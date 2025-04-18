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新轉型的芝加哥音樂餐廳，晚上還有演唱，雙人套餐超澎湃，還有自助吧吃到飽

2025-04-18 09:34:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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新轉型的芝加哥音樂餐廳，晚上還有演唱，雙人套餐超澎湃，還有自助吧吃到飽

林口聚餐推薦！近期內升級為「芝加哥音樂餐廳」保留自助沙拉吧、湯品、甜點區、熟食區…等，餐點主打精緻排餐，厚切牛排、碳烤豬肋排、小羔羊排、北歐烤雞…等，份量超級大！肉品也是水準之上的品質

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撰文。拍攝／呂萱萱新轉型的芝加哥音樂餐廳，晚上還有演唱，雙人套餐超澎湃，還有自助吧吃到飽

午餐與下午茶時段｜11:30–17:00
現場LIVE晚餐時段｜17:30–22:00
（最後點餐時間21:00，收餐時間21:30）
用餐時間以兩小時為限，預訂席位保留10分鐘

新轉型的芝加哥音樂餐廳，晚上還有演唱，雙人套餐超澎湃，還有自助吧吃到飽

 

芝加哥音樂餐廳，就在林口爵怡溫德姆酒店的一樓，從旁邊的門直接進入就可以了

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用餐區是長方型格局，自助吧在中間的位置，整體算滿寬廣的，每張座位都有適當距離，不會很擁擠

新轉型的芝加哥音樂餐廳，晚上還有演唱，雙人套餐超澎湃，還有自助吧吃到飽

每天晚上，都有現場演唱表演，來吃餐可以邊聽歌，氛圍感十足，大家千萬別以為是那種乒乓叫的live band，基本上都是抒情歌為主，不會太大聲，很適合帶小孩跟長輩來用餐

現場演唱表演時間：
週日～週五｜18:40–20:50
週六｜17:30–19:30

先說心得：份量真的超級大！我們三個大人，點了一份雙人套餐，還有現場的自助吧，根本吃不完…冏

所以我私心建議，若跟我們一樣三個大人，可以點一份雙人套餐（凡點主餐就可以享用自助吧）另外一位只要單點自助吧就好，這樣花下來的費用也不高，而且可以吃很飽

新轉型的芝加哥音樂餐廳，晚上還有演唱，雙人套餐超澎湃，還有自助吧吃到飽

雙人套餐有德國豬腳、豬助排、透抽…等很多選項，我們選了沙朗牛排+小羔羊排，海鮮是帝王蟹腳

餐點份量真的爆炸多，這擺盤也很擺氣，裡面有肉、海鮮、玉米、蔬菜、德國香腸，雞塊、地瓜球、薯條…等，要說這是雙人套餐，真的吃不完啦~

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帝王蟹腳，碩大又肥美，充滿彈性的口感，可以令人吃得心滿意足，味道相當鮮甜

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沙朗牛排，因為沒有肉筋，嚼起來完全不會感受到阻礙，肉很嫩完全不會柴，滿口假牙的長輩也可以輕鬆咬

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小羔羊排，口感鮮嫩又細緻，無羊肉的腥羶味

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配菜也相當豐富，德國香腸有脆度，雞塊酥香無油膩感

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這薯條口感酥脆，淋上黃芥末醬很對味

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玉米、蔬菜的口感也不錯，但建議要趁熱比較好吃

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自助吧雖然沒有轉型前這麼多食材，但基本上也很夠我們吃

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生菜、沙拉、果汁、優格…等開胃餐點都有

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冷肉盤、明太子花枝、貢菜牛蒡絲冷肉盤、綜合起司、柚香蓮藕…等小菜

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這區的選擇性也很高，有夏威夷披蕯、瑪格麗特披蕯、蟹肉鮮蝦披蕯

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什錦炒飯、椒鹽魚塊、季節時蔬、打拋豬、玉米濃湯，羅宋湯

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還有小餐包、麵包、旁邊也有果醬可以使用

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甜湯、蛋糕應有盡有

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飲料的選擇也不少，研磨咖啡、冰沙、紅豆牛奶，吃飽後記得來一份冰淇淋，才叫滿足

新轉型的芝加哥音樂餐廳，晚上還有演唱，雙人套餐超澎湃，還有自助吧吃到飽原文連結 https://evanchiny.com/wyndhamlinkou/

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爵怡溫德姆酒店/芝加哥音樂餐廳

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place新北市林口區八德路339號
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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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