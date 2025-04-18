先說心得：份量真的超級大！我們三個大人，點了一份雙人套餐，還有現場的自助吧，根本吃不完…冏

所以我私心建議，若跟我們一樣三個大人，可以點一份雙人套餐（凡點主餐就可以享用自助吧）另外一位只要單點自助吧就好，這樣花下來的費用也不高，而且可以吃很飽

雙人套餐有德國豬腳、豬助排、透抽…等很多選項，我們選了沙朗牛排+小羔羊排，海鮮是帝王蟹腳

餐點份量真的爆炸多，這擺盤也很擺氣，裡面有肉、海鮮、玉米、蔬菜、德國香腸，雞塊、地瓜球、薯條…等，要說這是雙人套餐，真的吃不完啦~

帝王蟹腳，碩大又肥美，充滿彈性的口感，可以令人吃得心滿意足，味道相當鮮甜

沙朗牛排，因為沒有肉筋，嚼起來完全不會感受到阻礙，肉很嫩完全不會柴，滿口假牙的長輩也可以輕鬆咬

小羔羊排，口感鮮嫩又細緻，無羊肉的腥羶味

配菜也相當豐富，德國香腸有脆度，雞塊酥香無油膩感

這薯條口感酥脆，淋上黃芥末醬很對味

玉米、蔬菜的口感也不錯，但建議要趁熱比較好吃