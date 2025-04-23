櫻花盛開的熊本城美的好不真實啊！這次會來熊本城是因為參加了麗星郵輪的岸上觀光，第一次參加岸上觀光的Vicky真心覺得好方便！因為不用打包行李，下船就有遊覽車和導遊帶著觀光，不用安排行程，無腦跟著導遊做深度旅遊，這就是搭郵輪並參加岸上觀光的好處！不過可別以為我們只是走馬看花，Vicky有認真在聽解說，也有認真在拍照喔！

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Vicky媽媽的遊樂園FB Vicky媽媽的遊樂園IG 麗星郵輪 探索星號：日本岸上觀光行程-熊本歷史文化之旅

熊本的岸上觀光行程有阿蘇火山探險之旅、熊本動植物物園親子購物之旅等，乘客們可依照自己的喜好做選擇。Vicky參加的是熊本歷史文化之旅，主要是想看熊本城和櫻花，畢竟它是日本三大名城之一（大阪城、熊本城和名古屋城）。三月底到四月初這個時節的熊本城美得太過分，不多拍幾張照不行。

這是進入熊本城驗票口的小徑，這個時節真的美到不像話！

在這裡一併分享熊本城的門票、營業時間及公休日等。

門票：高中生以上：800日圓，中小學生：300日圓，學齡前兒童：免費

營業時間：9:00-17:00

公休日：12月29日-12月31日

想必大家對熊本很熟悉，因為護國神山也在這裡設廠房，而這座城市裡就屬熊本城最為知名。熊本城別稱銀杏城，是日本三大名城之一。走在其中我們會看到層層堆疊而成的石垣和蜿蜒複雜的通道等各種戰備架構，外觀顏色則以黑漆塗裝與白色灰泥組合而成的對比色，此顏色更彰顯其壯麗身姿，而這個顏色也表現在門票上。

由於在2016年地震重創了這裡，截至目前修復工作仍舊進行著。而能夠觀察整修過程的見學通路更是相當受歡迎，在這裡同時也能欣賞到如詩如畫的櫻花。

麗星郵輪 探索星號：日本岸上觀光行程-熊本城與櫻花雨

絕美櫻花妝點下的「春季熊本城」是熊本首屈一指的賞櫻勝地，每到春天會有約800株櫻花樹競相綻放。除了櫻花，剛剛提過，其實這裡也種植相當多銀杏。建造此城時考慮到發生圍城戰時城內需要有食物供應，因此便廣植銀杏為戰備存糧，可以說是相當有規劃和計畫的一座城。

造訪熊本城的這天陽光露臉了，淡藍色的天空，淡粉色的染井吉野為城中染上了春天的色彩，這柔美的顏色和天守閣的黑白配更顯突出。

感謝自己這次參加了麗星郵輪櫻花首航的行程，所以能在熊本城一窺其美景。這裡的美麗深刻地鐫刻在Vicky的回憶裡！喜歡賞櫻花的朋友一定要在3月下旬至4月上旬造訪，因為花期大概就這麼短短的而已。

有力氣，或想上天守閣欣賞熊本市容的朋友需要爬6層樓的階梯，階梯小小的又摩頂放踵，要上樓的要有心理準備。

麗星郵輪 探索星號：日本岸上觀光行程-櫻花馬場城彩苑

離開熊本城，來到櫻花馬場城彩苑，這裡呈現著江戶時代的風格，設立有許多店家與餐廳，不少商店都有濃濃的熊本特色，想買獨一無二的熊本紀念品，或想吃熊本在地美食小吃，來這裡就對了。

馬肉刺身一定要吃吃看，這是特產，不過肉會有點生就是了。

想買熊本伴手禮請請在這裡挑這裡選，一定可以買到傷荷包這樣。

麗星郵輪 探索星號：日本岸上觀光行程-上下通商店街

在熊本城的對岸還有知名的上下通商店街，這裡有超過一公里的商店街，連貫上通和下通，整個商圈除了有百貨商場、服飾店、電器專賣店及藥妝店 外，還有許多知名餐廳及酒吧，超級好逛，可以花個半天的時間來逛逛喔！

由於要準時回到郵輪上，所以逛的時間有限，不過也買了不少東西就是了，差點揹不回郵輪上。熊本很漂亮，居民也友善，下次再來吧！

搭船的關係，所以停泊在港口邊，沒想到這裡有好多熊，感謝朋友南人幫提供照片。

當我們的郵輪要駛離港口時，這組交響樂團竟然演奏著一首又一首的樂曲歡送我們，這也太歡樂了吧！太愛熊本了啦！還要再訪。

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