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苗栗縣泰安鄉帶著毛孩去露營！苗栗四大寵物友善露營區推薦

寵物 露營 住宿 翩翩泰安 more
2025-04-17 15:31:00 文字：cyclecbv1003
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完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&id=1249

隨著寵物成為家庭中不可或缺的一員，越來越多旅人希望與毛孩共享美好假期。從山林間的溫泉帳篷、森林藝術莊園，到鄉村風格露營區與壯麗山景的銀色露營車，這些寵物友善的豪華露營地，不只提供舒適的住宿體驗，更貼心設有開放毛孩入住的房型與戶外空間。以下就為您介紹四個適合與毛小孩一起探訪的精緻露營區，無論是想放空放鬆、享受美食，還是來一場療癒的自然之旅，都能找到理想去處！

翩翩泰安
藏身苗栗泰安、緊鄰汶水溪的「翩翩泰安」，擁有得天獨厚的雲霧山景，即使海拔不高，也能輕鬆享受被山嵐圍繞的仙境感。園區最大亮點就是全台首創的「湯屋帳篷」，讓你在帳篷內就能擁有專屬溫泉湯池，享受靜謐愜意時光！園區全面開放寵物入住，只需酌收清潔費與押金，毛孩就能在寬廣遼闊的大草皮自由奔跑、探索自然，與您一起沉浸在這片山林之中！
苗栗縣泰安鄉帶著毛孩去露營！苗栗四大寵物友善露營區推薦

翩翩泰安的餐飲服務也絕不馬虎！從晚餐、午茶、宵夜到早餐，每一餐都充滿驚喜與期待。主廚精心設計的無菜單料理，以當令食材為靈感，結合山林風味與精緻手藝，呈現一道道色香味俱全的饗宴。在山景環繞中品味悠閒，每一口都感受到療癒與用心。此外，入住園區還可以體驗季節性活動體驗行程，讓你與毛孩都能留下難忘回憶！夜晚在帳篷內泡湯仰望星空，清晨聽鳥語與晨霧一同甦醒，有毛孩依偎身旁的每一刻，都是被溫柔包圍的幸福風景。
苗栗縣泰安鄉帶著毛孩去露營！苗栗四大寵物友善露營區推薦
官　　網：翩翩泰安
地　　址：苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號
聯絡電話：037-941099

寨酌然野奢庄園
壢西坪最具話題的「寨酌然野奢庄園」，是一處結合森林美學與藝術創作的野奢營地。園內四季花開、草木扶疏，每個角落皆可見藝術家作品點綴，如皇雷普耶斯童趣雕塑、余燈銓裝置及施力仁金剛犀牛等，整體如同戶外藝術館般夢幻。園區提供露營帳篷、露營車及Villa等多元住宿選擇，帳篷區開放毛孩入住，僅酌收清潔費。對喜愛拍照、賞景與毛孩同行的你來說，是再理想不過的旅行基地。
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在這片藝術森林裡，還能享用主廚每日現做的無菜單料理，餐食設計靈感來自四季與山林，用料講究、擺盤別緻，讓每一餐都像在品味藝術。從房間到餐桌，每一處皆充滿儀式感。夜晚點燈後，園區氛圍宛如童話世界，與毛孩漫步其中，享受屬於你們的靜謐時光。
苗栗縣泰安鄉帶著毛孩去露營！苗栗四大寵物友善露營區推薦
官　　網：寨酌然野奢庄園
地　　址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號
聯絡電話：0989-981285

橘舍三食
「橘舍三食」前身為一座橘子園，改建後保留了農田景觀與懷舊鄉村風，融合美式露營元素，是壢西坪中別具人情味的營地。園區內多處以廢棄木材與農具再造，營造出自然且溫暖的氛圍。住宿設有豪華帳篷與美式露營車，空間寬敞、設備齊全，帳篷區開放寵物入住，僅需酌收清潔費。白天可與毛孩在草地間奔跑，夜裡則共度營火時光，是適合全家一起放鬆的小旅行。
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餐飲部分則主打柴燒無菜單料理，以當季食材結合西班牙Josper烤箱進行碳烤，完美保留食物原味。料理風格簡單卻層次豐富，吃得出土地的溫度。讓旅人與毛孩在自然中放慢步調，享受有溫度的露營時光。無論是懷舊氛圍還是精緻餐點，橘舍三食讓旅人與毛孩在自然中放慢步調，享受一場身心滿足的旅程！
苗栗縣泰安鄉帶著毛孩去露營！苗栗四大寵物友善露營區推薦
官　　網：橘舍三食
地　　址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-15號
聯絡電話：0966-51159

小巷清風
全台首座全面採用 Airstream 奢華露營車的營區「小巷清風」，坐落於壢西坪高地，視野遼闊，可俯瞰鯉魚潭水色，遠眺馬拉邦山與關刀山的壯麗山景。園區秉持生態共存理念，能見到雞鴨鵝與貓狗和諧共處，四處皆綠意盎然。園內種植各式可食蔬果，旅人可體驗從土地到餐桌的食農樂趣。其中，「Hobby露營車」為寵物友善房型，不僅歡迎毛孩一同入住，還貼心準備寵物專屬雞肉鮮食，更有寵物腳踏車，讓你與毛孩一起騎遊，漫遊田園風光。
苗栗縣泰安鄉帶著毛孩去露營！苗栗四大寵物友善露營區推薦

小巷清風的餐飲由台北紅蝦餐廳主廚操刀設計，從健康蔬果早午餐、精緻下午茶到溫暖晚餐，每一餐都充滿細節與驚喜。不論是清新爽口或香氣四溢，皆能滿足挑剔味蕾。餐後可與毛孩散步園區，聽蟲鳴鳥語、仰望星空，一同體驗大自然的溫柔擁抱。
苗栗縣泰安鄉帶著毛孩去露營！苗栗四大寵物友善露營區推薦
官　　網：小巷清風
地　　址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號
聯絡電話：0965-610360

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 編輯 鄭亦庭
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