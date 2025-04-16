台中爬蟲展｜全台最療癒自然系展覽來了！【台灣爬蟲展2025｜台中爬蟲展2025】《蟲伏木石》5月台中國際展覽館開展！

【台灣爬蟲展2025｜台中爬蟲展2025】《蟲伏木石．跨域DIY特展》一場自然系沉浸式旅程 5月台中登場！

錯過了台灣爬蟲展2024、沒搶到台中爬蟲展2024門票的朋友們別擔心，台中爬蟲展2025即將開始!由自然啟發、為親子設計，《蟲伏木石．跨域DIY特展》日期時間即將於 2025年5月24日至25日 在 臺中國際展覽館（烏日） 盛大登場。這場特展結合生態觀察、手作體驗、療癒選物與親子互動，讓大人小孩都能在自然氛圍中找到驚喜與療癒。無論是喜歡昆蟲、植物、水晶，或是熱愛動手DIY的朋友，都不能錯過這場自然系年度盛事！

【命名解密】從自然細節出發，《蟲伏木石》蘊含探索靈魂

「蟲伏木石」這個特別的名字，其實藏有滿滿自然靈感與展覽精神——

蟲：象徵昆蟲與爬蟲，是孩子觀察自然、啟動好奇心的起點；

伏：代表潛伏在自然中的神秘生命，靜靜地等待被發現;

木：指的是植物與綠意，象徵堅韌生命力與療癒的自然氣息；

石：象徵水晶、礦石與能量療癒，是身心靈補充能量的重要元素。

四個字，構築出一場安靜卻充滿生命力的沉浸式展覽體驗，也是策展團隊想帶領大家「從自然出發、深入探索」的初心。

【2025台中爬蟲展｜六大主題展區】視覺、觸覺、心靈的全感官探索

2025台中爬蟲展規劃六大主題展區，讓參觀者彷彿穿梭於迷你自然世界中：

蟲語秘境：觀察爬蟲動物、甲蟲等生態小生物，認識奇妙的自然樣貌。

植感綠境：多肉植物、蕨類與造景藝術融合，綠意盎然。

米米星市集：療癒水晶與能量飾品集結，讓身心閃閃發亮。

森野食堂：森林系小吃、在地美味，補足體力、療癒味蕾。

匠木工坊：體驗木作手工藝，嗅聞木質香氣，感受自然紋理。

DIY探險區：拓印、彩繪、昆蟲觀察講座等活動，適合親子共學共玩。

每個展區都設計了能互動、能體驗的活動，讓觀展不再只是「走馬看花」，而是一場親身參與、充滿驚喜的探索之旅。

【兩棲爬蟲展｜親子共遊】孩子學自然，爸媽得療癒

《蟲伏木石．跨域DIY特展》特別規劃多項親子互動活動，讓孩子邊玩邊學、開心探索自然生態的同時，也讓爸媽們能在療癒氛圍中放鬆身心，真正做到親子同樂、各得其所。展區內也設有精選選物區，無論是自然植栽、手工飾品、水晶小物，甚至是手作體驗的成品，都可以帶回家，延續這份屬於自然的美好記憶。

【台中爬蟲展門票2025】ACCUPASS 線上熱賣中，早鳥優惠票享更多！

目前活動門票已於 ACCUPASS 平台正式開賣！提前購票不僅免費可享專屬優惠票，還能避免現場排隊，優先參與限量DIY體驗活動。主辦單位也提醒，購票前請務必詳讀票務須知與退票規則，讓觀展當天更順暢無憂。

2025爬蟲展日期台中、台中爬蟲展時間、活動資訊一覽：

活動名稱｜台灣爬蟲展2025 蟲伏木石．跨域DIY特展

2025爬蟲展日期台中｜2025年5月24日（六）－5月25日（日）

台中爬蟲展地址｜臺中國際展覽館（烏日區)

台中市烏日區中山路三段1號

台中爬蟲展時間｜10:00–18:00

爬蟲展2025門票｜ACCUPASS 台中爬蟲展門票2025線上購票

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台灣爬蟲展2024錯過不擔心!2025台灣爬蟲祭即將開始!

想和孩子一起親近自然、創造美好回憶？這個春末夏初，就來《蟲伏木石．跨域DIY特展》，開啟一段與自然共鳴、與家人共遊的療癒旅程吧！

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