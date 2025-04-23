揮別貢寮福隆，接著咱們來到宜蘭礁溪，先來說說住宿吧.....

入住礁溪，客房必須要有溫泉是一定要der !

比較多家飯店後， 位在礁溪溫泉公園附近的【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】我們決定來體驗看看 。

亮白的外觀新穎、搶眼，整棟旅館神似咱們的社區大樓haha，頗有親切感....

週邊安靜車流量少，步行到礁溪溫泉公園大約3分鐘，走到鬧區大約10分鐘 。

旅館本身雖然不大，但客房卻有很棒的空間感，

今天入住的雙人房有30平方公尺相當寬敞，格局方正採光非常棒 。

衣櫥、冰箱櫃一體成形，迎賓茶包&咖啡巧妙收納 。

一張雙人大床，床墊對我們來說稍微偏軟，不過睡起來還算舒適，

床包、枕頭到棉被相當乾淨，有不錯的質感 。

輕薄浴衣

HITACHI空調很安靜舒服，燈飾開關集中，標示清楚

知名品牌4X吋電視

房間內隨處可見幸福之鄉品牌Logo，

尤其是盥洗用具，牙膏、牙刷、刮鬍刀、小香皂盒裝後做成的拼貼，極具創意 !

打造品牌不容易.....，這倒是讓咱們印象深刻 。

浴室也相當舒適，老婆超愛這面梳妝台，夠大夠寬，鏡面清晰，

保養品、化妝品擺放方便 。

乾濕分離，空間大洗澡就是爽 ! 沒有束縛感 。

沖完澡當然就是好好的享受泡湯時光，wow ! 客房的溫泉池.....大器 !

大又舒適，一點也不輸外面的湯屋，防滑、水質好，冷熱可以自由調整，

泡在裡面追劇&喝喝飲料小酒....非常nice非常放鬆~

※泡湯溫度需適中，泡10~15分鐘應該休息3~5分鐘

早餐提供中式和西式，雖然不是buffet自助早餐，但個人覺得比市面上不少早餐店都來得好吃，

食材新鮮現做，講究視覺美感也有不錯的份量，

用餐中陸續有外客進來買早餐，原來幸福之鄉1F的早餐也開放非住宿人客們選購 。

在還沒入住之前，其實就對幸福之鄉這家新旅店頗有期待.....

果然，實際環境和官方的照片一樣，大叔的眼光還不錯，哈...小吹噓一下XD !

停車場就在旅館旁，整體的環境可圈可點，客房大又舒適，多面採光不易黴菌滋生，

溫泉讚、早餐好吃，再套上32XX台幣的價格(平日)，讓咱們老夫老妻都覺得物超所值 !

太可惜、太可惜....因為，只入住一天 !

嗨~【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】我們會再來的 ! 以上給正在找礁溪住宿的朋友參考 。

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉公園路72號

電話 : 03-987-3696

檢視地圖 : 幸福之鄉 HSING FU HOTEL

官網 : http://www.hsingfuhotel.com/

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