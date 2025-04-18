林口聚餐推薦！近期內升級為「芝加哥音樂餐廳」保留自助沙拉吧、湯品、甜點區、熟食區…等，餐點主打精緻排餐，厚切牛排、碳烤豬肋排、小羔羊排、北歐烤雞…等，份量超級大！肉品也是水準之上的品質
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每週三五消費送調酒一杯
若使用舊餐券，免收10%服務費，再加碼送一份主廚特餐（文末有活動總整理）
撰文。拍攝／呂萱萱
午餐與下午茶時段｜11:30–17:00
現場LIVE晚餐時段｜17:30–22:00
（最後點餐時間21:00，收餐時間21:30）
用餐時間以兩小時為限，預訂席位保留10分鐘
芝加哥音樂餐廳，就在林口爵怡溫德姆酒店的一樓，從旁邊的門直接進入就可以了
用餐區是長方型格局，自助吧在中間的位置，整體算滿寬廣的，每張座位都有適當距離，不會很擁擠
每天晚上，都有現場演唱表演，來吃餐可以邊聽歌，氛圍感十足，大家千萬別以為是那種乒乓叫的live band，基本上都是抒情歌為主，不會太大聲，很適合帶小孩跟長輩來用餐
現場演唱表演時間：
週日～週五｜18:40–20:50
週六｜17:30–19:30
先說心得：份量真的超級大！我們三個大人，點了一份雙人套餐，還有現場的自助吧，根本吃不完…冏
所以我私心建議，若跟我們一樣三個大人，可以點一份雙人套餐（凡點主餐就可以享用自助吧）另外一位只要單點自助吧就好，這樣花下來的費用也不高，而且可以吃很飽
雙人套餐有德國豬腳、豬助排、透抽…等很多選項，我們選了沙朗牛排+小羔羊排，海鮮是帝王蟹腳
餐點份量真的爆炸多，這擺盤也很擺氣，裡面有肉、海鮮、玉米、蔬菜、德國香腸，雞塊、地瓜球、薯條…等，要說這是雙人套餐，真的吃不完啦~
帝王蟹腳，碩大又肥美，充滿彈性的口感，可以令人吃得心滿意足，味道相當鮮甜
小羔羊排，口感鮮嫩又細緻，無羊肉的腥羶味
配菜也相當豐富，德國香腸有脆度，雞塊酥香無油膩感
這薯條口感酥脆，淋上黃芥末醬很對味
玉米、蔬菜的口感也不錯，但建議要趁熱比較好吃
自助吧雖然沒有轉型前這麼多食材，但基本上也很夠我們吃
生菜、沙拉、果汁、優格…等開胃餐點都有
冷肉盤、明太子花枝、貢菜牛蒡絲冷肉盤、綜合起司、柚香蓮藕…等小菜
什錦炒飯、椒鹽魚塊、季節時蔬、打拋豬、玉米濃湯，羅宋湯
還有小餐包、麵包、旁邊也有果醬可以使用
甜湯、蛋糕應有盡有
原文連結 https://evanchiny.com/wyndhamlinkou/