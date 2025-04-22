

媽媽們是不是也有這樣的困擾！？

孩子有時候一早起床沒胃口

不吃東西去上課又會擔心在學校要撐到中午會餓肚子

或是賴床到一個要遲到的節骨眼種種擔心～～

來摟！！推薦一下最近孩子在家泡的豆奶粉＾＾

在全聯就可以買到喔！速速有飽足感就可以放心讓他們上課去



以往在家都是買保久乳或是喝鮮奶

這陣子逛全聯發現到這款 ＃高纖豆奶沖泡飲品—Casa 卡薩高纖濃醇豆奶

它可不是一般的豆奶粉而已喔！

以整顆全豆研磨，每杯豆奶富含膳食纖維，喝起來口感濃郁綿密

微微的甜味孩子都會很喜歡，喝完會有滿滿飽足感

富含膳食纖維與植物性蛋白質，不論是早上出門上班族、上學孩童

或者是下午茶辦公室解解嘴饞，都非常適合沖泡一杯喔＾＾



卡薩高纖濃醇豆奶

熱飲:約加入200~250cc的熱水,輕輕攪拌即可享用(

冷飲:約加入100cc的熱水,再倒入100~150cc的冰水,攪拌後即可享用

還是第一次看到可以冷泡的豆粉ㄟ!!不用擔心攪不散的問題

因為粉質恨細緻,輕輕鬆鬆一杯現磨豆漿就這樣產生



現在小胖妹剛好也是成長階段,每天一杯補充天然植物蛋白

嚴選非基改黃豆，透過全豆研磨技術，完整保留黃豆的營養與膳食纖維

內容物純天然無添加，不含人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、

保色劑、結塊劑及含鋁膨脹劑，讓每一口都喝得很安心又健康



早餐配上一杯 卡薩高纖濃醇豆奶

一整天活力滿滿上課去 可以取代含糖飲料

對孩子的健康與成長大幅提升





抹茶風味的豆奶喝起來有淡淡的茶香

濃郁帶有一點綿密口感

一開始我還以為小胖妹會喜歡原味的

但沒想到他反而喜歡抹茶口味



包裝背面也都有詳細產品說明、營養標示及有效期限

一包內有10小包,無需冷藏,即沖即飲外出攜帶也是方便







卡薩高纖濃醇豆奶

想什麼時間喝都可以,睡前喝一杯暖暖胃

早上讓他取代咖啡,下午茶取代飲料





現在全聯就買得到，想喝隨時都有，推薦給您~

Casa 卡薩高纖濃醇豆奶・高纖抹茶豆奶:https://reurl.cc/L5yYZy

Casa卡薩粉絲頁:https://www.facebook.com/casacoffeefamily

優惠資訊：

特價期間：即日起至2025年5月1日

超值價格：單件$99，任選兩件 $180 （原價每件$144）

購買地點：#全聯福利中心限定門市



最後總結:

媽媽們最大的福音,可以讓 卡薩高纖濃醇豆奶 取代含糖飲料

不再是奶茶或是紅茶了^^ 孩子喝的健康媽媽也才放心

整整大幅提升出門上課的速度



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