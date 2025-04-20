為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎…

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

2025-04-20 21:17:00 文字：Fresa芙芮莎
share
Fresa芙芮莎

Fresa芙芮莎

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天

 
 
 
 
 
 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

人生第一次郵輪旅遊終於解鎖！帶著全家搭郵輪去～
跟著食尚玩家百人媒體團出發搭乘麗星郵輪探索星號.
一起展開麗星郵輪九洲+那霸六日首航日本櫻花航線，真是太興奮啦！
麗星郵輪探索星號基隆港為台灣母港.
這次櫻花首航的九州鹿兒島、熊本、那霸六日郵輪旅行.
搭乘麗星郵輪追日本櫻花真的超酷！好多人來詢問航旅活動～
船上每日娛樂活動、手作體驗、精彩表演、異國美食都讓我們充滿驚喜，一點都不無聊.
有著「舌尖上的郵輪」稱號的麗星郵輪探索星號.
餐飲供應從早餐一直到宵夜，真的吃不停，每天六餐更是充滿期待！
３間免費餐廳＋特色餐廳提供多國餐廳美食，讓你有環遊世界的感覺.

 

麗星郵輪｜探索星號（原名勝世界壹號郵輪）│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂活動、紅毯之夜嗨翻天

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

這次麗星郵輪探索星號是從基隆港出發.
一早搭乘高鐵到台北車站下車，也可以在南港車站下車.
因為火車往基隆都是區間車，擔心上車沒有座位.
所以選擇台北車站下車，再轉乘火車前往基隆車站。

原本麗星郵輪探索星號都是基隆港西岸上下船.
但出發前臨時通知上船改到東岸，時間不變.
從基隆火車站走過去大約十分鐘！
沿途還能在海洋廣場拍照基隆KEELUNG人氣地標.
很幸運的剛好看到麗星郵輪探索星號開來東岸停靠.
立刻拍攝下這超難得的畫面.

麗星郵輪探索星號回程的時後就是西岸下船.
走去基隆火車站大約５分鐘，就在斜對面！
相對基隆港東岸碼頭近了很多.

大家撘乘郵輪時可上郵輪資訊網站查看停靠位置，避免走錯碼頭！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪探索星號│郵輪介紹

亞洲市場最熟悉探索星號（原名勝世界壹號郵輪）
最懂台灣人麗星郵輪回歸啦！
前身是處女星號，應該很多台灣人都不會陌生了吧！
於２０２５年３月２８日回到基隆港為母港.
提供每周往返日本及韓國，１８種不同航程.
最吸引人的就是追日本櫻花６日航線～
搭乘這艘亞太區航速最快的郵輪，走遊三大城市.
不同主題特色餐廳，真的是一艘移動的海上Villa.
展開一趟浪漫難忘的郵輪之旅！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪探索星號│郵輪提醒

✔記得攜帶６個月以上效期護照，護照影印彩色二份，大小要跟護照一樣.
以全新Ａ４大小印製，不要放大或縮小，也不能做裁切.
上船會把你的護照收走，日本購買免稅品都用入境證明護照影本，即可退稅！

✔郵輪上電壓使用是２２０～２４０伏特，可用三角插頭.
禁帶吹風機、電捲棒、離子夾上船，避免爆炸危險.

✔船上餐飲、休閒設施的消費價格都是台幣.
以房卡感應累積消費，餐飲消費需加１８％稅金.
最後結帳可現金或刷卡.

✔娛樂場以現金兌換，消費以港幣計算.

✔船上活動時間以台灣時間為主.
一定記得關閉手機自動時區，務必牢記最後登船時間.

✔麗星郵輪超貼心的！在日本購買草莓可以帶上船哦～但是嚴禁攜帶下船！

✔船上飲水無法適應，可帶水、飲料可托運行李或隨身上船.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪探索星號│基隆港東岸旅客中心

基隆港東岸碼頭對面的綠色建築是長榮桂冠酒店
本來要停靠的基隆港西岸碼頭上也停了一艘大型郵輪.
二艘郵輪彼此對望也挺難得的.
走過來東岸碼頭有一點遠，小幸運是沒有下雨.
我們還在海洋廣場，遠望探索星號入港！
這次讓初次搭乘郵輪的我們.
一次造訪二個碼頭也很不錯.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

跟大家說，船頭身外二邊都有美美的海洋彩繪.
尤其右邊是美人魚圖案，是整艘郵輪的經典畫作.
這次在東岸上船的方向不對沒有看到.
西岸下船又忘記尋找就走去火車站。

不過，在熊本八代港時.
和超大的熊本熊公仔造景拍照.
是有小小拍到美人魚的身影唷！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

走入基隆港東岸碼頭中心.
就能看到紅線指標托運行李.
都有港務人員指引說明，不用擔心走錯方向.

碼頭中心內有洗手間和飲水機.
可以直接保溫瓶裝水走上郵輪.

託運行李後，再往二樓走.
辦理登船手續及過關安檢.
一路走往郵輪登船.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪探索星號│托運行李

依照入住房型依序排隊辦理託運行李.
一間房一個人代表即可.
給麗星郵輪工作人員護照辦理全部行李托運.
會給託運行李憑證（郵輪房號），記得收好.
行李上的貼條也不要撕掉，加快託運速度！

最後一天，下船時，若要託運行李.
行李上要有貼條寫有房號.
若撕掉或遺失，要去７樓船中櫃檯重新領取貼上.
主要辨別房型房號。

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪探索星號│日本網路購買櫃檯

扺達日本陸地旅遊，需要WIFI上網，大推翔翼通訊.
有日本網卡吃到飽及WIFI機無限上網.
就在東岸旅客中心一進來的右邊櫃檯.

記得提早購買，現場取卡.
有工作人員說明使用方式.
領取WIFI 機也會說明還機位置.

PS：東岸、西岸碼頭旅客中心都有翔翼通訊櫃檯及還機箱，請務必確認登船碼頭！

我們就是出發前才發現有更改碼頭.
翔翼人員就再請我們確認登船位置.
因為各自說的碼頭不一樣~

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

對於普通網卡、esim網卡、WIFI 機.
都有人員教學就安心很多.
也不擔心寄送到家時間落差.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

辦理完託運行李，領好翔翼網路卡，就能搭手扶梯上二樓！
準備檢查護照、海關安檢，要上郵輪去玩耍囉！

撘乘郵輪最新奇的是可帶瓶裝飲料、手搖飲料上船哦！
我們擔心船上飲水無法適應.
所以又去超商買了一大罐水，直接手提上船沒問題.
託運行李是可放水和茶飲，沒有限制.
我們扛了五大罐水，超級的重，我有向現場人員再次確認.

同房的人，一起護照檢查之後，會再返還.
同時給上日本海關申報單（黃單）、郵輪登船卡、房卡掛繩。

記得郵輪登船卡要現場填寫.
等等上船就會和護照一起被郵輪人員收走保管.
護照直到最後一天才會返還.

日本海關申報單（黃單），一房一張，一人代表填寫即可.
若要和家人分開下船，就要自己再寫一張，現場櫃檯或船上櫃檯都能索取！
第一站鹿兒島入境日本櫃檯檢查隨身包包.
同房的人一起檢查，就會收走日本海關申報單.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

接著，走空橋，上郵輪囉！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

一上船就有熱情的服務人員.
充造型氣球給客人.
我們真是開心的先來合影啦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪探索星號│娛樂休閒

準備來看船上有哪些娛樂活動、休閒設施、美食餐廳！
在１２樓船頭的廊道還有藝術畫作，增添藝術美感~

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

棕梠閣

這裡是一間酒吧，也會有表演活動.
紅毯之夜、甜點之夜都是在這舉辦！
平常沒事，也可以來這邊休息看海.
我超喜歡坐在船頭的沙發上看海航行.
１８０度觀景窗就像自己是船長呢！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

紅毯之夜，就會在這和帥氣船長合影留念哦.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

雪茄室

在棕梠閣內有一間雪茄室.
大面落地窗搭配舒服皮革沙發.
帶上喜歡的雪茄，喝上一杯調酒.
真是高檔奢華的旅遊樂趣.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

窗外就是湛藍海景超級獨特的體驗.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

ＶＲ探索館

在１２樓船頭有一間ＶＲ探索館.
所有遊樂器具、電動賽車、夾娃娃機、跳舞機都能使用房卡感應來玩哦！
這邊還有一間休息室，可以拍出網美照！
最後一天，各式房卡消費和小費一起結帳.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

電動摩托賽車、跳舞機.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

快快揪上家人朋友一起來大挑戰.
在郵輪上玩跳舞機是不是很酷炫.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

小朋友們看到娃娃機都好興奮.
都想試試夾的運氣，好想帶走大娃娃！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

水療中心／美髮沙龍

在船上或陸上玩累了就來水療中心舒壓放鬆.
有多項水療SPA課程選購，真是太療鬱啦！

美髮沙龍，想要美美出席紅毯之夜，朋友聚餐.
就來美美洗髮造型吧！
真的有人在洗頭超舒服.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

男女分開的活力池，環境真的太讚啦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

健身房

一邊跑步一邊看海，這樣體驗真是享受！
有跑步機、滑步機、瑜珈室、重力訓練～
健身器材非常齊全，好好運動鍛鍊.
這樣六餐吃下來也不會太有罪惡感！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

健身房有各項付費課程，都能向現場人員詢問報名！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

羅馬泳池

在１２樓船中最吸引眼球的羅馬造景游泳池.
還有空中滑水道、溫水按摩池，大人小孩都能來玩水哦！
記得帶上最美泳衣，搭配藍天白雲及無際海景.
給它拍上一本寫真集！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

溫水按摩泳池超受歡迎，冷冷天氣，泡在裡面超舒緩解壓！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

泡沫派對

真是感謝老天爺給上晴空萬里的大好天氣.
來場動感音樂全身跳舞都活起來啦~
滿滿泡泡把走道都占滿了，大人小孩玩到瘋掉，

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

泡沫派對，需要入場費，有興趣在現場報名哦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

就在旁邊也超嗨的啦！一直被泡泡攻擊，好好玩啊！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

想要感受被天空大海擁抱的唯美情懷！
記得要來１３樓，春日海風舒服不黏膩.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

真的很有鐵達尼號最經典畫面的浪漫情景！

很多人都想去最前面的尖角平檯張開雙手.
享受最盡情的乘風破浪吧！
那是在皇宮專屬泳池區域.
安全因素沒有開放，只能遠望～想像一下吧！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

春日海風真的太舒服，太陽曬得暖烘烘.
好多人都窩在躺椅，曬曬日光浴.
一不小心就會睡著，記得還是要做防曬.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

海洋顏色真的好美～平常都沒見過這樣的藍！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

小小夢想家天地

小朋友們的最愛遊樂空間，有人員照顧小朋友.
在外面都有監視器看看場內畫面.
每個小朋友一天有２小時免費玩樂.
爸媽們可以稍微放鬆獨處享受時光.
超過時間，需要另外付費！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

玩樂器具還滿多樣，小朋友都好熱情，想要有人跟他們玩耍！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

精品廊

在８樓船中有精品廊、藥妝品、紀念品商店.
各樣包鞋、衣服、手錶、手飾項鍊都有販售！
最後一天，還有探索星號大優惠，可以搶優惠.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

不想下船或是時間不夠採購，都能在船上購買，還滿方便.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

星座劇院

星座劇院在７樓船尾，全船唯一劇院，每天都有不同主題的精彩表演！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

每天都要走這條廊道去看表演.
很喜歡廊道設計整排休憩座位.
可以坐著等待餐廳，也能望向窗外大海.
晚上點亮燈飾，增添典雅優美氣息！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

星座劇院有二個出入口.
一個是在７樓船尾大門.
若是開演後，想要觀看，請從８樓船尾大門入內.

星座劇院，也是岸上觀光的集合地.
會按照當日號碼集合座位，一起出發.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

最後一場的信任表演，當天去沖繩那霸.
回來用餐後，整個忘記表演時間，聽朋友們說這場超級好看！

除了炫麗啟航，只有一場.
其他表演都有二個時段，表演內容一樣精彩.
可以自由安排觀看時間.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

由娛樂組人員揭開精彩表演～

 

每天活動都式不同主題，都是讓人充滿驚險、刺激、樂趣、歡笑！
特技、魔術、跳舞，劇情式舞蹈都很好看，讓人拍手大讚～

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

還有肚皮舞的一千零一夜表演，在棕梠閣都有固定演出！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

每位舞者的身材都好火辣，男帥女美，服飾裝扮都很華麗繽紛！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

而且表演到一半都會下場拉遊客互動跳舞、玩遊戲.
想要被拉上去的朋友們，一定要坐前面走道座位！
開演後，前排專屬皇宮座位，若是坐滿，可以走去坐哦～
而且前排中間觀賞角度也是最優！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

我們都有一起和舞者們一起跳舞，跳完後再去吃宵夜！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

每一場活動最後時間，都有開放和舞者們合影，真的不要害羞！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

靜音派對

觀看表演後，其中一晚舉辦靜音派對，需要付費活動.
這是一場沉靜式音樂派對，找到喜愛音樂跟著搖擺！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

戴上耳機，調到自己喜愛的音樂頻道，跟著音樂一起動滋動滋！
音樂頻道有紅色、藍色、綠色，看看大家跳得多熱力～
整個身體跳舞細胞都被喚醒，來場郵輪上的夜店派對.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

看著大家嗨到爆表，但是實際上現場非常安靜，沉靜在自己的世界中！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

每天晚上的活動都精彩萬分，讓人不想錯過！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

一千零一夜

在１２樓船尾的棕梠閣，華麗舞者跳起肚皮舞.
每天晚上可以觀看郵報時間！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

最後一定要和舞者合影，還是要一起跳肚皮舞呢！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

紅毯之夜

入住露臺房、皇宮套房的房客，受到邀請參與紅毯之夜.
有美麗舞者拉著小提琴迎賓，提供雞尾酒和精緻點心！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

雞尾酒提供有酒精和無酒精飲品，自由暢飲.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

還有多位美麗英朗的舞者們和遊客們一起跳舞拍照.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

COSPLAY舞者也讓大家搶著合影，最後一起狂翻舞會吧！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

船上四大靈魂人物，帶給我們非常難忘的航旅體驗！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

一定要和帥氣船長來張合影啊！
雞尾酒乾杯！
朋友還被獲選最美上鏡，給上獎狀和酒飲.
我也趁上光環來張紀念～

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

記得穿上美美洋裝，跟著舞者們的腳步一起旋轉跳舞.
一群朋友一起跳舞真的難得回憶！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

真的不要擔心不會跳舞，都有領舞，放開矜持.
跟著一起右三步左三步，再來旋轉，這就對了！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

接待大廳

接待大廳是全船最重要的地方.
有２４小時服務櫃檯，若有暈船，可以登記免費索取暈船藥，一日２顆為限.
舉辦各種猜謎丟球、手作體驗、賓果遊戲、電影播放、體操舞蹈等表演活動，真的太多太有趣.
坐在這邊小沙發上，還能看著三部電梯上上下下，發呆放空也很不錯.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

恰恰舞蹈課，好多房客都好會跳舞，直接就在現場自己跳起來！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

賓果遊戲需要付費，有機會獲得大筆獎金，真的超級羨慕！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

莎莎舞之夜，整個航旅活動，不管形象都會跟著跳啦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

記得檯頭看看天花板，美美花磚般的羅馬義式設計，營造雅致唯美風格！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

甲板層

７樓可以走到外面甲板層，去看看航行海浪～
等待靠船離港時，也能看到船邊港務人員辛苦身影.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

想要在海上觀看星星，記得要去１３樓.
沒有光害，月亮星星超級亮眼！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪探索星號│免費餐廳

免費餐廳有３間，麗都自助餐廳、星夢餐廳、百味軒餐廳.

麗都自助餐廳

提供早餐、午餐、晚餐、宵夜.
以自助式餐飲供應，咖啡、果汁、汽水、熱水自由暢飲.
還有舉辦櫻花主題自助餐.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

入內逼卡會給桌號，最讚的是窗邊用餐，盡享大海.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

第一天下午２點開始上船後.
就可以來麗都自助餐廳，享用麵包蛋糕和汽水.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

櫻花主題自助餐飲

其中一晚的櫻花主題自助餐飲.
不只讓你眼睛賞花，嘴裡也能吃到櫻花甜點.
整間餐廳佈置櫻花，優雅氛圍非常自在！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

燒烤ＢＢＱ

令人印象深刻的燒烤ＢＢＱ，就在羅馬泳池區域.
吹著海風聽著歌曲，現場氣氛嗨到不行！
而且這一餐不用過卡，可以吃完再去吃星夢或百味軒～
真的就是卯起來吃的概念，就說胖成一圈不是沒有原因.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

燒烤BBQ提供各種牛排、羊排、香腸、鮮蝦、玉米等料理.
光是牛排就能讓你大飽口福，鮮蝦好甜，都是整盤在夾！
還有炒飯熱炒、叻沙湯麵、青木瓜絲、甜點蛋糕、冰淇淋.
啤酒套餐也都可以自行加購，小聚小聊微醺一下就回房睡覺.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

大家都是衝著現烤牛排、鮮蝦，人氣超火呀！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

想吃幾隻蝦蝦都隨你盡情吃！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

還有東南亞美食讓你還遊一圈！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

非常精美甜點都讓人味蕾一開，從沒吃過的口味，眼睛味蕾都是一亮！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 
 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

從麗都自助餐廳可以通往船尾的沙發休息區.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

這些沙發座位都是全館房客可以坐的，看看船尾航行浪痕！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

下層有方形屋簷懶人座位及圓形泳池是專屬皇宮套房！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食  麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

星夢餐廳

在６樓船尾，記得要搭船尾電梯才會到達！
或是從７樓星座劇場旁邊樓梯往下一層.
我第一天要吃星夢晚餐，整個大迷路～

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

星夢餐廳有早餐、午餐、晚餐.
採用自助式早餐，飲料有汽水.
中餐以人數合菜方式供餐，多道菜色每日不同.
西餐以套餐方式，有前菜、湯品、主菜、甜點.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

星夢餐廳的中西餐點，需要同一桌都點一樣，不能混搭！
每天菜單都會公告在餐廳外面燈牆，或是上網郵輪網站.
可以看看當日菜單再決定要吃哪一間、哪一種.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

最喜歡安排在窗邊座位，明亮舒心的大海超遼闊！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

如果擔心小鳥胃吃不完，可依人數彈性的點餐份量.
例如，中菜可以三人吃二人份量.
有喜歡的菜色再繼續加點，都是免費吃到飽.
像我就愛糖醋料理和現炒青菜，就有再單點.
這樣比較不會浪費食物.
白飯超大一碗，建議女生二人合吃一碗，不夠再點.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

百味軒

百味軒在６樓船中，我們住在５樓船中，直接走樓梯上來就到！
有早餐、午餐、晚餐.
早餐是自助式很豐盛，以圓桌為主，好適合一起聚餐聊天.
一樣有窗邊座位，整個好美～

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

百味軒和星夢餐廳一樣都是中西餐點.
中餐合菜、西餐套餐，麵包和汽水自由取用.
二間餐廳的菜色品項不太一樣.
可看當日菜單，再決定要吃哪一間.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪探索星號│特色餐廳

多間特色付費餐廳，有燒烤、冰淇淋、日料、義食、東南亞菜色.

燒烤餐廳

在１３樓船頭的燒烤餐廳，高樓層視野超好.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

義式手作冰品

提供５種冰淇淋，有單球、雙球.
我們選了巧克力和綠茶口味！
再選２樣配料，餅乾和巧克力米.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

綠茶口味很香，巧克力有點苦甜，甜度還可以.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

雙球冰淇淋有夠冰涼，沁涼香甜，看著大海超放鬆.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

海馬日本料理

在８樓船中，和精品廊同一層樓！
最受歡迎鐵板燒，鐵板燒搖滾區座位有限.
可以看到主廚精湛手藝，煎牛排雞腿排.
再來炒上青菜、炒飯，鏗鏘聲響超迷人.
記得上船就要來訂位，很快就被搶光哦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

各種生魚料理都是現切，有夠新鮮.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

火鍋

在７樓船中，想要吃上火鍋也沒問題.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

７樓船中燈飾造景真的很美～

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

絲路花舞餐廳

在７樓船中，也是超受歡迎的人氣餐廳.
記得也要上船就來預約，必點超夯片皮鴨二吃！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

每天經過看著吊掛鴨肉一直滴湯汁，垂涎三尺呀！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

中式古典裝潢，提供多道中菜料理，片皮鴨二吃超推薦！
郵輪用餐無低消，我們三人點了片皮鴨二吃.
吃完再去吃一頓櫻花主題自助餐！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

我們晚餐點了片皮鴨二吃，第二吃選了黑胡椒炒鴨肉.
鴨皮超脆超香，鴨肉軟嫩多汁，蛋餅皮包上鴨肉醬汁蔥段好吃極啦！
黑胡椒炒鴨肉的辣度也很剛好，鴨肉嫩嚼入味，沒有骨頭，超配飯.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

船頭、船中、船尾都有電梯！
每部電梯可達樓層都不一樣.
每部電梯中間燈版，都會寫上位置.
如果擔心迷路，記得都回７樓大廳，７樓是全船都通！
再決定搭乘正確電梯前往客房、餐廳.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪探索星號│房型介紹

皇宮套房系列、露臺房、海景房、內艙房.
依照預算來選房型，第三四人同住都有優惠！
皇宮系列還有分成皇宮庭苑別墅、皇宮行政套房、皇宮豪華套房、皇宮套房.
皇宮套房是最高等級系列！享有專屬管家服務、餐廳、遊泳池、岸上觀光.

皇宮庭苑別墅

全艘郵輪只有二間皇宮庭苑別墅，擁有獨家陽台庭院！
房內有寬敞客廳、一間雙人房、一間加大雙人房、雙人沙發床、浴缸、更衣室.
最多可住六人！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

迷你吧上有咖啡機、餅乾點心.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

就連吹風機都是高級款！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

房內空間超大又舒服，直接躺在床上就能看海！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

浴室空間也超大，大面鏡子，淋浴乾濕分離

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

淋浴間乾濕分離、廁所、浴缸！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

在浴室內還有一間專屬更衣室，提供浴袍拖鞋和保險箱.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

在房門進來右邊的雙人房，附設衣櫃！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

最大亮點還有這個，比起露臺房最大庭院！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

皇宮套房

最基本的皇宮系列，房型擺設也超級好啊！
下次要住皇宮套房，躺在床上也能看到大海.
房內有加大雙人床、雙人沙發床、更衣室、浴室有浴缸.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

在浴室外面，專屬更衣室，還滿大間，有浴袍拖鞋和保險箱.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

皇宮套房的浴室空間也是很大，有浴缸泡澡完美渡假！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

檯面上有一整組護膚產品.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

皇宮套房系列的專屬餐廳，當日上船就能來這吃點心喝咖啡.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

甜點水果擺設非常精緻，再端杯咖啡坐在窗邊座位，也太幸福！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

接下來，看看露臺房、海景房、內艙房.
客房廊道上的地毯上的魚是有玄機的哦～
魚頭是指船頭，魚尾就是船尾啦～
記住這樣就能知道要搭哪部電梯.
像我住在５樓船中.
就只有船中、船頭二部電梯.
如果搭乘船尾電梯就只能到達６樓（星夢餐廳），要再搭回７樓換船中電梯或樓梯.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

露臺房

露臺房有專屬陽臺，可以看日出、賞夕陽.
坐在陽臺涼椅，喝咖啡，享受獨有時光！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

房內有雙人床、雙人沙發床、化妝檯、衣櫃.
衣櫃內有浴袍拖鞋、保險箱，浴室有護膚產品..

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

雙人沙發床有一張小桌，朋友來聊天小聚超歡樂.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

二張座椅搭配小方桌.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

海景房

海景房有一面窗戶，可以看到外面大海.
格局配備和內艙房一樣.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

內艙房

我們這次住在內艙房三人房型！
最多可以入住四人～
最超值的內艙房，房號是背殼造型.
沒有窗戶，格局規劃和海景房一樣.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

第三人會把牆上掀床放下來，睡起來還滿舒服.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

二床中間可以把２９吋行李箱平放打開.
我是睡在上層，坐著不會撞到天花板！
床真的超軟超好睡，而且５樓很穩不晃.
我們每天都睡得超級入眠又很安靜.
不過，內艙房的位置隔音都不一樣.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

床尾還有一張沙發床，我們都放包包和伴手禮.
牆上有掛勾可吊衣服、包包.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

衣櫃內有保險箱、多支衣架，沒有浴袍拖鞋！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

我們帶上三個行李箱，把衣服全拿出來放層櫃上.
就能把行李箱放入衣櫃內，不影響走路動線.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

化妝桌和開放層櫃，可以放置很多物品.
底層還有抽屜，可以擺放衣服和小東西.
這樣好好收納起來，行李箱就放衣櫃內.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

化妝桌上有二個台灣插孔２２０伏特.
可以用三角插頭，這樣就很夠用囉！
二床中間小桌，也有USB插座可以充電手機.
提供冷水壺已經把水裝滿，如怕水有味道，可用煮水壺煮過.
我們家是自己買水扛上船去，岸上觀光也會提供水哦.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

浴室乾濕分離，洗髮沐浴同一瓶，味道還滿清香.
郵論吹冷氣、吹海風比較乾燥.
我會建議自帶潤髮乳、護髮油.
乳液、身體乳、眼藥水都要帶.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪探索星號│救生訓練

登船下午４點半，全體房客要去甲板參加救生訓練.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

對面遊客也都在看著我們，最後還會揮手掰掰.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

參加完救生訓練，立刻衝到１２樓，這邊是慢跑步道，我們船要離港啦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

和基隆港說聲再見！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

前方二座燈塔，往前航行就是外海囉～

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

還記得前面有拍到麗星郵輪探索星號入港畫面嘛！
所以離港出海時，是倒退方式，到達燈塔前才修正角度.
喬正船頭往前出發，開啟六天五夜九州那霸航旅.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪探索星號│日本岸上觀光行程

我們這次三個城市都是參加岸上觀光！
提前報名岸上觀光，會在房內床上看到信封袋.
裡面有三個城市岸上觀光通知表.
上面有小張收據，記得不要撕掉，要給導遊.
貼紙要貼在身上明顯位置，一起集合海關安檢走去巴士.
每天貼紙顏色、集合時間、集合地點.
務必記得是台灣時間哦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

鹿兒島－抹茶體驗

知覽武士之家▶︎知覧桜見亭日式定食▶︎仙岩園抹茶體驗▶︎吉野公園（清酒點心）

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

知覽武士之家

知覽有著「薩摩小京都」之稱，曾經有五百多位武士居住在這，以農耕為主，若是宅邸有需要武士才會召見入邸！
走進武家屋敷的建築群中，每間房屋造型各有特色，還有早期茅草屋可以認識當年生活情景.
有枯山水及唯一一間的假山流水造景房屋，很有可看性！
並且街道上種植櫻花樹，欣賞櫻吹雪有夠浪漫，拍攝木屋真的很有意境.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

知覧桜見亭日式定食

中午在知覽特攻和平會館附近用餐.
鰤魚可以當作生魚片或是涮涮鍋，魚肉細嫩很鮮甜！

在知覧桜見亭日式定食前滿滿櫻花樹大道，讓我們拍得超開心！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

仙岩園

可以看到櫻島火山、錦江灣，占地廣闊綠山壯麗.
是大河劇篤姬拍攝地.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

日本老師專業介紹如何刷出一碗好的抹茶.
從倒入抹茶粉和熱水、順時針快速刷茶、轉杯喝茶，最後發出「夙」聲音，代表完食.
茶碗捧在手上左右欣賞藝術設計，放回桌面，非常完美優雅的抹茶饗宴！
桌上有貓咪造型的甜糖，放入口中，慢慢融化非常清甜.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

仙岩園內有一座非常特別的貓咪神社.
是以前將暈打仗時，依靠貓咪眼睛來坐時辰判斷.
現在則有很多養貓主人來祈求家中貓咪平安健康.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

仙岩園必吃糰子，有醬油和味噌口味，不能混搭.
醬油口味可以外帶，味噌口味含熱茶僅限內用！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

吉野公園

吉野公園是首航櫻花航線，郵輪免費增加景點.
提供清酒和點心讓大家一邊欣賞櫻花一邊野餐！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

欣賞美美爆炸滿開的櫻花樹，遠眺雄偉壯觀的櫻島火山.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

熊本－歷史遊

上下通商店街▶︎熊本城▶︎櫻花馬場城彩苑▶︎水前寺成趣園

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

好可愛的熊本熊再偷爬樓梯，好逗趣！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

上下通商店街

我們太早過來，商店都還沒營業，只能快衝藥妝店！
最後，我們還從「通町筋站」搭一段熊本市電前往「熊本城站」.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

熊本城附近河到滿滿櫻花盛開，這樣拍照真的好美.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

熊本城

日本三大名城之一，在熊本大地震中損毀嚴重，現在天守閣修復完工，開放參觀.
搭配城牆櫻花，拍照起來太美了啦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

櫻花馬場城彩苑

緊鄰熊本城，仿江戶時代街道設計，可以租合服去拍櫻花.
多間餐廳、點心小吃、抹茶霜淇淋、新鮮草莓霜淇淋等美食餐廳.
馬肉肉餅、熊本熊造型雞蛋糕、竹輪點心都是人氣必吃美食.
還有熊本熊相關紀念商品，都能大肆採購超過癮.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

水前寺成趣園

以阿蘇山伏流水湧出之池為中心的桃山式回游庭園，
有城市中的綠洲感覺，在出水神社內，庭院池水很乾淨能看道錦鯉悠遊.
遠方那座仿富士山的小丘是人氣必拍場景！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

園區內有白色粉色櫻花，搭配綠山庭院造景，美不勝收.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

回到熊本八代港，就算不出去玩，也能和滿滿熊本熊造景拍照超好玩！
大大小小熊本熊公仔，我還發現１２生肖的熊本熊.
各種逗趣表情、趣味動作，都讓人會心一笑.
大家拍到忘我，差點忘記登船時間，郵輪人員都來一一趕人了啦！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

沖繩那霸－美國村風情遊

麗星郵輪探索星號的那霸港口一定要大力讚賞！
停靠碼頭是若狹港口，離沖繩國際通非常近，車程約１０分鐘！
就算用走的也大約３０分鐘，讓我們大力歡呼啊～
即使不參加岸上觀光，搭乘計程車也能逛街、採購伴手禮.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

美國村▶︎免稅店

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

美國村

早期美國人在此駐紮，因此形成美國商圈，充滿異國風情.
每間房屋造型繽紛，還能散步去海邊沙灘.
整個美國村商店大街非常廣闊，多間商店值得慢慢發掘.
販售服飾、紀念品、餐廳、飯店、永旺商場.
跟團時間大約１.５小時，逛不過癮呀！

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 

最後看看夜晚的麗星郵輪探索星號.
帶著不捨，即將返航～

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

我們在那霸港口旅客中心，有投幣機，買了幾瓶飲料.
琉球可樂還滿好喝的，果汁飲料偏甜一點.

麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

讓我們充滿不捨的六天五夜追日本櫻花航旅要畫下尾聲！
鹿兒島、熊本都有看到滿滿粉嫩色系櫻花，浪漫指數超高.
船上無時無刻的精彩表演、跳舞活動、手作體驗、賓果遊戲.
讓我們一整天都不無聊，就算累了也要待在大廳看活動進行.
好愛高樓層看出去的湛藍大海、無際天空，被包圍的舒心感.
好好讓自己放一次假，船上沒有網路才能好好與家人朋友小聚聊天.
麗星郵輪探索星號讓我們初次郵輪體驗就有了美好印象！

【麗星郵輪探索星號】
粉絲團：麗星郵輪 2.0 StarCruises Taiwan
ＩＧ：starcruises.taiwan
官方網站：https://rwcruises.com/

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐富，店員專業介紹用餐環境舒適絕對值得一再回訪-近捷運信義安和站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
麗星郵輪探索星號｜六天五夜海上巡遊之旅 舌尖上的遊輪 3間免費餐廳 前進日本長崎、熊本、那霸 限定賞櫻行程
 西莉亞玩樂人生
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
【日本沖繩親子旅遊推薦】熱帶夢想中心│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、一秒來到西班牙!!!)
 pfse64289
日本[旅遊]福岡 必訪 博多HAKATA CITY燕林廣場 福岡市中心的屋上庭園，讓你一次滿足購物、美食與美景！
 寶貝小飄
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up