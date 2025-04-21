想來趟不傷荷包的高雄輕旅行嗎？這裡貼心精選4間高CP值平價住宿，價格親民，環境舒適，地點也都相當方便！無論你是背包客、情侶出遊，還是小資族短暫停留，都能找到適合你的選擇，輕鬆入住、放心玩高雄～

1.

綜合評分： 4.5 /5

/5 鄰近高雄火車站，出站走路3分鐘就到了

衛浴有做乾濕分離，淋浴間及洗手間分開，沖澡水力非常夠

飯店有提供洗烘衣機，都可以免費使用，另外一樓有放置咖啡機可以自由取用

除了可以櫃檯辦理入住，也可以透過雲端線上Check in

從備品或是各個選物的品質都很有格調，洗髮、沐浴等用品提供的更是有機認證的品牌。

雙人房型價格：TWD 1,100 元起 | 家庭房型價格：TWD 2,200 元起

更多住宿選擇：平價【高雄住宿推薦】10間高CP值高雄飯店，交通位置佳有宵夜吃！

2.

綜合評分： 4.9 /5

/5 2023年新開幕的高雄住宿，從外觀的法式拱門到內部設計，每處都是打卡拍照點。

備品統一放在大廳櫃台旁自由領取，為響應環保，還是建議大家可以自行攜帶，有需要再拿。

飯店距離美麗島站、市議會站只需要步行5-10分鐘就可以抵達了，離六合夜市也非常近，生活機能相當的便利。

從雙人房到四人房通通都有，也有提供背包客的房型，最特別的是部分房間內還有提供按摩枕

雙人房型價格：TWD 1,200 元起 | 家庭房型價格：TWD 2,000 元起

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3.

綜合評分： 4.4 /5

/5 停車場：飯店無自有的停車場但有合作的自費停車場，位置有限建議越到早越好

地點便利：飯店距離高雄車站非常近，周邊還有超商麥當勞及肯德基等等，缺點就是周邊街友較多。

飯店一樓大廳有免費的茶水及咖啡可以取用，另外也有免費的洗衣機及乾衣機可以使用。

飯店空間相當寬敞乾淨，把行李箱攤開也有足夠空間可以走動。

雙人房型價格：TWD 1,200 元起 | 家庭房型價格：TWD 3,000 元起

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4.

雙人房型價格：TWD 1,500 元起 | 家庭房型價格：TWD 3,100 元起

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