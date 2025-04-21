想來趟不傷荷包的高雄輕旅行嗎？這裡貼心精選4間高CP值平價住宿，價格親民，環境舒適，地點也都相當方便！無論你是背包客、情侶出遊，還是小資族短暫停留，都能找到適合你的選擇，輕鬆入住、放心玩高雄～
1.
- 綜合評分：4.5/5
- 鄰近高雄火車站，出站走路3分鐘就到了
- 衛浴有做乾濕分離，淋浴間及洗手間分開，沖澡水力非常夠
- 飯店有提供洗烘衣機，都可以免費使用，另外一樓有放置咖啡機可以自由取用
- 除了可以櫃檯辦理入住，也可以透過雲端線上Check in
- 從備品或是各個選物的品質都很有格調，洗髮、沐浴等用品提供的更是有機認證的品牌。
雙人房型價格：TWD 1,100 元起 | 家庭房型價格：TWD 2,200 元起
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2.
- 綜合評分：4.9/5
- 2023年新開幕的高雄住宿，從外觀的法式拱門到內部設計，每處都是打卡拍照點。
- 備品統一放在大廳櫃台旁自由領取，為響應環保，還是建議大家可以自行攜帶，有需要再拿。
- 飯店距離美麗島站、市議會站只需要步行5-10分鐘就可以抵達了，離六合夜市也非常近，生活機能相當的便利。
- 從雙人房到四人房通通都有，也有提供背包客的房型，最特別的是部分房間內還有提供按摩枕
雙人房型價格：TWD 1,200 元起 | 家庭房型價格：TWD 2,000 元起
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3.
- 綜合評分：4.4/5
- 停車場：飯店無自有的停車場但有合作的自費停車場，位置有限建議越到早越好
- 地點便利：飯店距離高雄車站非常近，周邊還有超商麥當勞及肯德基等等，缺點就是周邊街友較多。
- 飯店一樓大廳有免費的茶水及咖啡可以取用，另外也有免費的洗衣機及乾衣機可以使用。
- 飯店空間相當寬敞乾淨，把行李箱攤開也有足夠空間可以走動。
雙人房型價格：TWD 1,200 元起 | 家庭房型價格：TWD 3,000 元起
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4.
- 綜合評分：4.5/5
- 早餐：選擇非常豐富又有誠意，再補菜的速度非常快，幾乎都是熱騰騰的食物
- 交誼廳點心：每間房間都有一份飲品可以兌換，像是酒品、果汁等等，另外還有24小時的點心吧，可以自由拿取冰淇淋、餅乾及飲料等等，就怕你肚子餓到。
- 位置機能佳：飯店走到高雄火車站只需要3分鐘，周邊還有很多美食餐廳等等，另外搭乘客運的話就在附近，對於搭乘大眾運輸的旅客很方便！
- 房間乾淨舒適，每間房型幾乎都有對外窗，另外插座孔也足夠，吹風機的風量也很大，整體來說是個性價比蠻高的高雄平價住宿。
雙人房型價格：TWD 1,500 元起 | 家庭房型價格：TWD 3,100 元起
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