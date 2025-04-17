熱水器怎麼挑？！當然要挑選通過一級能效實驗檢測、熱效率90%up的 Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器 16L ！一級能效不僅環保，五段火排控溫技術，還能精準控溫，洗澡不會忽冷忽熱，Smart AI智能溫控，讓你在浴室內就可遠端遙控水溫，不用跑上跑下到陽台調溫。最近天氣忽冷忽熱，每天洗澡水溫很難以掌控最適合肌膚的溫度，特別是每個家人洗澡水溫感受度不太一樣，可以遙控水溫功能真的是太便利了！

Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器觸控式面板也太好看了，搭配鐵灰色霧面機身，一整個好時尚！還享有全機三年保固服務，海爾原廠授權的技師到府安裝、售後維修服務，比起其他沒有授權的技師安裝，更安全有保障喔。

延伸閱讀 : https://ihappyday.tw/blog/post/haier

之前買的熱水器用了10多年了，雖然還沒壞，但就是忽冷忽熱，洗起來真的很不方便。

一級能效

經朋友推薦這一台Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器 16L，看到一級能效環保節能我們全家眼睛都亮了，在台灣熱效率88%以上就算一級能效，但海爾是90%以上，主要是多了副水箱設計，讓熱能可以回收再利用，更環保節能。

排出去的熱氣也會從110度降到50幾度，足足降溫超過50%，有效幫助減碳排。但會有冷凝水的產生，無毒無害，也進一步降低環境的負擔。

原廠授權專業技師到府安裝

購買Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器包含配送及基本安裝，由海爾原廠授權專業技師到府安裝。

因每一台熱水器掛架設計都不太一樣，除了拆除舊機，還要拆卸原壁掛架。

早期技師施工較無概念，只要能安裝上去就好，大都使用粗暴蠻力敲打鋼釘安裝，以至於拆卸原壁掛架花了一點時間。海爾原廠授權的技師不僅專業，還很有耐心的幫我們把原壁掛架拆除，丈量尺寸後開始鑽洞安裝。

光是鑽洞安裝也很費心！熱水器不只是掛在壁掛架上，上下還用螺絲固定，感覺非常用心。

最後在熱水器上方倒一杯水，這是為了防止廢氣逆流排出，只有在第一次安裝才倒入，之後不需要再添加。

Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器 16L

Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器觸控式面板也太好看了，搭配鐵灰色霧面機身，一整個科技感滿滿，好時尚！好好看！

五段火排控溫技術

五段火排控溫技術，比起之前熱水器，更能精準控溫，洗澡不會忽冷忽熱，開啟全熱水就是想要的水溫，不用再混入冷水，恆溫效果非常穩定，可以省下買恆溫龍頭的預算喔。(另外原先那台沒有五段火排，夏天洗澡熱水會太燙，沒辦法控制更小的火力，也比較耗瓦斯。)

觸控式面板

觸控式面板更顯時尚、科技感，而且沒有他牌塑膠製按鍵，不怕長時間陽光曝曬氧化。

這是他牌按鍵氧化狀況，水溫已無法再調整。按鍵薄膜也破損已久，比較容易進水，之前我們在使用都很小心。

觸控面板除了開關按鍵，還有按摩浴、浴場、沖涼洗及廚房洗4種模式。這4種模式分別是泡澡、一般熱水洗澡、常溫洗澡以及廚房用水溫度，4種模式水溫通通都可分別調整，讓你在家享受最舒適恆溫。

Smart AI智能溫控

Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器還可加購安裝 Smart AI智能溫控，遠端遙控調整水溫。5月底前購買Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器，加購安裝 Smart AI智能溫控，可享半價加購優惠，也太划算了，這麼便利的商品，能不買嗎！

師傅不到2分鐘的時間，已完成同步連線 Smart AI智能溫控，我手上這一台是遙控器，同樓層幾乎溫控零死角，我家是樓中樓，浴室在樓上也能遠端調整水溫溫度。官方數據最遠可達30M，住透天厝安裝也很可以。

遙控器是吃電池的，背板附有雙面膠可黏貼在牆上，方便隨時取用。

我們家雖然是大樓，但因為是樓中樓的關係，水溫太熱或太冷，都要衝樓下陽台調整，有了Smart AI智能溫控，調溫、操控不需上下樓跑上跑下，遠端就可遙控更輕鬆便利。

個人客製化，我們家4個人，每個人洗澡水溫都有屬於自己舒適的溫度，Smart AI智能溫控，可依據自己的洗澡習慣與需求，自訂想要水溫，實現洗浴真恆溫。

隨時遙控真的好便利又舒服，現在天氣不穩，早晚溫差大，洗澡水溫很難掌控最舒適的溫度。特別是長輩，溫度太低或太高，也會引起身體不適，Smart AI智能溫控可減少不必要的風險，讓家人洗得更舒適。

Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器，集節能、環保、智能於一體，不僅環保、節能減碳，洗澡也不再忽冷忽熱，還可遠端遙控，自訂自己舒適恆溫，大大便利居家生活。

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