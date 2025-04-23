為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 宜蘭礁溪溫泉飯店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超值住宿推薦，寬敞舒適採光佳，早餐精緻。

宜蘭礁溪溫泉飯店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超值住宿推薦，寬敞舒適採光佳，早餐精緻。

宜蘭礁溪住宿推薦 礁溪溫泉飯店 客房有溫泉 寬敞舒適 more
2025-04-23 20:40:00 文字：Cheng chun
share
Cheng chun

Cheng chun

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

揮別貢寮福隆，接著咱們來到宜蘭礁溪，先來說說住宿吧.....

入住礁溪，客房必須要有溫泉是一定要der !

比較多家飯店後， 位在礁溪溫泉公園附近的【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】我們決定來體驗看看 。

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

亮白的外觀新穎、搶眼，整棟旅館神似咱們的社區大樓haha，頗有親切感....

週邊安靜車流量少，步行到礁溪溫泉公園大約3分鐘，走到鬧區大約10分鐘 。

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

旅館本身雖然不大，但客房卻有很棒的空間感，

今天入住的雙人房有30平方公尺相當寬敞，格局方正採光非常棒 。

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

衣櫥、冰箱櫃一體成形，迎賓茶包&咖啡巧妙收納 。

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

一張雙人大床，床墊對我們來說稍微偏軟，不過睡起來還算舒適，

床包、枕頭到棉被相當乾淨，有不錯的質感 。

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

輕薄浴衣

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

HITACHI空調很安靜舒服，燈飾開關集中，標示清楚

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

知名品牌4X吋電視

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

房間內隨處可見幸福之鄉品牌Logo，

尤其是盥洗用具，牙膏、牙刷、刮鬍刀、小香皂盒裝後做成的拼貼，極具創意 !

打造品牌不容易.....，這倒是讓咱們印象深刻 。

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

浴室也相當舒適，老婆超愛這面梳妝台，夠大夠寬，鏡面清晰，

保養品、化妝品擺放方便 。

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

乾濕分離，空間大洗澡就是爽 ! 沒有束縛感 。

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

沖完澡當然就是好好的享受泡湯時光，wow ! 客房的溫泉池.....大器 !

大又舒適，一點也不輸外面的湯屋，防滑、水質好，冷熱可以自由調整，

泡在裡面追劇&喝喝飲料小酒....非常nice非常放鬆~

※泡湯溫度需適中，泡10~15分鐘應該休息3~5分鐘 

 

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

宜蘭礁溪溫泉旅店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超

早餐提供中式和西式，雖然不是buffet自助早餐，但個人覺得比市面上不少早餐店都來得好吃，

食材新鮮現做，講究視覺美感也有不錯的份量，

用餐中陸續有外客進來買早餐，原來幸福之鄉1F的早餐也開放非住宿人客們選購 。

在還沒入住之前，其實就對幸福之鄉這家新旅店頗有期待.....

果然，實際環境和官方的照片一樣，大叔的眼光還不錯，哈...小吹噓一下XD !

停車場就在旅館旁，整體的環境可圈可點，客房大又舒適，多面採光不易黴菌滋生，

溫泉讚、早餐好吃，再套上32XX台幣的價格(平日)，讓咱們老夫老妻都覺得物超所值 !

太可惜、太可惜....因為，只入住一天 !

嗨~【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】我們會再來的 ! 以上給正在找礁溪住宿的朋友參考 。

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉公園路72號

電話 : 03-987-3696

檢視地圖 : 幸福之鄉 HSING FU HOTEL

官網 : http://www.hsingfuhotel.com/

 

 

 

 
文章標籤
宜蘭礁溪住宿推薦 礁溪溫泉旅店 客房有溫泉 寬敞舒適 乾淨衛生 採光佳 早餐精製好吃 溫泉公園附近 幸福之鄉 HSING FU HOTEL 中低價位 高CP 礁溪新飯店
創作者介紹
創作者 Cheng chun 的頭像
Cheng chun

Cheng chun旅人筆記

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
星級暖湯之旅TOP10！親子友善溫泉度假提案，刷滙豐輕鬆享受溫泉飯店、療癒美食與放鬆時光，春日出遊就該這樣玩。
 Walker新發現
新北市板橋區【悅客商務飯店】新北 板橋 高CP值住宿 停車方便 2000元有找 公務出差 商務旅行 自由行 背包客住宿
 穆瑞瑜
宜蘭礁溪平價住宿！鬼才之道拍攝地香檳溫泉大飯店，平價泡溫泉吃美食。
 大海愛上藍天
日本【2024東京親子行】輕井澤英迪格酒店 Hotel Indigo Karuizawa。浴缸面河景房親子入住心得 輕井澤住宿推薦
 lucy chen
彰化縣鹿港鎮【鹿港】「澄悅酒店Euphoria Hotel．日式輕奢風親子友善旅店（腳踏車.桌遊租借/迎賓茶點/在地特色早餐）
 游小熊
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up