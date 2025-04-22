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【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃豆奶綿密、成長期的夥伴

2025-04-22 03:01:00 文字：詹騟橤
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詹騟橤

詹騟橤

【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
媽媽們是不是也有這樣的困擾！？
孩子有時候一早起床沒胃口
不吃東西去上課又會擔心在學校要撐到中午會餓肚子
或是賴床到一個要遲到的節骨眼種種擔心～～
來摟！！推薦一下最近孩子在家泡的豆奶粉＾＾
在全聯就可以買到喔！速速有飽足感就可以放心讓他們上課去
【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
以往在家都是買保久乳或是喝鮮奶
這陣子逛全聯發現到這款 ＃高纖豆奶沖泡飲品—Casa 卡薩高纖濃醇豆奶
它可不是一般的豆奶粉而已喔！
以整顆全豆研磨，每杯豆奶富含膳食纖維，喝起來口感濃郁綿密
微微的甜味孩子都會很喜歡，喝完會有滿滿飽足感
富含膳食纖維與植物性蛋白質，不論是早上出門上班族、上學孩童
或者是下午茶辦公室解解嘴饞，都非常適合沖泡一杯喔＾＾
【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃

卡薩高纖濃醇豆奶

熱飲:約加入200~250cc的熱水,輕輕攪拌即可享用(
冷飲:約加入100cc的熱水,再倒入100~150cc的冰水,攪拌後即可享用
還是第一次看到可以冷泡的豆粉ㄟ!!不用擔心攪不散的問題
因為粉質恨細緻,輕輕鬆鬆一杯現磨豆漿就這樣產生

【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃

【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
現在小胖妹剛好也是成長階段,每天一杯補充天然植物蛋白
嚴選非基改黃豆，透過全豆研磨技術，完整保留黃豆的營養與膳食纖維
內容物純天然無添加，不含人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、
保色劑、結塊劑及含鋁膨脹劑，讓每一口都喝得很安心又健康
【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
早餐配上一杯 卡薩高纖濃醇豆奶
一整天活力滿滿上課去 可以取代含糖飲料
對孩子的健康與成長大幅提升
 

【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃

【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
抹茶風味的豆奶喝起來有淡淡的茶香
濃郁帶有一點綿密口感
一開始我還以為小胖妹會喜歡原味的
但沒想到他反而喜歡抹茶口味
【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
包裝背面也都有詳細產品說明、營養標示及有效期限
一包內有10小包,無需冷藏,即沖即飲外出攜帶也是方便
 

【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃

【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
 

卡薩高纖濃醇豆奶

想什麼時間喝都可以,睡前喝一杯暖暖胃
早上讓他取代咖啡,下午茶取代飲料
【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
 

現在全聯就買得到，想喝隨時都有，推薦給您~
Casa 卡薩高纖濃醇豆奶・高纖抹茶豆奶:https://reurl.cc/L5yYZy
Casa卡薩粉絲頁:https://www.facebook.com/casacoffeefamily

優惠資訊：

特價期間：即日起至2025年5月1日

超值價格：單件$99，任選兩件 $180 （原價每件$144）

購買地點：#全聯福利中心限定門市
【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃
最後總結:
媽媽們最大的福音,可以讓 卡薩高纖濃醇豆奶 取代含糖飲料
不再是奶茶或是紅茶了^^ 孩子喝的健康媽媽也才放心
整整大幅提升出門上課的速度
【CASA豆奶粉】高纖營養、整顆全豆研磨、富含膳食纖維、醇濃

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