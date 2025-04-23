



說真的，鮮乳在我家真的就是冰箱裡的必備品！

每天早上都要來杯拿鐵醒腦

週末煮早午餐、料理、烘焙點心也都離不開鮮奶

所以我一直都會嘗試不同品牌的鮮乳～

最近在全聯買到一瓶網友大推的六甲田莊鮮乳

一喝真的蠻驚艷的！

想跟大家分享一次這款全聯鮮乳推薦排行榜上的紅人

鮮乳我也喝過很多品牌，直接說六甲田莊鮮乳給我覺得比較特別的點！

他的奶味自然，喝一大杯也不膩口很舒服～

不會有奇怪的腥味或奶粉味

口感滑順，我偶爾會加熱來喝，味道一樣很香濃!





重要的是成分單純不複雜，看起來就安心，是走純粹路線的~

全聯鮮乳推薦所以當然全聯就能買到，隨時需要補貨都超方便

這點對忙碌上班族真的超加分！

我也很愛嘗試各種鮮乳料理....不是黑暗料理喔！！





我真的很常用鮮乳搞定一餐

真的都很好吃~以下是我的私房鮮乳料理！分享給大家

①鮮奶炒蛋：用六甲田莊鮮乳打蛋，炒出來的蛋超嫩~~

②奶香玉米濃湯：濃湯基底就是鮮乳＋奶油，簡單快速又有飽足感～

③鮮奶燉飯：小火慢燉(適合假日)不用鮮奶油也能做出濃郁口感，超推！

以上鮮乳料理都很好吃 真心不騙

而且一點都不難，只要一瓶好鮮乳就能搞定的鮮奶料理！





如果你也常在全聯選奶困難症爆發

把這款全聯鮮乳推薦給你

跟其他品牌比起來，我覺得它的奶香比較自然

不會過頭也不會太淡

從早餐到晚餐都能出場！

難怪經常霸榜全聯鮮乳推薦的前三名

難怪我喝來喝去還是這款最對味~