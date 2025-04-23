到高雄玩，當然少不了找個舒適又方便的落腳處！不管你是為了看演唱會、吃美食，還是想悠閒感受港都魅力，高雄現在有超多不輸國際等級的飯店民宿等你來住。這次整理出4間評價超好的高雄住宿推薦，從交通便利性到早餐口碑通通有，讓你輕鬆選到最適合的那一間！

1.

早餐：採主餐加上自助區域，像是沙拉、麵包等小點都可以自取， 主餐在入住時櫃檯就會先確認 ，而且餐點都是非常用心的製作，評價相當高！

，而且餐點都是非常用心的製作，評價相當高！ 停車塲：飯店的停車是採機械式停車場，如果要取車需要稍等一陣子，出入時人員都會協助引導，如果有需求可以先行預約，若額滿周邊也有合作的特約停車場，建議先電話詢問停車資訊。

交通位置便利：飯店剛好位在 美麗島站及高雄火車站中央，要逛六合夜市都是步行10分鐘內可以抵達。

飯店有提供嬰兒床、床圍、奶瓶消毒鍋以及兒童牙刷等備品，另外電視也有一些動畫可以看。

雙人房型價格 TWD $2,900起 | 四人房價格 TWD $4,200起

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2.

住客有提供免費室外停車場，與購物中心共用，需要與購物的旅客一起排隊進停車場，服務人員也會事前提醒注意事項。

親子友善：飯店的兒童遊戲區設施非常豐富，甚至還有多種賽車捷運等主題房型可以選擇。

早餐：自助吧選擇豐富， 蠻特別的是還可以DIY鬆餅、雞蛋糕等等，可以讓小朋友自己體驗 ，非常有趣。

，非常有趣。 飯店內還有一間24小時的小商店，可以買一些零食、餅乾及水等等，半夜肚子餓也不用擔心！

雙人房型價格：TWD 2,100 元起 | 家庭房型價格：TWD 4,300 元起

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3.

飯店位置就在高雄巨蛋、捷運站旁邊 ，如果有要看演唱會或去其他景點都相當便利， 晚上想逛夜市，也可以直接走到瑞豐夜市非常近 。

，如果有要看演唱會或去其他景點都相當便利， 。 停車場：設有地下停車場，但車道較窄、位置較小，比較適合停放小車。

一樓櫃台的服務人員足夠，辦理入住不需要等候太久，服務也想當親切友善。

整個飯店也打掃得相當乾淨，連玻璃也被擦拭得相當乾淨，另外在隔音上也做得很好，偶爾有小小的聲音，另外也有鋪設地毯，幾乎不太有走路的聲響。

雙人房型價格 TWD $3,100起 | 三人房價格 TWD $4,700起

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4.

早餐：選擇不到超級豐富，但 很多現點現做的餐點，像是海鮮粥或是湯麵，甚至還有牛肉湯、刈包，口味也很不錯吃，蠻值得推薦的高雄飯店早餐。

酒吧：頂樓的高空酒吧非常的知名，可以看到高雄市景，還有駐唱、美食可以享用，非住客也可以來消費。

停車場： 飯店無自有停車場，但有三個特約停車場 ，稍微走一下就會抵達，建議可以先把行李放下再去停車。

，稍微走一下就會抵達，建議可以先把行李放下再去停車。 親子友善：有提供嬰兒床、消毒鍋以及小板凳，數量有限建議先預約。

雙人房型價格 TWD $3,600起 | 雙床房型價格 TWD $4,100起

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