生活該是一種格調的選擇，重視儀式感也是對生活的一種期待。每天清早喝一杯咖啡就是我的五感享受日常儀式。近日好友造訪帶來了她的伴手禮，來自網購品牌【Krone皇雀咖啡】評價不錯的綜合咖啡禮盒。一起來開箱吧 !

關於 Krone 皇雀咖啡

【Krone皇雀咖啡】是台灣在地品牌。堅持選用新鮮咖啡豆，依照產區的特性與風味進行烘培、研磨，氮氣保鮮，讓消費者喝到最優質的口味。除了販售咖啡豆之外也經營咖啡機、咖啡周邊器材，統一生機食品、精選禮盒，商品品項繁多，有興趣可參閱官網產品目錄。

米冠食品(皇雀咖啡)

評分： / 5

地址：220新北市板橋區龍興街65巷67號( 地圖 )

電話： 02 8968 2027

營業時間

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每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

皇雀咖啡 X 統一生機 濾掛咖啡堅果禮盒

【 皇雀咖啡 X 統一生機 】 濾掛咖啡堅果禮盒。禮盒內容物有10入六種風味掛耳式咖啡、造型時尚創意質感的九度角杯和統一生機的低溫輕烘焙簡單調味的的堅果、果乾隨手包，咖啡搭配堅果，滿足一天的精神活力。這樣的掛耳式咖啡時尚禮盒、真的是送禮自用兩相宜，年節伴手禮的好選擇。

統一生機堅果、果乾隨手包

統一生機堅果、果乾隨手包，有無調味綜合堅果、薄鹽全堅果、有機紅棗脆片、煥采綜合果乾、薑黃綜合堅果五種。非油炸、不添加防腐劑、 甜味劑、 漂白劑、 人工色素 人工香料的食品。自然食材適合當健康零食，隨時隨地可補充營養。隨身攜帶不佔空間，便利小零嘴隨時帶著走。

九度角杯

底部圓球設計的九度加厚玻璃杯，手作水波錘紋的質感造型，杯子可360度旋轉不傾倒。容量約 150 ml – 200ml。各式飲品皆適宜。找到屬於自己的杯子，和 一杯完美的咖啡相遇吧 !

濾掛咖啡沖泡說明

濾掛式咖啡又稱掛耳式咖啡，是簡便型的手沖咖啡。方便攜帶隨時隨地可沖泡。也成為在忙碌生活中的上班小資族及許多咖啡愛好者心中的好選擇。沖煮濾掛咖啡不需要講究複雜器具。只要有個手沖壺或熱水瓶、水杯、熱水，當然重要的主角就是選擇有品牌的濾掛式咖啡包。就能好好享受品嘗專屬於自己的咖啡時光。

【Krone皇雀咖啡】的濾掛咖啡皆是阿拉比卡咖啡豆10g 的研磨粉。建議沖泡方式以 91℃ 熱水先注入 30cc 悶蒸，靜置 30秒後再注入150cc 熱水。即可享用一杯香醇的美味精品咖啡。

適合自己的咖啡就是好喝的咖啡，可依自己的喜好利用水量多寡調整濃淡度。

【Krone皇雀咖啡】掛耳咖啡包採最先進的氮氣填充技術包裝。清楚標示清楚的成分、保存期限、咖啡豆產地及沖泡方式。 為能喝到咖啡的新鮮風味。個人建議最佳賞味期限六個月內喝完它。雖然包裝上標示可保存12個月。想要風味絕佳的美味咖啡，趁早喝絕對是新鮮可口又動人。

濾掛咖啡口味分享

【Krone皇雀咖啡】的【 皇雀咖啡 X 統一生機 】 濾掛咖啡堅果禮盒裏有濾掛咖啡包，每個濾掛咖啡包裝上以台灣藍鵲圖案為品牌 LOGO，典雅多彩的設計。加上乙巳蛇年推出綠色包裝的新風味五入盒裝。可以七種風味一次滿足。

城市經典

產地 : 印尼 哥斯大黎加

品嘗心得 :

香醇濃苦，口感醇厚。略帶穀物香調，酸味偏低且風味濃郁。非常適合喜歡醇厚口感的咖啡愛好者。

耶加雪菲

產地 : 衣索比亞

品嘗心得 :

豐富的果香、清新的花香就是耶加雪菲的風味，是許多咖啡愛好的偏愛。也是我鍾情喜愛的咖啡味道。馥郁的熟果蜜桃香甜風味和微甜的可可味。待咖啡稍微冷卻，甜度會上升。舌尖上品嘗爽口的酸味和甘醇，好喝順口的耶加雪菲精品濾掛咖啡。適合喜歡細膩果酸的咖啡愛好者。

薩摩爾

產地 : 印尼 、巴西

品嘗心得 :

綜合義式的薩摩爾咖啡，醇厚的核果香，略帶淡淡的中藥氣味。不苦不澀餘韻回甘，是順口的咖啡風味。

曼特寧

產地 : 印尼

品嘗心得 :

撕開耳掛包，獨一無二的草本香氣撲鼻。香醇苦口。搭配著統一生機的薄鹽全堅果。提升甘甜風味。整體溫順厚實的口感，餘韻回甘綿長。圓潤好喝。

曼巴

產地 : 印尼 、巴西

品嘗心得 :

曼巴，就是曼特寧咖啡和巴西咖啡。整體香氣濃烈，苦甜滋味鮮明，將曼特寧醇厚圓潤的苦感結合巴西咖啡的甘甜風味。喜歡喝曼巴口味的人，它將喚起你咖啡記憶中的老味道。是款苦味、酸味、香醇和韻味兼具的咖啡，屬於中規中矩的味道。

薇薇特南果

產地 : 瓜地馬拉

品嘗心得 :

瓜地馬拉薇薇特南果有細緻清爽優雅的莓果和葡萄柚的果香氣息，層次風味的豐富感。清爽明亮的的水果酸質，滑順潤口。置放冷卻後的回甘度更為提升。

花神

產地 : 瓜地馬拉 ‧ 安提瓜

品嘗心得 :

品嘗到優雅花香氣息的花神咖啡，平衡細緻的柔和酸質，獨特的酒釀香的餘韻味道。圓潤滑順的口感。

結語

我喜歡在家優雅的享受手沖咖啡氛圍。但出外或為輕鬆求快速的生活儀式感就靠濾掛咖啡，所以咖啡豆及濾掛咖啡都是我日常必備的精神糧食。因為喝下咖啡的那瞬間讓我可以充分感受放鬆自在的幸福感。如果你和我一樣喜歡品嘗咖啡或以咖啡會友。【Krone皇雀咖啡】是值得推薦選購的。

【Krone皇雀咖啡】官網 : https://www.kronebird.com/