每當夏天，福隆海水浴場總是咱們享受陽光的首選，

尤其在海洋音樂祭，咱們會在週邊的民宿過夜，

暑假進入尾聲，今天決定入住福容大飯店....

體驗一睌要價7千(非假日)的海灘度假飯店有何過人之處?

大廳挑高氣派，飄著淡淡的精油香，頗有南洋海島飯店的味道

check in 後，有專車(高爾夫球車)引導我們到今晚入住的Villa區，

客房共兩大區塊，旅館區(正對沙灘)和VILLA區(較新)，VILLA區客房皆有溫泉 。

※Villa區往返大廳都可連繫專車接送

Villa區本身就有停車場，今天的Villa區.....我們似乎是包場 !

東南亞海島國家的Villa通常沒有電梯，這裡也不例外 !

兩咖大行李也太重了吧 ! 還好只到2F....

溫泉雙人房

大約30平方公尺，有不錯的空間感，看起來新穎、乾淨，雙人大床質感也很棒，

大尺寸電視，哇say，有壁爐 ! No，只是裝飾用 。

輕薄浴衣

迎賓茶水，茶包、咖啡，礦泉水喝完可以到大廳櫃台免費取用

冰箱空間恰到好處，至少冰兩手啤酒+大可樂沒問題，兩瓶運動飲料免費

陽台有一組藤桌椅，從陽台可以遠眺海景，

不過，建議不要開，有一股藤椅發霉的味道，

還有小黑蚊會飛進來覓食 ! 大叔就醬失血了.....

浴室使用起來很舒適，衛生乾淨

家庭湯池

碳酸氫鹽泉水質乾淨溫和，泡起來舒服有保濕效果，夏天泡湯....更能享受爆汗的快感 。

大廳酒吧是個吃下午茶的好地方，茶點、咖啡，談天喝喝小酒很不錯 。

buffet早餐是咱們最失望的地方，食材整體的品質....有很大的進步空間

所幸面山的游泳池很nice，水質好、陽光充足、視野遼闊，

在這裡游泳+日光浴很棒 。

天氣好的話，不妨起個大早迎接清晨的曙光，

原來這裡也是看日出的熱點之一，雖然照片看起來也很像夕陽哈 !

一晚上住下來台幣7千的品質.....其實感觸頗深，

常在媒體上看到國內旅遊冷清，唉~不是沒有原因的.....

就拿去年在沖繩入住的 麗山海景皇宮渡假酒店 來做個比較，

同樣是海灘度假飯店，從設施、服務、客房品質到餐點皆不亞於貢寮福容，

而雙人房2個晚上卻只要7千多，吃好、住好只需要台灣的半價，難怪台灣的觀光持續削弱中.....

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