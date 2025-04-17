撈王鍋物料理|連韓國明星都愛的人氣火鍋，全新概念店插旗松江南京！必吃粵式胡椒豬肚雞煲，匠心雙臘煲仔飯，加碼DIY消暑冰粉吃到飽!

近期吃到最喜歡的火鍋就是這一家! 連許多韓星都超愛的這家【撈王鍋物料理 】，主打粵式煲湯與川味麻辣雙湯底，近期強勢插旗台北松江南京，打造超狂的「粵川湯戰 紅白對決」，不管吃不吃辣都能被滿足，必點匠心十味系列，從食材擺盤到口味皆細膩講究，同時浮誇的在桌邊上演火焰秀，讓吃火鍋也能超有儀式感。

❤️「粵川湯戰 紅白對決」三重好康優惠活動❤️

「第一重」：即日起到店消費，凡上傳用餐照 限動打卡並標註官方帳號 （FB：撈王鍋物料理 或 IG：@laowangtw）即可獲得「迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈」乙個數量有限，送完為止！

「第二重」：加入會員參與每日投票累積點數，最高30點、人人有獎，到店用餐再加碼抽價值逾兩千的雙人套餐

「第三重」：針對鄰近商務客，憑發票投入名片，即可兌換美國特選板腱牛、田園蔬菜籃、大扇貝好禮三選一！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

撈王鍋物料理 環境分享

▼「中式火鍋第一品牌 【撈王鍋物料理】」，近期強勢插旗台北松江南京，從捷運松江南京站六號出口步行2分鐘即可抵達，看到充滿火辣辣的紅色店門就是了!

▼【撈王鍋物料理 】用餐空間以紅色系為主調，搭配東方木質美學為設計概念，暖色系設計讓人食慾大開，座位從兩人~多人都有，無論是約會或是聚餐都很適合!

▼【撈王鍋物料理 】內用享有甜品「冰粉」無限吃到飽，配料給得非常有誠意欸，可自由添加花生碎、蜜紅豆、椰果、黑糖等，身為甜點控忍不住吃了好幾碗。

▼【撈王鍋物料理 】的自助吧醬料多樣化，可以自行調配喜歡的口味。

▼鄰近商務客，憑發票投入名片，即可兌換美國特選板腱牛、田園蔬菜籃、大扇貝好禮三選一！

▼【撈王鍋物料理 】新開幕優惠活動，入座會提供每人一杯招牌馬蹄竹蔗水，清甜的滋味吃鍋超解辣。

▼【撈王鍋物料理 】即日起到店消費，凡上傳用餐照 限動打卡並標註官方帳號 （FB：撈王鍋物料理 或 IG：@laowangtw）即可獲得「迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈」乙個數量有限，送完為止！

▼【撈王鍋物料理 】飲品的選擇很豐富多變化，包含清爽的氣泡飲、暖心的鍋煮奶茶等品項!

撈王鍋物料理 菜單

點我線上看菜單

撈王鍋物料理 餐點介紹

鴛鴦鍋 (任選兩款湯底)💰780元

▼火鍋湯頭可以選擇鴛鴦鍋，湯頭有粵式胡椒豬肚雞煲、川味麻辣鍋、養生菌菇鍋、番茄煨豬軟骨鍋，可以任意選擇兩款湯頭搭配，鍋底本身都有著滿滿的配料。

▼好喝到眼睛發亮的粵式胡椒豬肚雞煲，湯底使用金華火腿與南風肉熬煮，喝起來帶有開胃的胡椒辣香，但不會過於刺激，醇厚溫潤的風味很順口，湯底還能撈到超多彈牙豬肚與嫩滑雞肉。

▼「粵式胡椒豬肚雞煲 一煲四味」獨門吃法！第一味 ： 建議先喝濃郁的原湯。

▼第二味 ： 加入菌菇後湯頭變得甘香。

▼第三味 : 加各類葷菜結合菌類打造層次。

▼第四味 : 加入各種蔬菜讓湯底變得更加鮮甜。

▼推薦大家一個神級的隱藏版吃法，就是在湯頭煮到最後面的時候，將白飯倒入鍋中熬煮成炊粥，每一粒都充滿了湯頭的精華，煮起來真的超級厲害!

川味麻辣鍋

▼麻辣控會愛的川味麻辣鍋，鍋底用上選牛油、小米椒、子彈頭、辣椒王、二荊條辣椒和十五種秘製香料熬煮，喝得到多種辣椒的香氣、辣度層層堆疊，但是可以喝的那種湯頭，無論涮肉或海鮮都很夠味!

▼如果是比較怕辣的人，可以自行打造出創意麻奶鍋，將胡椒豬肚雞湯和麻辣湯以7:3比例調勻，喝起來香麻中帶有著開胃的胡椒香，意外的超級涮嘴，大家一定要試看看!

▼如果不知道點什麼選擇障礙，首推撈王TOP10菜品匠心十味系列，包含臘味煲仔飯、馬蹄竹蔗水、手打蝦丸拼盤、山野珍菇匯、綜合豆製拼盤、繡球豆腐、紐西蘭玫瑰牛舌、茶香醃肉、脆雙絲、滷三寶（牛蹄筋、金錢肚、滷大腸）。

茶香醃肉💰228元

▼第一次吃到茶味的牛肉 ! 這盤超特別的茶香醃肉，結合創意先以茶油醃製，涮煮後再搭配擂茶粉享用，軟嫩中有著淡雅茶香，這組合意外吃起來超搭欸~

紐西蘭玫瑰牛舌💰398元

▼擺盤像花朵的紐西蘭玫瑰牛舌，肉量給得相當大氣，每一片牛舌都完整大塊，涮幾秒後就可以起鍋，彈牙嚼勁的口感令人著迷!

手打蝦丸拼盤💰258元

▼海鮮控必吃的手打蝦丸拼盤，包括山葵蝦丸、爆漿起司蝦丸、松露蝦丸、魚子蝦丸，嚴選南美白蝦手工摔製，咬起來口感更加的Q彈，不同口味咬下都帶來豐富驚喜!

雙臘煲仔飯（中份）💰258元

▼在桌邊上演浮誇火焰秀的雙臘煲仔飯，加入泰國香米與臘肉、臘腸蒸煮，由服務人員倒入高粱酒後點火，透過砂鍋燜煮鎖住臘味油脂，鹹甜鹹甜充滿香氣，起鍋後有著過癮的鍋巴口感!

繡球豆腐💰128元

▼如同花朵綻放的繡球豆腐，會由專人在桌邊現煮，熬煮的過程超級療癒，起鍋後吸飽了湯汁精華，滑嫩口感讓人難忘~

撈王鍋物料理 用餐心得

喜歡喝湯的朋友絕對要收藏這家~因為這家【撈王鍋物料理 】的湯認真有厲害，無論是以牛油熬煮的麻辣鍋，或是鮮香醇厚的胡椒豬肚雞湯，都好喝到讓人瘋狂加了好幾次湯，還有超爽的DIY消暑冰粉吃到飽，CP值和口味都很值得衝一波!

撈王鍋物料理 店家資訊

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撈王鍋物料理 松江南京店

地址： 台北市中山區南京東路二段111號(近捷運松江南京站6/7號出口）

營業電話 : 02-2508-0861

營業時間 : ：11:00am-1:00am

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food