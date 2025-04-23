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全聯鮮乳推薦這瓶！六甲田莊鮮乳開箱＋我的懶人料理日記🥛✨

全聯鮮乳推薦 鮮乳料理 六甲田莊 高品質鮮乳
2025-04-23 11:27:00 文字：Viki玩樂日記
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Viki玩樂日記

Viki玩樂日記

全聯鮮乳推薦這瓶！六甲田莊鮮乳開箱＋我的懶人料理日記🥛✨
 
說真的，鮮乳在我家真的就是冰箱裡的必備品！
每天早上都要來杯拿鐵醒腦
週末煮早午餐、料理、烘焙點心也都離不開鮮奶
所以我一直都會嘗試不同品牌的鮮乳～
最近在全聯買到一瓶網友大推的六甲田莊鮮乳

 

 全聯鮮乳推薦這瓶！六甲田莊鮮乳開箱＋我的懶人料理日記🥛✨

一喝真的蠻驚艷的！
想跟大家分享一次這款全聯鮮乳推薦排行榜上的紅人

鮮乳我也喝過很多品牌，直接說六甲田莊鮮乳給我覺得比較特別的點！
他的奶味自然，喝一大杯也不膩口很舒服～
不會有奇怪的腥味或奶粉味
口感滑順，我偶爾會加熱來喝，味道一樣很香濃!


 全聯鮮乳推薦這瓶！六甲田莊鮮乳開箱＋我的懶人料理日記🥛✨

重要的是成分單純不複雜，看起來就安心，是走純粹路線的~
全聯鮮乳推薦所以當然全聯就能買到，隨時需要補貨都超方便
這點對忙碌上班族真的超加分！

我也很愛嘗試各種鮮乳料理....不是黑暗料理喔！！


 全聯鮮乳推薦這瓶！六甲田莊鮮乳開箱＋我的懶人料理日記🥛✨

我真的很常用鮮乳搞定一餐
真的都很好吃~以下是我的私房鮮乳料理！分享給大家
①鮮奶炒蛋：用六甲田莊鮮乳打蛋，炒出來的蛋超嫩~~
②奶香玉米濃湯：濃湯基底就是鮮乳＋奶油，簡單快速又有飽足感～
③鮮奶燉飯：小火慢燉(適合假日)不用鮮奶油也能做出濃郁口感，超推！

以上鮮乳料理都很好吃 真心不騙
而且一點都不難，只要一瓶好鮮乳就能搞定的鮮奶料理！


 全聯鮮乳推薦這瓶！六甲田莊鮮乳開箱＋我的懶人料理日記🥛✨

如果你也常在全聯選奶困難症爆發
把這款全聯鮮乳推薦給你
跟其他品牌比起來，我覺得它的奶香比較自然
不會過頭也不會太淡
從早餐到晚餐都能出場！
難怪經常霸榜全聯鮮乳推薦的前三名
難怪我喝來喝去還是這款最對味~

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