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高雄市三民區高雄市三民區小資旅行必看：高雄平價住宿TOP4，便宜又有質感！

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2025-04-21 13:11:00 文字：熊貓愛吃魚の美食旅行
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熊貓愛吃魚の美食旅行

熊貓愛吃魚の美食旅行

想來趟不傷荷包的高雄輕旅行嗎？這裡貼心精選4間高CP值平價住宿，價格親民，環境舒適，地點也都相當方便！無論你是背包客、情侶出遊，還是小資族短暫停留，都能找到適合你的選擇，輕鬆入住、放心玩高雄～

 

高雄市三民區高雄市三民區小資旅行必看：高雄平價住宿TOP4，便宜又有質感！

1.

  • 綜合評分：4.5/5
  • 鄰近高雄火車站，出站走路3分鐘就到了
  • 衛浴有做乾濕分離，淋浴間及洗手間分開，沖澡水力非常夠
  • 飯店有提供洗烘衣機，都可以免費使用，另外一樓有放置咖啡機可以自由取用
  • 除了可以櫃檯辦理入住，也可以透過雲端線上Check in
  • 從備品或是各個選物的品質都很有格調，洗髮、沐浴等用品提供的更是有機認證的品牌。

雙人房型價格：TWD 1,100 元起 | 家庭房型價格：TWD 2,200 元起

 

 

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高雄市三民區高雄市三民區小資旅行必看：高雄平價住宿TOP4，便宜又有質感！

2.

 

  • 綜合評分：4.9/5
  • 2023年新開幕的高雄住宿，從外觀的法式拱門到內部設計，每處都是打卡拍照點。
  • 備品統一放在大廳櫃台旁自由領取，為響應環保，還是建議大家可以自行攜帶，有需要再拿。
  • 飯店距離美麗島站、市議會站只需要步行5-10分鐘就可以抵達了，離六合夜市也非常近，生活機能相當的便利。
  • 從雙人房到四人房通通都有，也有提供背包客的房型，最特別的是部分房間內還有提供按摩枕

雙人房型價格：TWD 1,200 元起 | 家庭房型價格：TWD 2,000 元起

 

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高雄市三民區高雄市三民區小資旅行必看：高雄平價住宿TOP4，便宜又有質感！

3.

  • 綜合評分：4.4/5
  • 停車場：飯店無自有的停車場但有合作的自費停車場，位置有限建議越到早越好
  • 地點便利：飯店距離高雄車站非常近，周邊還有超商麥當勞及肯德基等等，缺點就是周邊街友較多。
  • 飯店一樓大廳有免費的茶水及咖啡可以取用，另外也有免費的洗衣機及乾衣機可以使用。
  • 飯店空間相當寬敞乾淨，把行李箱攤開也有足夠空間可以走動。

雙人房型價格：TWD 1,200 元起 | 家庭房型價格：TWD 3,000 元起

 

更多住宿選擇：平價【高雄住宿推薦】10間高CP值高雄飯店，交通位置佳有宵夜吃！

 

高雄市三民區高雄市三民區小資旅行必看：高雄平價住宿TOP4，便宜又有質感！

4.

 

  • 綜合評分：4.5/5
  • 早餐：選擇非常豐富又有誠意，再補菜的速度非常快，幾乎都是熱騰騰的食物
  • 交誼廳點心：每間房間都有一份飲品可以兌換，像是酒品、果汁等等，另外還有24小時的點心吧，可以自由拿取冰淇淋、餅乾及飲料等等，就怕你肚子餓到。
  • 位置機能佳：飯店走到高雄火車站只需要3分鐘，周邊還有很多美食餐廳等等，另外搭乘客運的話就在附近，對於搭乘大眾運輸的旅客很方便！
  • 房間乾淨舒適，每間房型幾乎都有對外窗，另外插座孔也足夠，吹風機的風量也很大，整體來說是個性價比蠻高的高雄平價住宿

 

雙人房型價格：TWD 1,500 元起 | 家庭房型價格：TWD 3,100 元起

 

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Airline Inn頭等艙飯店 (高雄站前館) (高雄市旅館501號)

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服務
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交通便利
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