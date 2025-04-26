MARDI MERCREDI 印花短TEE 經典小雛菊 990元起

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。時間：即日起～5/11 週一至週日 11:00~19:00 (六日也有營業)

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今夏最好逛的聯合特賣會，你絕對不能缺席！

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每個小細節都做得讓人滿意。

夏天就是要挑這種有涼感紗的上衣！穿起來清涼清涼！

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也有女生的薄外套款式每件$1000

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設計款皮爾卡登襯衫，印花色調出眾，也可與POLO衫、背心、外套混搭2件一起帶！

有抗紫外線功能的春夏薄外套，機車族一定要準備一件！

在冷氣房裡一定要有這件！背心、薄外套！可與上衣混搭1件$1200

料子摸起來好柔軟，高級感十足。喜歡皮爾卡登的朋友，別錯過這檔。





各種色系都齊全，幫大家搶先逛！

還有拉鍊立領的設計，騎車防風首選!









CUMAR的義式設計，顏色特別活潑、顯得年輕，LOGO刺繡的圖騰也很好看!









CUMAR的LOGO設計特別活潑！每一件都好有特色，那麼便宜，一次買兩件，根本不夠！





英國 NORMANDIE

【英國 NORMANDIE】 年輕帥氣的英國品牌，設計得很有型!









除了T恤，也有POLO衫，有領子的上衣，上班或休閒都穿得到!趕 快來試穿!



