為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPRING RESORT】超大客房溫泉池，早餐優、服務好

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPRING RESORT】超大客房溫泉池，早餐優、服務好

宜蘭礁溪住宿 礁溪溫泉飯店 buffet早餐 房間大寬敞舒適 more
2025-04-23 20:48:00 文字：Cheng chun
share
Cheng chun

Cheng chun

築闊P1.jpg

長假即將結束，今年的告別暑假之旅，決定來到宜蘭礁溪......

沒錯，就是要泡...溫...泉 !

這次在礁溪下榻2間溫泉飯店，上回介紹了幸福之鄉HSING FU HOTEL

今天來說說【誠闊礁溪渡假飯店】 。

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

幸福之鄉HSING FU HOTEL一樣都是近期落成的新旅店，兩者也相距不遠...僅僅300公尺 。

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

挑高大廳有很棒的空間感，搶眼、大膽的木質裝飾更嗅到一股濃濃的森林味兒....

活潑、生動、還有吃有喝 ! 顛覆了以往Lobby只是chick的印象 。

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

check in後，有專人導覽環境，小鹿市集有多款以小鹿為主題的商品....

有裝飾性質，有的具實用價值，種類不少。

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

來到餐廳又是另一個驚喜.....

雖然不是用餐時間，但眼前你所看到的水果、麵包、餅乾、咖啡、飲料、冰棒等，都是24小時免費供應 !

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

客房寬敞，挺符合"築闊"二字，台語發音揪跨(很寬的意思)，哈 !

Queen size 雙人床對我們來說軟硬適中，舒服好睡 。

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

衣櫥裡頭有保險箱、浴衣和紅色手提包(飯店自家商品)

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

迎賓點心不忘在地特產

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

冰箱裡所有飲料都是免費

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

4X吋大電視

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

多功能商務桌

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

無線充電

設備齊全，結合科技時尚 。

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

膠囊咖啡機&無線充電使用方式，導覽專員有詳細的操作說明 。

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

高質感的衛浴設備，乾濕分離，盥洗用具齊全 。

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

吹風機、體重計(太陽能)也具現代感

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

淋浴和溫泉同在一處，客房湯池更是寬敞，泡起來舒服有爽度 !

冷熱自由調整，無色無味細緻的美人湯，泉質非常棒 。

 

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

宜蘭礁溪溫泉飯店【誠闊礁溪渡假飯店VASTY HOT SPR

buffet早餐也很符合咱們的期待，中、西式菜色多元又新鮮，連咖哩也不缺席，

而且有不少養生食材，如南瓜、地瓜、青花菜等......

可惜，若有我最愛的煎鮭魚就太完美惹 !

老婆表示 : 想太多，這裡不是日本 ! 哈....說的也是 。

最後來說說價錢，這次是在網路平台AgoXX訂房，

含早餐42XX，套上飯店的服務、軟硬體、設備、餐食和超棒的客房溫泉，

嘖嘖嘖，可謂物超所值 。

週邊車流量少適合散步，步行到礁溪溫泉公園約3分鐘，鬧區5~7分鐘 。

以上【誠闊礁溪渡假飯店 】簡單圖文給有興趣的朋友參考~

google地圖連結 : 闊礁溪渡假飯店 VASTY HOT SPRING RESORT

地址 : 262宜蘭縣礁溪鄉健康路60號

電話 : 03-987-6178

 

 

 

 
文章標籤
宜蘭礁溪住宿 礁溪溫泉飯店 築闊礁溪渡假飯店 VASTY HOT SPRING RESORT 有家庭溫泉池 美人湯 泉質優 buffet早餐好吃 24小時點心水果飲料免費供應 飯店新 超值高CP 房間大寬敞舒適
創作者介紹
創作者 Cheng chun 的頭像
Cheng chun

Cheng chun旅人筆記

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
宜蘭礁溪溫泉飯店【幸福之鄉 HSING FU HOTEL】超值住宿推薦，寬敞舒適採光佳，早餐精緻。
 Cheng chun
星級暖湯之旅TOP10！親子友善溫泉度假提案，刷滙豐輕鬆享受溫泉飯店、療癒美食與放鬆時光，春日出遊就該這樣玩。
 Walker新發現
清明連假泡湯推薦！5大溫泉飯店限定活動，泡美湯、放鬆身心。
 編輯 黃楚甯
溫泉勝地大分縣度假村開幕！宇佐市首家溫泉＋咖啡廳複合式飯店五大亮點一次看。
 特派員 Trish
日本沖繩谷茶灣【麗山海景皇宮渡假酒店】盡情放空、放懶，白沙、碧海、藍天優質的渡假飯店
 Cheng chun
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up