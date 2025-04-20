麗星郵輪｜探索星號│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂設施、紅毯之夜嗨翻天

人生第一次郵輪旅遊終於解鎖！帶著全家搭郵輪去～

跟著食尚玩家百人媒體團出發搭乘麗星郵輪探索星號.

一起展開麗星郵輪九洲+那霸六日首航日本櫻花航線，真是太興奮啦！

麗星郵輪探索星號以基隆港為台灣母港.

這次櫻花首航的九州鹿兒島、熊本、那霸六日郵輪旅行.

搭乘麗星郵輪追日本櫻花真的超酷！好多人來詢問航旅活動～

船上每日娛樂活動、手作體驗、精彩表演、異國美食都讓我們充滿驚喜，一點都不無聊.

有著「舌尖上的郵輪」稱號的麗星郵輪探索星號.

餐飲供應從早餐一直到宵夜，真的吃不停，每天六餐更是充滿期待！

３間免費餐廳＋特色餐廳提供多國餐廳美食，讓你有環遊世界的感覺.

麗星郵輪｜探索星號（原名勝世界壹號郵輪）│暢遊九州鹿兒島.熊本.沖繩那霸｜舌尖上的郵輪│異國美食精彩表演太讚啦！娛樂活動、紅毯之夜嗨翻天

這次麗星郵輪探索星號是從基隆港出發.

一早搭乘高鐵到台北車站下車，也可以在南港車站下車.

因為火車往基隆都是區間車，擔心上車沒有座位.

所以選擇台北車站下車，再轉乘火車前往基隆車站。

原本麗星郵輪探索星號都是基隆港西岸上下船.

但出發前臨時通知上船改到東岸，時間不變.

從基隆火車站走過去大約十分鐘！

沿途還能在海洋廣場拍照基隆KEELUNG人氣地標.

很幸運的剛好看到麗星郵輪探索星號開來東岸停靠.

立刻拍攝下這超難得的畫面.

麗星郵輪探索星號回程的時後就是西岸下船.

走去基隆火車站大約５分鐘，就在斜對面！

相對基隆港東岸碼頭近了很多.

大家撘乘郵輪時可上郵輪資訊網站查看停靠位置，避免走錯碼頭！

麗星郵輪探索星號│郵輪介紹

亞洲市場最熟悉的探索星號（原名勝世界壹號郵輪）～

最懂台灣人的麗星郵輪回歸啦！

前身是處女星號，應該很多台灣人都不會陌生了吧！

於２０２５年３月２８日回到基隆港為母港.

提供每周往返日本及韓國，１８種不同航程.

最吸引人的就是追日本櫻花６日航線～

搭乘這艘亞太區航速最快的郵輪，走遊三大城市.

不同主題特色餐廳，真的是一艘移動的海上Villa.

展開一趟浪漫難忘的郵輪之旅！

麗星郵輪探索星號│郵輪提醒

✔記得攜帶６個月以上效期護照，護照影印彩色二份，大小要跟護照一樣.

以全新Ａ４大小印製，不要放大或縮小，也不能做裁切.

上船會把你的護照收走，日本購買免稅品都用入境證明護照影本，即可退稅！

✔郵輪上電壓使用是２２０～２４０伏特，可用三角插頭.

禁帶吹風機、電捲棒、離子夾上船，避免爆炸危險.

✔船上餐飲、休閒設施的消費價格都是台幣.

以房卡感應累積消費，餐飲消費需加１８％稅金.

最後結帳可現金或刷卡.

✔娛樂場以現金兌換，消費以港幣計算.

✔船上活動時間以台灣時間為主.

一定記得關閉手機自動時區，務必牢記最後登船時間.

✔麗星郵輪超貼心的！在日本購買草莓可以帶上船哦～但是嚴禁攜帶下船！

✔船上飲水無法適應，可帶水、飲料可托運行李或隨身上船.

麗星郵輪探索星號│基隆港東岸旅客中心

基隆港東岸碼頭對面的綠色建築是長榮桂冠酒店！

本來要停靠的基隆港西岸碼頭上也停了一艘大型郵輪.

二艘郵輪彼此對望也挺難得的.

走過來東岸碼頭有一點遠，小幸運是沒有下雨.

我們還在海洋廣場，遠望探索星號入港！

這次讓初次搭乘郵輪的我們.

一次造訪二個碼頭也很不錯.

跟大家說，船頭身外二邊都有美美的海洋彩繪.

尤其右邊是美人魚圖案，是整艘郵輪的經典畫作.

這次在東岸上船的方向不對沒有看到.

西岸下船又忘記尋找就走去火車站。

不過，在熊本八代港時.

和超大的熊本熊公仔造景拍照.

是有小小拍到美人魚的身影唷！

走入基隆港東岸碼頭中心.

就能看到紅線指標托運行李.

都有港務人員指引說明，不用擔心走錯方向.

碼頭中心內有洗手間和飲水機.

可以直接保溫瓶裝水走上郵輪.

託運行李後，再往二樓走.

辦理登船手續及過關安檢.

一路走往郵輪登船.

麗星郵輪探索星號│托運行李

依照入住房型依序排隊辦理託運行李.

一間房一個人代表即可.

給麗星郵輪工作人員護照辦理全部行李托運.

會給託運行李憑證（郵輪房號），記得收好.

行李上的貼條也不要撕掉，加快託運速度！

最後一天，下船時，若要託運行李.

行李上要有貼條寫有房號.

若撕掉或遺失，要去７樓船中櫃檯重新領取貼上.

主要辨別房型房號。

麗星郵輪探索星號│日本網路購買櫃檯

扺達日本陸地旅遊，需要WIFI上網，大推翔翼通訊.

有日本網卡吃到飽及WIFI機無限上網.

就在東岸旅客中心一進來的右邊櫃檯.

記得提早購買，現場取卡.

有工作人員說明使用方式.

領取WIFI 機也會說明還機位置.

PS：東岸、西岸碼頭旅客中心都有翔翼通訊櫃檯及還機箱，請務必確認登船碼頭！

我們就是出發前才發現有更改碼頭.

翔翼人員就再請我們確認登船位置.

因為各自說的碼頭不一樣~

對於普通網卡、esim網卡、WIFI 機.

都有人員教學就安心很多.

也不擔心寄送到家時間落差.

辦理完託運行李，領好翔翼網路卡，就能搭手扶梯上二樓！

準備檢查護照、海關安檢，要上郵輪去玩耍囉！

撘乘郵輪最新奇的是可帶瓶裝飲料、手搖飲料上船哦！

我們擔心船上飲水無法適應.

所以又去超商買了一大罐水，直接手提上船沒問題.

託運行李是可放水和茶飲，沒有限制.

我們扛了五大罐水，超級的重，我有向現場人員再次確認.

同房的人，一起護照檢查之後，會再返還.

同時給上日本海關申報單（黃單）、郵輪登船卡、房卡掛繩。

記得郵輪登船卡要現場填寫.

等等上船就會和護照一起被郵輪人員收走保管.

護照直到最後一天才會返還.

日本海關申報單（黃單），一房一張，一人代表填寫即可.

若要和家人分開下船，就要自己再寫一張，現場櫃檯或船上櫃檯都能索取！

第一站鹿兒島入境日本櫃檯檢查隨身包包.

同房的人一起檢查，就會收走日本海關申報單.

接著，走空橋，上郵輪囉！

一上船就有熱情的服務人員.

充造型氣球給客人.

我們真是開心的先來合影啦！

麗星郵輪探索星號│娛樂休閒

準備來看船上有哪些娛樂活動、休閒設施、美食餐廳！

在１２樓船頭的廊道還有藝術畫作，增添藝術美感~

棕梠閣

這裡是一間酒吧，也會有表演活動.

紅毯之夜、甜點之夜都是在這舉辦！

平常沒事，也可以來這邊休息看海.

我超喜歡坐在船頭的沙發上看海航行.

１８０度觀景窗就像自己是船長呢！

紅毯之夜，就會在這和帥氣船長合影留念哦.

雪茄室

在棕梠閣內有一間雪茄室.

大面落地窗搭配舒服皮革沙發.

帶上喜歡的雪茄，喝上一杯調酒.

真是高檔奢華的旅遊樂趣.

窗外就是湛藍海景超級獨特的體驗.

ＶＲ探索館

在１２樓船頭有一間ＶＲ探索館.

所有遊樂器具、電動賽車、夾娃娃機、跳舞機都能使用房卡感應來玩哦！

這邊還有一間休息室，可以拍出網美照！

最後一天，各式房卡消費和小費一起結帳.

電動摩托賽車、跳舞機.

快快揪上家人朋友一起來大挑戰.

在郵輪上玩跳舞機是不是很酷炫.

小朋友們看到娃娃機都好興奮.

都想試試夾的運氣，好想帶走大娃娃！

水療中心／美髮沙龍

在船上或陸上玩累了就來水療中心舒壓放鬆.

有多項水療SPA課程選購，真是太療鬱啦！

美髮沙龍，想要美美出席紅毯之夜，朋友聚餐.

就來美美洗髮造型吧！

真的有人在洗頭超舒服.

男女分開的活力池，環境真的太讚啦！

健身房

一邊跑步一邊看海，這樣體驗真是享受！

有跑步機、滑步機、瑜珈室、重力訓練～

健身器材非常齊全，好好運動鍛鍊.

這樣六餐吃下來也不會太有罪惡感！

健身房有各項付費課程，都能向現場人員詢問報名！

羅馬泳池

在１２樓船中最吸引眼球的羅馬造景游泳池.

還有空中滑水道、溫水按摩池，大人小孩都能來玩水哦！

記得帶上最美泳衣，搭配藍天白雲及無際海景.

給它拍上一本寫真集！

溫水按摩泳池超受歡迎，冷冷天氣，泡在裡面超舒緩解壓！

泡沫派對

真是感謝老天爺給上晴空萬里的大好天氣.

來場動感音樂全身跳舞都活起來啦~

滿滿泡泡把走道都占滿了，大人小孩玩到瘋掉，

泡沫派對，需要入場費，有興趣在現場報名哦！

就在旁邊也超嗨的啦！一直被泡泡攻擊，好好玩啊！

想要感受被天空大海擁抱的唯美情懷！

記得要來１３樓，春日海風舒服不黏膩.

真的很有鐵達尼號最經典畫面的浪漫情景！

很多人都想去最前面的尖角平檯張開雙手.

享受最盡情的乘風破浪吧！

那是在皇宮專屬泳池區域.

安全因素沒有開放，只能遠望～想像一下吧！

春日海風真的太舒服，太陽曬得暖烘烘.

好多人都窩在躺椅，曬曬日光浴.

一不小心就會睡著，記得還是要做防曬.

海洋顏色真的好美～平常都沒見過這樣的藍！

小小夢想家天地

小朋友們的最愛遊樂空間，有人員照顧小朋友.

在外面都有監視器看看場內畫面.

每個小朋友一天有２小時免費玩樂.

爸媽們可以稍微放鬆獨處享受時光.

超過時間，需要另外付費！

玩樂器具還滿多樣，小朋友都好熱情，想要有人跟他們玩耍！

精品廊

在８樓船中有精品廊、藥妝品、紀念品商店.

各樣包鞋、衣服、手錶、手飾項鍊都有販售！

最後一天，還有探索星號大優惠，可以搶優惠.

不想下船或是時間不夠採購，都能在船上購買，還滿方便.

星座劇院

星座劇院在７樓船尾，全船唯一劇院，每天都有不同主題的精彩表演！

每天都要走這條廊道去看表演.

很喜歡廊道設計整排休憩座位.

可以坐著等待餐廳，也能望向窗外大海.

晚上點亮燈飾，增添典雅優美氣息！

星座劇院有二個出入口.

一個是在７樓船尾大門.

若是開演後，想要觀看，請從８樓船尾大門入內.

星座劇院，也是岸上觀光的集合地.

會按照當日號碼集合座位，一起出發.

最後一場的信任表演，當天去沖繩那霸.

回來用餐後，整個忘記表演時間，聽朋友們說這場超級好看！

除了炫麗啟航，只有一場.

其他表演都有二個時段，表演內容一樣精彩.

可以自由安排觀看時間.

由娛樂組人員揭開精彩表演～

每天活動都式不同主題，都是讓人充滿驚險、刺激、樂趣、歡笑！

特技、魔術、跳舞，劇情式舞蹈都很好看，讓人拍手大讚～

還有肚皮舞的一千零一夜表演，在棕梠閣都有固定演出！

每位舞者的身材都好火辣，男帥女美，服飾裝扮都很華麗繽紛！

而且表演到一半都會下場拉遊客互動跳舞、玩遊戲.

想要被拉上去的朋友們，一定要坐前面走道座位！

開演後，前排專屬皇宮座位，若是坐滿，可以走去坐哦～

而且前排中間觀賞角度也是最優！

我們都有一起和舞者們一起跳舞，跳完後再去吃宵夜！

每一場活動最後時間，都有開放和舞者們合影，真的不要害羞！

靜音派對

觀看表演後，其中一晚舉辦靜音派對，需要付費活動.

這是一場沉靜式音樂派對，找到喜愛音樂跟著搖擺！

戴上耳機，調到自己喜愛的音樂頻道，跟著音樂一起動滋動滋！

音樂頻道有紅色、藍色、綠色，看看大家跳得多熱力～

整個身體跳舞細胞都被喚醒，來場郵輪上的夜店派對.

看著大家嗨到爆表，但是實際上現場非常安靜，沉靜在自己的世界中！

每天晚上的活動都精彩萬分，讓人不想錯過！

一千零一夜

在１２樓船尾的棕梠閣，華麗舞者跳起肚皮舞.

每天晚上可以觀看郵報時間！

最後一定要和舞者合影，還是要一起跳肚皮舞呢！

紅毯之夜

入住露臺房、皇宮套房的房客，受到邀請參與紅毯之夜.

有美麗舞者拉著小提琴迎賓，提供雞尾酒和精緻點心！

雞尾酒提供有酒精和無酒精飲品，自由暢飲.

還有多位美麗英朗的舞者們和遊客們一起跳舞拍照.

COSPLAY舞者也讓大家搶著合影，最後一起狂翻舞會吧！

船上四大靈魂人物，帶給我們非常難忘的航旅體驗！

一定要和帥氣船長來張合影啊！

雞尾酒乾杯！

朋友還被獲選最美上鏡，給上獎狀和酒飲.

我也趁上光環來張紀念～

記得穿上美美洋裝，跟著舞者們的腳步一起旋轉跳舞.

一群朋友一起跳舞真的難得回憶！

真的不要擔心不會跳舞，都有領舞，放開矜持.

跟著一起右三步左三步，再來旋轉，這就對了！

接待大廳

接待大廳是全船最重要的地方.

有２４小時服務櫃檯，若有暈船，可以登記免費索取暈船藥，一日２顆為限.

舉辦各種猜謎丟球、手作體驗、賓果遊戲、電影播放、體操舞蹈等表演活動，真的太多太有趣.

坐在這邊小沙發上，還能看著三部電梯上上下下，發呆放空也很不錯.

恰恰舞蹈課，好多房客都好會跳舞，直接就在現場自己跳起來！

賓果遊戲需要付費，有機會獲得大筆獎金，真的超級羨慕！

莎莎舞之夜，整個航旅活動，不管形象都會跟著跳啦！

記得檯頭看看天花板，美美花磚般的羅馬義式設計，營造雅致唯美風格！

甲板層

７樓可以走到外面甲板層，去看看航行海浪～

等待靠船離港時，也能看到船邊港務人員辛苦身影.

想要在海上觀看星星，記得要去１３樓.

沒有光害，月亮星星超級亮眼！

麗星郵輪探索星號│免費餐廳

免費餐廳有３間，麗都自助餐廳、星夢餐廳、百味軒餐廳.

麗都自助餐廳

提供早餐、午餐、晚餐、宵夜.

以自助式餐飲供應，咖啡、果汁、汽水、熱水自由暢飲.

還有舉辦櫻花主題自助餐.

入內逼卡會給桌號，最讚的是窗邊用餐，盡享大海.

第一天下午２點開始上船後.

就可以來麗都自助餐廳，享用麵包蛋糕和汽水.

櫻花主題自助餐飲

其中一晚的櫻花主題自助餐飲.

不只讓你眼睛賞花，嘴裡也能吃到櫻花甜點.

整間餐廳佈置櫻花，優雅氛圍非常自在！

燒烤ＢＢＱ

令人印象深刻的燒烤ＢＢＱ，就在羅馬泳池區域.

吹著海風聽著歌曲，現場氣氛嗨到不行！

而且這一餐不用過卡，可以吃完再去吃星夢或百味軒～

真的就是卯起來吃的概念，就說胖成一圈不是沒有原因.

燒烤BBQ提供各種牛排、羊排、香腸、鮮蝦、玉米等料理.

光是牛排就能讓你大飽口福，鮮蝦好甜，都是整盤在夾！

還有炒飯熱炒、叻沙湯麵、青木瓜絲、甜點蛋糕、冰淇淋.

啤酒套餐也都可以自行加購，小聚小聊微醺一下就回房睡覺.

大家都是衝著現烤牛排、鮮蝦，人氣超火呀！

想吃幾隻蝦蝦都隨你盡情吃！

還有東南亞美食讓你還遊一圈！

非常精美甜點都讓人味蕾一開，從沒吃過的口味，眼睛味蕾都是一亮！

從麗都自助餐廳可以通往船尾的沙發休息區.

這些沙發座位都是全館房客可以坐的，看看船尾航行浪痕！

下層有方形屋簷懶人座位及圓形泳池是專屬皇宮套房！

星夢餐廳

在６樓船尾，記得要搭船尾電梯才會到達！

或是從７樓星座劇場旁邊樓梯往下一層.

我第一天要吃星夢晚餐，整個大迷路～

星夢餐廳有早餐、午餐、晚餐.

採用自助式早餐，飲料有汽水.

中餐以人數合菜方式供餐，多道菜色每日不同.

西餐以套餐方式，有前菜、湯品、主菜、甜點.

星夢餐廳的中西餐點，需要同一桌都點一樣，不能混搭！

每天菜單都會公告在餐廳外面燈牆，或是上網郵輪網站.

可以看看當日菜單再決定要吃哪一間、哪一種.

最喜歡安排在窗邊座位，明亮舒心的大海超遼闊！

如果擔心小鳥胃吃不完，可依人數彈性的點餐份量.

例如，中菜可以三人吃二人份量.

有喜歡的菜色再繼續加點，都是免費吃到飽.

像我就愛糖醋料理和現炒青菜，就有再單點.

這樣比較不會浪費食物.

白飯超大一碗，建議女生二人合吃一碗，不夠再點.

百味軒

百味軒在６樓船中，我們住在５樓船中，直接走樓梯上來就到！

有早餐、午餐、晚餐.

早餐是自助式很豐盛，以圓桌為主，好適合一起聚餐聊天.

一樣有窗邊座位，整個好美～

百味軒和星夢餐廳一樣都是中西餐點.

中餐合菜、西餐套餐，麵包和汽水自由取用.

二間餐廳的菜色品項不太一樣.

可看當日菜單，再決定要吃哪一間.

麗星郵輪探索星號│特色餐廳

多間特色付費餐廳，有燒烤、冰淇淋、日料、義食、東南亞菜色.

燒烤餐廳

在１３樓船頭的燒烤餐廳，高樓層視野超好.

義式手作冰品

提供５種冰淇淋，有單球、雙球.

我們選了巧克力和綠茶口味！

再選２樣配料，餅乾和巧克力米.

綠茶口味很香，巧克力有點苦甜，甜度還可以.

雙球冰淇淋有夠冰涼，沁涼香甜，看著大海超放鬆.

海馬日本料理

在８樓船中，和精品廊同一層樓！

最受歡迎鐵板燒，鐵板燒搖滾區座位有限.

可以看到主廚精湛手藝，煎牛排雞腿排.

再來炒上青菜、炒飯，鏗鏘聲響超迷人.

記得上船就要來訂位，很快就被搶光哦！

各種生魚料理都是現切，有夠新鮮.

火鍋

在７樓船中，想要吃上火鍋也沒問題.

７樓船中燈飾造景真的很美～

絲路花舞餐廳

在７樓船中，也是超受歡迎的人氣餐廳.

記得也要上船就來預約，必點超夯片皮鴨二吃！

每天經過看著吊掛鴨肉一直滴湯汁，垂涎三尺呀！

中式古典裝潢，提供多道中菜料理，片皮鴨二吃超推薦！

郵輪用餐無低消，我們三人點了片皮鴨二吃.

吃完再去吃一頓櫻花主題自助餐！

我們晚餐點了片皮鴨二吃，第二吃選了黑胡椒炒鴨肉.

鴨皮超脆超香，鴨肉軟嫩多汁，蛋餅皮包上鴨肉醬汁蔥段好吃極啦！

黑胡椒炒鴨肉的辣度也很剛好，鴨肉嫩嚼入味，沒有骨頭，超配飯.

船頭、船中、船尾都有電梯！

每部電梯可達樓層都不一樣.

每部電梯中間燈版，都會寫上位置.

如果擔心迷路，記得都回７樓大廳，７樓是全船都通！

再決定搭乘正確電梯前往客房、餐廳.

麗星郵輪探索星號│房型介紹

皇宮套房系列、露臺房、海景房、內艙房.

依照預算來選房型，第三四人同住都有優惠！

皇宮系列還有分成皇宮庭苑別墅、皇宮行政套房、皇宮豪華套房、皇宮套房.

皇宮套房是最高等級系列！享有專屬管家服務、餐廳、遊泳池、岸上觀光.

皇宮庭苑別墅

全艘郵輪只有二間皇宮庭苑別墅，擁有獨家陽台庭院！

房內有寬敞客廳、一間雙人房、一間加大雙人房、雙人沙發床、浴缸、更衣室.

最多可住六人！

迷你吧上有咖啡機、餅乾點心.

就連吹風機都是高級款！

房內空間超大又舒服，直接躺在床上就能看海！

浴室空間也超大，大面鏡子，淋浴乾濕分離

淋浴間乾濕分離、廁所、浴缸！

在浴室內還有一間專屬更衣室，提供浴袍拖鞋和保險箱.

在房門進來右邊的雙人房，附設衣櫃！

最大亮點還有這個，比起露臺房最大庭院！

皇宮套房

最基本的皇宮系列，房型擺設也超級好啊！

下次要住皇宮套房，躺在床上也能看到大海.

房內有加大雙人床、雙人沙發床、更衣室、浴室有浴缸.

在浴室外面，專屬更衣室，還滿大間，有浴袍拖鞋和保險箱.

皇宮套房的浴室空間也是很大，有浴缸泡澡完美渡假！

檯面上有一整組護膚產品.

皇宮套房系列的專屬餐廳，當日上船就能來這吃點心喝咖啡.

甜點水果擺設非常精緻，再端杯咖啡坐在窗邊座位，也太幸福！

接下來，看看露臺房、海景房、內艙房.

客房廊道上的地毯上的魚是有玄機的哦～

魚頭是指船頭，魚尾就是船尾啦～

記住這樣就能知道要搭哪部電梯.

像我住在５樓船中.

就只有船中、船頭二部電梯.

如果搭乘船尾電梯就只能到達６樓（星夢餐廳），要再搭回７樓換船中電梯或樓梯.

露臺房

露臺房有專屬陽臺，可以看日出、賞夕陽.

坐在陽臺涼椅，喝咖啡，享受獨有時光！

房內有雙人床、雙人沙發床、化妝檯、衣櫃.

衣櫃內有浴袍拖鞋、保險箱，浴室有護膚產品..

雙人沙發床有一張小桌，朋友來聊天小聚超歡樂.

二張座椅搭配小方桌.

海景房

海景房有一面窗戶，可以看到外面大海.

格局配備和內艙房一樣.

內艙房

我們這次住在內艙房三人房型！

最多可以入住四人～

最超值的內艙房，房號是背殼造型.

沒有窗戶，格局規劃和海景房一樣.

第三人會把牆上掀床放下來，睡起來還滿舒服.

二床中間可以把２９吋行李箱平放打開.

我是睡在上層，坐著不會撞到天花板！

床真的超軟超好睡，而且５樓很穩不晃.

我們每天都睡得超級入眠又很安靜.

不過，內艙房的位置隔音都不一樣.

床尾還有一張沙發床，我們都放包包和伴手禮.

牆上有掛勾可吊衣服、包包.

衣櫃內有保險箱、多支衣架，沒有浴袍拖鞋！

我們帶上三個行李箱，把衣服全拿出來放層櫃上.

就能把行李箱放入衣櫃內，不影響走路動線.

化妝桌和開放層櫃，可以放置很多物品.

底層還有抽屜，可以擺放衣服和小東西.

這樣好好收納起來，行李箱就放衣櫃內.

化妝桌上有二個台灣插孔２２０伏特.

可以用三角插頭，這樣就很夠用囉！

二床中間小桌，也有USB插座可以充電手機.

提供冷水壺已經把水裝滿，如怕水有味道，可用煮水壺煮過.

我們家是自己買水扛上船去，岸上觀光也會提供水哦.

浴室乾濕分離，洗髮沐浴同一瓶，味道還滿清香.

郵論吹冷氣、吹海風比較乾燥.

我會建議自帶潤髮乳、護髮油.

乳液、身體乳、眼藥水都要帶.

麗星郵輪探索星號│救生訓練

登船下午４點半，全體房客要去甲板參加救生訓練.

對面遊客也都在看著我們，最後還會揮手掰掰.

參加完救生訓練，立刻衝到１２樓，這邊是慢跑步道，我們船要離港啦！

和基隆港說聲再見！

前方二座燈塔，往前航行就是外海囉～

還記得前面有拍到麗星郵輪探索星號入港畫面嘛！

所以離港出海時，是倒退方式，到達燈塔前才修正角度.

喬正船頭往前出發，開啟六天五夜九州那霸航旅.

麗星郵輪探索星號│日本岸上觀光行程

我們這次三個城市都是參加岸上觀光！

提前報名岸上觀光，會在房內床上看到信封袋.

裡面有三個城市岸上觀光通知表.

上面有小張收據，記得不要撕掉，要給導遊.

貼紙要貼在身上明顯位置，一起集合海關安檢走去巴士.

每天貼紙顏色、集合時間、集合地點.

務必記得是台灣時間哦！

鹿兒島－抹茶體驗

知覽武士之家▶︎知覧桜見亭日式定食▶︎仙岩園抹茶體驗▶︎吉野公園（清酒點心）

知覽武士之家

知覽有著「薩摩小京都」之稱，曾經有五百多位武士居住在這，以農耕為主，若是宅邸有需要武士才會召見入邸！

走進武家屋敷的建築群中，每間房屋造型各有特色，還有早期茅草屋可以認識當年生活情景.

有枯山水及唯一一間的假山流水造景房屋，很有可看性！

並且街道上種植櫻花樹，欣賞櫻吹雪有夠浪漫，拍攝木屋真的很有意境.

知覧桜見亭日式定食

中午在知覽特攻和平會館附近用餐.

鰤魚可以當作生魚片或是涮涮鍋，魚肉細嫩很鮮甜！

在知覧桜見亭日式定食前滿滿櫻花樹大道，讓我們拍得超開心！

仙岩園

可以看到櫻島火山、錦江灣，占地廣闊綠山壯麗.

是大河劇篤姬拍攝地.

日本老師專業介紹如何刷出一碗好的抹茶.

從倒入抹茶粉和熱水、順時針快速刷茶、轉杯喝茶，最後發出「夙」聲音，代表完食.

茶碗捧在手上左右欣賞藝術設計，放回桌面，非常完美優雅的抹茶饗宴！

桌上有貓咪造型的甜糖，放入口中，慢慢融化非常清甜.

仙岩園內有一座非常特別的貓咪神社.

是以前將暈打仗時，依靠貓咪眼睛來坐時辰判斷.

現在則有很多養貓主人來祈求家中貓咪平安健康.

仙岩園必吃糰子，有醬油和味噌口味，不能混搭.

醬油口味可以外帶，味噌口味含熱茶僅限內用！

吉野公園

吉野公園是首航櫻花航線，郵輪免費增加景點.

提供清酒和點心讓大家一邊欣賞櫻花一邊野餐！

欣賞美美爆炸滿開的櫻花樹，遠眺雄偉壯觀的櫻島火山.

熊本－歷史遊

上下通商店街▶︎熊本城▶︎櫻花馬場城彩苑▶︎水前寺成趣園

好可愛的熊本熊再偷爬樓梯，好逗趣！

上下通商店街

我們太早過來，商店都還沒營業，只能快衝藥妝店！

最後，我們還從「通町筋站」搭一段熊本市電前往「熊本城站」.

熊本城附近河到滿滿櫻花盛開，這樣拍照真的好美.

熊本城

日本三大名城之一，在熊本大地震中損毀嚴重，現在天守閣修復完工，開放參觀.

搭配城牆櫻花，拍照起來太美了啦！

櫻花馬場城彩苑

緊鄰熊本城，仿江戶時代街道設計，可以租合服去拍櫻花.

多間餐廳、點心小吃、抹茶霜淇淋、新鮮草莓霜淇淋等美食餐廳.

馬肉肉餅、熊本熊造型雞蛋糕、竹輪點心都是人氣必吃美食.

還有熊本熊相關紀念商品，都能大肆採購超過癮.

水前寺成趣園

以阿蘇山伏流水湧出之池為中心的桃山式回游庭園，

有城市中的綠洲感覺，在出水神社內，庭院池水很乾淨能看道錦鯉悠遊.

遠方那座仿富士山的小丘是人氣必拍場景！

園區內有白色粉色櫻花，搭配綠山庭院造景，美不勝收.

回到熊本八代港，就算不出去玩，也能和滿滿熊本熊造景拍照超好玩！

大大小小熊本熊公仔，我還發現１２生肖的熊本熊.

各種逗趣表情、趣味動作，都讓人會心一笑.

大家拍到忘我，差點忘記登船時間，郵輪人員都來一一趕人了啦！

沖繩那霸－美國村風情遊

麗星郵輪探索星號的那霸港口一定要大力讚賞！

停靠碼頭是若狹港口，離沖繩國際通非常近，車程約１０分鐘！

就算用走的也大約３０分鐘，讓我們大力歡呼啊～

即使不參加岸上觀光，搭乘計程車也能逛街、採購伴手禮.

美國村▶︎免稅店

美國村

早期美國人在此駐紮，因此形成美國商圈，充滿異國風情.

每間房屋造型繽紛，還能散步去海邊沙灘.

整個美國村商店大街非常廣闊，多間商店值得慢慢發掘.

販售服飾、紀念品、餐廳、飯店、永旺商場.

跟團時間大約１.５小時，逛不過癮呀！

最後看看夜晚的麗星郵輪探索星號.

帶著不捨，即將返航～

我們在那霸港口旅客中心，有投幣機，買了幾瓶飲料.

琉球可樂還滿好喝的，果汁飲料偏甜一點.

讓我們充滿不捨的六天五夜追日本櫻花航旅要畫下尾聲！

鹿兒島、熊本都有看到滿滿粉嫩色系櫻花，浪漫指數超高.

船上無時無刻的精彩表演、跳舞活動、手作體驗、賓果遊戲.

讓我們一整天都不無聊，就算累了也要待在大廳看活動進行.

好愛高樓層看出去的湛藍大海、無際天空，被包圍的舒心感.

好好讓自己放一次假，船上沒有網路才能好好與家人朋友小聚聊天.

麗星郵輪探索星號讓我們初次郵輪體驗就有了美好印象！