象徵媽媽給予的關懷蘊養，每一口都是春日暖陽的味道。

凡購買母親節蛋糕即贈卡啡那品牌時尚隨行杯乙組。（圖／卡啡那提供）

用金色時刻記錄每位媽媽獨一無二的溫柔樣子

從空間氛圍、職人咖啡到精緻法點延續品牌一直以來的質感定位，此次更推出母親節限定贈禮，凡於預購期間4/1~4/25內完成預購付款，即可於取貨時獲得卡啡那品牌時尚隨行杯乙組（價值NT$179），讓喝咖啡不只是日常，而是專屬你的隨行儀式感！

金色時光・愛綻如花

預購期間｜4月1日（二）至4月25日（五）

取貨時間｜4月26日（六）至5月11日（日）

商品資訊｜三款6吋母親節限定蛋糕

活動贈品｜品牌時尚隨行杯乙組（價值NT$179）

🔗 預購連結https://forms.gle/rgUhLvqZRHyBmGeS7

📍門市據點查詢https://www.caffaina.com/store/

今年母親節，卡啡那為親愛的媽媽準備一場專屬愛的甜點盛宴。

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