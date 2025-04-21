東京是一座結合傳統與現代的迷人城市，選擇理想的住宿能為旅程增添光彩。不論是豪華酒店、設計旅館，還是經濟實惠的東京飯店，東京各區都有獨特魅力的東京住宿選擇，讓你輕鬆探索澀谷、淺草、新宿等人氣景點。

1.

推薦原因 | 提供很多免費的設備可以借，像是桌遊、加濕器...等，飯店隔壁就是24小時的驚安殿堂、便利商店，要買甚麼都很方便，2019新開幕的東京住宿，所以設備都還蠻新的，房間空間算蠻足夠的，打開行李廂的空間也很夠，服務非常好的住宿。

飯店評分：3.9 / 5

/ 5 住宿類型： 朋友、家庭親子、商務

朋友、家庭親子、商務 周邊景點： 距離池袋站680公尺

距離池袋站680公尺 房型價格：小型雙人房 TWD $1,300起 / 豪華房 TWD $2,100起

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2.

推薦原因 | 沒有浮誇的外觀，但卻有著低調奢華的感覺，2023年12月新開幕的東京頂級飯店，從入住到退房每處都能感受到飯店人員的細心，備品設備等等也都是知名品牌，因為飯店位於銀座加上還是萬豪集團，單價比較高。

飯店評分：4.1 / 5

/ 5 住宿類型： 情侶、家庭

情侶、家庭 周邊景點： 距離銀座150公尺

距離銀座150公尺 房型價格：市景豪華房TWD $25,000起 / 市景尊爵單臥室特大雙人床套房 TWD $42,000起

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3.

推薦原因 | CP值非常高的東京住宿，旅館在巷子內所以晚上特別幽靜，完全不吵雜，離新大久保、大久保站都很近，周邊還有一些便利商店，民宿內沒有電梯，所以如果有帶大行李或較年長會比較不方便，房間內還有洗衣機、微波爐等器具可以使用，如果想找東京公寓式住宿蠻推薦的～

飯店評分：4.7 / 5

/ 5 住宿類型： 朋友、商務、背包客

朋友、商務、背包客 周邊景點： 距離新大久保站350公尺

距離新大久保站350公尺 房型價格：平價房 TWD $1,900起 / 雙床間 TWD $2,400起

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4.

推薦原因 | 很值得推薦的一家淺草住宿，前台職員很有禮，大堂走廊乾淨開闊，窗台即可見到晴空塔及淺草寺五重塔夜景，早上可拍晴空塔日出，館內有附設停車場，對開車的人來說很方便，雖然離地鐵有點距離，但整體來說很棒，適合想要好好逛淺草的旅客。

飯店評分：4.3 / 5

/ 5 住宿類型： 朋友、家庭

朋友、家庭 周邊景點： 距離地下鐵田原町站540公尺

距離地下鐵田原町站540公尺 房型價格：標準雙人房 TWD $1,200起 / 邊間雙床房 TWD $3,200起

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