長假即將結束，今年的告別暑假之旅，決定來到宜蘭礁溪......

沒錯，就是要泡...溫...泉 !

這次在礁溪下榻2間溫泉飯店，上回介紹了幸福之鄉HSING FU HOTEL，

今天來說說【誠闊礁溪渡假飯店】 。

和幸福之鄉HSING FU HOTEL一樣都是近期落成的新旅店，兩者也相距不遠...僅僅300公尺 。

挑高大廳有很棒的空間感，搶眼、大膽的木質裝飾更嗅到一股濃濃的森林味兒....

活潑、生動、還有吃有喝 ! 顛覆了以往Lobby只是chick的印象 。

check in後，有專人導覽環境，小鹿市集有多款以小鹿為主題的商品....

有裝飾性質，有的具實用價值，種類不少。

來到餐廳又是另一個驚喜.....

雖然不是用餐時間，但眼前你所看到的水果、麵包、餅乾、咖啡、飲料、冰棒等，都是24小時免費供應 !

客房寬敞，挺符合"築闊"二字，台語發音揪跨(很寬的意思)，哈 !

Queen size 雙人床對我們來說軟硬適中，舒服好睡 。

衣櫥裡頭有保險箱、浴衣和紅色手提包(飯店自家商品)

迎賓點心不忘在地特產

冰箱裡所有飲料都是免費

4X吋大電視

多功能商務桌

無線充電

設備齊全，結合科技時尚 。

膠囊咖啡機&無線充電使用方式，導覽專員有詳細的操作說明 。

高質感的衛浴設備，乾濕分離，盥洗用具齊全 。

吹風機、體重計(太陽能)也具現代感

淋浴和溫泉同在一處，客房湯池更是寬敞，泡起來舒服有爽度 !

冷熱自由調整，無色無味細緻的美人湯，泉質非常棒 。

buffet早餐也很符合咱們的期待，中、西式菜色多元又新鮮，連咖哩也不缺席，

而且有不少養生食材，如南瓜、地瓜、青花菜等......

可惜，若有我最愛的煎鮭魚就太完美惹 !

老婆表示 : 想太多，這裡不是日本 ! 哈....說的也是 。

最後來說說價錢，這次是在網路平台AgoXX訂房，

含早餐42XX，套上飯店的服務、軟硬體、設備、餐食和超棒的客房溫泉，

嘖嘖嘖，可謂物超所值 。

週邊車流量少適合散步，步行到礁溪溫泉公園約3分鐘，鬧區5~7分鐘 。

以上【誠闊礁溪渡假飯店 】簡單圖文給有興趣的朋友參考~

google地圖連結 : 誠闊礁溪渡假飯店 VASTY HOT SPRING RESORT

地址 : 262宜蘭縣礁溪鄉健康路60號

電話 : 03-987-6178

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