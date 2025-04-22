麗星郵輪探索星號｜海馬日本料理、鐵板燒，不只是舌尖享受，更是一場精彩的料理實演秀！！

麗星郵輪.探索星號還有一個別稱，就是” 舌尖上的郵輪 “在這邊你不用想減肥，那都是下船後的事情！！上船就是快樂的吃吃喝喝。

麗星郵輪探索星號｜2025日本櫻花首航啟動，郵輪房型、免費美食餐廳、遊樂設施、表演活動一次看透透！！

這家 海馬日本料理＆鐵板燒餐廳 ，小涼很推薦！不只是嚴選食材料理，鐵板燒師傅展示高超的鐵板技藝以及與顧客的互動歡樂，可說是一場精彩的料理實演秀表演！重點每一道料理都好好吃，讓人吃過會再回味的美食之一。 海馬日本料理鐵板秀 ←←←

海馬日本料理位於郵輪的８樓船中 ，前台是位會講中文的小姐姐，我們是提早跟他訂好午餐的位置。

圖下是吃日本料理、定食的區域。

我們則是為了鐵板燒料理而來，因為聽說這邊的師傅很厲害，料理一流、還會跟顧客互動且有精湛的表演！

當然也要秀一下美麗的好姊妹～

生菜沙拉，時蔬都相當的清脆好吃，上頭還有蝦卵增添口感及鮮味！

最愛看鐵板燒料理囉！ 海馬日本料理鐵板秀 ←←←

時蔬內有香菇、青椒、紅蘿蔔等增添色澤，可謂色、香、味俱全啊！

小凉點的是鮭魚，但我從來不知道可以將鮭魚皮與魚肉分開料理，我只能說這家餐廳的料理真的很用心且讓每一食材都完全的發揮到最美味的樣子呈現給旅客！！

這鮭魚的魚皮煎得相當酥香，宛如在吃餅乾一樣的酥又不油膩！！而魚肉有加上紅燒的醬汁，吃起來鹹香度卻是嘟嘟好，單吃就讓人非常的喜愛，亦可將魚肉在沾上特製塔塔醬又有不同的風味喔！

姊妹點的沖繩和牛，這色澤真的無敵誘人~~~

這一切下去那油脂就蹦出來囉! 香氣迷人~~~

這是一開始的建議熟度三分，但因為入嘴感覺油脂相當的豐沛，所以又請師傅在幫我們加熟讓油花少一點，哈哈! 我們真的小看了沖繩和牛的油脂，阿某說真的肉質真的很美味！

帥哥師傅真的很厲害，從一開始的精湛廚藝以及逗趣有帶技術的表演，讓我們真的沒有一刻不歡樂及喜歡這鐵板燒料理的每一刻！進入到高潮的炒飯料理，先是將雞蛋放在鐵板上，旋轉雞蛋後、煎鏟更是將雞蛋來一場跳舞樂！！

最厲害的是雞蛋再煎鏟上跳舞後，突然在煎鏟中破蛋而入，且利用蛋白畫出了花朵，真的好厲害！！

最後的拌炒，陣陣的香氣讓我們好期待！！

本以為單純的炒飯，哪知道帥哥師傅很會喔！！直接將炒飯拼出了I L U~~

而且超會的唷!! 想說他要從口袋中拿啥東西出來，結果是比個愛心，當下讓我們幾個大嬸都心花開囉XDD

最後還來個心跳蹦蹦蹦的超逗趣！這炒飯真的很好吃，因為鐵板的溫度一致，米販受熱的嘟嘟好，又香米飯又ＱＱ的好涮嘴！

味噌湯也好喝，但對小涼來說有點偏鹹～

甜點的冰淇淋有抹茶、香草可以選！小凉選了濃郁茶香的抹茶冰淇淋、底部還有綿密的紅豆，有雙重滋味唷！

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