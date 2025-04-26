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【南港限時OUTLET】聯合特賣即日起~5/11 皮爾卡登、CUMAR、NORMANDIE男裝夏季出清/海放選物 國際美妝特賣會/MiOf'eel手工真皮男女鞋990元起～

2025-04-26 19:46:00 文字：西西漫走筆記
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西西漫走筆記

西西漫走筆記
【南港限時OUTLET】聯合特賣即日起~5/11 皮爾卡登、CUMAR、NORMANDIE男裝夏季出清/海放選物 國際美妝特賣會/MiOf'eel手工真皮男女鞋990元起～

【南港限時 OUTLET】
今夏最好逛的聯合特賣會，你絕對不能缺席！
每次活動訊息一曝光，大家都搶早來逛～限量商品賣完就沒有了，動作要快!
CUMAR、皮爾卡登男裝夏季特賣會」＋海放選物 國際美妝特賣會」＋MiOf'eel手工真皮男女鞋全面特價出清中，選擇超多！聰明消費、注重穿搭保養的您一定要來南港掃貨！想買專櫃品送人，來這買省荷包又體面。

。地址台北市南港區三重路19-7號（南軟樂活空間 近南港展覽館站1號出口）
。時間：即日起～5/11 週一至週日 11:00~19:00 (六日也有營業)

【法國 Pierre Cardin 皮爾卡登】
上衣、長褲  $1200/ 2件 $2000

【義大利 CUMAR 男裝】
上衣 $980/ 2件 $1800
。短褲 $790

【海放選物 國際美妝特賣會】
。SABON、愛馬仕香水、超多歐系品牌化妝品保養品
MARDI MERCREDI 印花短TEE 經典小雛菊 990元起

MiOf'eel手工真皮男女鞋990元起

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皮爾卡登上衣 $1200/ 2件 $2000 

【法國 Pierre Cardin 皮爾卡登】
款式很多，2件$2000 甜甜價~趕快來買!尺寸先搶先贏，賣完就沒了!
建議直接帶爸爸或老公來試穿!

購物滿1500元可刷卡
。維爾麗服飾粉絲團: https://www.facebook.com/YYBOW﻿

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料子摸起來好柔軟，高級感十足。喜歡皮爾卡登的朋友，別錯過這檔。

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100％絲光棉，摸起來涼爽舒服，夏天就是要挑這種料子。

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輕薄透氣，穿起來不悶熱。

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在冷氣房裡一定要有這件！背心、薄外套！可與上衣混搭1件$1200

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有抗紫外線功能的春夏薄外套，機車族一定要準備一件！

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設計款皮爾卡登襯衫，印花色調出眾，也可與POLO衫、背心、外套混搭2件一起帶！

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也有女生的薄外套款式每件$1000! 幫家人選完，自己也順便買起來!

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CUMAR 男裝 $980 /2件$1800 

【義大利 CUMAR 男裝】
百貨專櫃品質~給大家最超值的價格！

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夏天就是要挑這種有涼感紗的上衣！穿起來清涼清涼！

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每個小細節都做得讓人滿意。

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各種色系都齊全，幫大家搶先逛！
還有拉鍊立領的設計，騎車防風首選!

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CUMAR的義式設計，顏色特別活潑、顯得年輕，LOGO刺繡的圖騰也很好看!

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CUMAR的LOGO設計特別活潑！每一件都好有特色，那麼便宜，一次買兩件，根本不夠！

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英國 NORMANDIE 

【英國 NORMANDIE】
年輕帥氣的英國品牌，設計得很有型!

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除了T恤，也有POLO衫，有領子的上衣，上班或休閒都穿得到!趕快來試穿!

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選用100％絲光棉的設計款T恤，耐洗又舒適。

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皮爾卡登長褲 $1200/ 2件$2000

除了正裝西裝褲，還有很多休閒長褲、牛仔褲的選擇。歡迎大家來試穿~

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這款工作褲選用彈性伸縮材質，讓你在行走間更舒適、自在。

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現場備有更衣室，歡迎大家試穿。

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MiOf'eel手工真皮男女鞋 990元起

台灣自創品牌MiOf'eel手工真皮男女鞋990元就可以挑到質感超棒的夏季女鞋，真皮手工女鞋1680元起，還有設計時尚的輕量彈力運動鞋990元絕色雙Q男女夾腳拖鞋 590元

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多挑幾雙放在辦公室輪流穿。

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輕量彈性運動鞋990元就到手！夏季就要穿這種美美的涼鞋搭裙子出門，快來試穿看看。

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優雅的通勤族女鞋，溫柔的蝴蝶結芭蕾舞鞋型、扣環裝飾、金屬飾片讓你看起來俐落又帶專業感，每一雙都好美～竟然只要$1680起就買到！

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無論上班都會鞋還是休閒運動鞋，款式都超多、各式尺碼都有，直接來試穿最準～
增高休閒鞋也有不少選擇！

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絕色雙Q男女夾腳拖鞋 590元
夏天到海邊去玩、出國度假或週末放風都要幫自己準備一雙這種透氣好穿的拖鞋！

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海放選物 國際美妝特賣會

超多歐系品牌化妝品保養品～越早來商品選擇越多～
(商品禁止拆封、售出後不退換)

滿額禮活動 
1. 全場消費滿額 $6000＋追蹤IG 贈品牌精美小禮1份

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2. 單筆消費滿額 $5200 即可免費升級一組愛媽咪套組(物流紙箱＋母親節小卡 或 精美提袋+母親節小卡)
P.S.活動依現場公告為準

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好運一把抓，每次$100元
有機會可獲得特別獎：淡香水、護手霜等好禮！

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如果抓到背面有貼數字的商品，有機會可獲得以下贈品。

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【國際品牌保養品】
最近很夯的SABON不用去日本買了，在這檔買，好划算！

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philosophy 肌膚哲理 買大組送小組 特價$690

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幫大家搶先看商品，價格都有拍到，讓大家先筆記要買哪些。

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【國際品牌香水區】
愛馬仕淡香水 $850起

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【MARDI MERCREDI 印花短TEE 經典小雛菊 】特賣價$990

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韓國BOTO 水蜜桃石榴汁 790/箱
韓國100%果汁飲 即開即飲！超夯的、方便攜帶～現場有貨馬上買一箱回家！

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國際品牌化妝品，來這裡買，很超值！
無論是送禮或自用，彩妝、口紅、氣墊粉餅都有很多選擇。

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絕對讓你買到停不下來。

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送禮自用都相宜的國際品牌護手霜，來這裡買超划算！

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開架品牌、髮妝用品也有很多可挑的，快揪姊妹來逛。

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