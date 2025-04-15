文／克拉大

母親節，不只是愛的提醒，更是記得她的溫柔時刻。

有些話，有些愛，悄悄藏在心底最柔軟的地方。

迎接母親節，MINI.D COFFEE連鎖咖啡廳品牌，推出2025年母親節限定蛋糕—「嫣紅絮語」，以層層嫣紅花瓣造型堆疊，將對媽媽的愛意濃烈綻放，替你傳遞內心深處的感謝。

▲▼MINI.D COFFEE連鎖咖啡廳品牌，推出2025年母親節限定蛋糕—「嫣紅絮語」。（圖／MINI.D COFFEE提供）

MINI.D COFFEE 延伸生活美學場域，定義你的日常質感時光

作為多那之集團旗下主打文青美學風格的咖啡廳品牌，MINI.D COFFEE 自2021年創立以來，以「讓生活美學成為你不凡的日常」為品牌核心，致力打造一座純粹、簡單且充滿詩意的美學空間。

走進 MINI.D COFFEE，陽光灑落在手作輕食與咖啡香之間，映照著在地藝術創作者的靈感之作，不只是咖啡館，更是生活與藝術的交界點，將「日常」轉化為值得細細品味的片刻，邀你在每一次駐足之中，感受生活裡的溫柔光影。

▲▼母親節蛋糕預購期和取貨期一覽表。（圖／MINI.D COFFEE提供）

嫣紅絮語：藏在心底的感謝，幻化成花 6吋 / NT$1090

「嫣紅絮語」外型為一朵盛開的紅花，層層花瓣妝點金箔，如同時光灑落的痕跡。

蛋糕內餡以巴斯克起司蛋糕為基底，柔滑的覆盆子香緹交織蜜桃蘋果凍，並由蜜桃奶霜包覆層層清香，整體口感輕柔酸甜，質地細膩，溫柔卻有記憶點。

MINI.D 表示：「蛋糕的設計以火紅的顏色代表炙熱的愛，轉化內斂的花型，讓片片花瓣溫柔演繹心中未說的感謝。」

嫣紅絮語蛋糕將於4/19開放預購，觀迎至全台門市預購，這一次，不必言語承載情感，讓一塊蛋糕、一朵嫣紅之花，替你說完那些未曾訴說的溫柔。

預購期間｜2025年4月19日（六）至 4月30日（三）

取貨時段一｜2025年5月2日（五）～5月4日（日）

取貨時段二｜2025年5月9日（五）～5月11日（日）

商品資訊｜6吋母親節限定蛋糕

🔗 預購連結 https://forms.gle/qSQVBjNSJ9Zv2VAw6

📍官方Instagram帳號 https://www.instagram.com/mini.d_coffee?igsh=ZHU3dzl6NzJxdnVz

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