我們的九州福岡8日自由行，蠻期待的就是此次預約好的Maemura Farm／マエムラファーム（前村農場)的甘王草莓40分鐘放題！這次還吃到農場主人招待的天使白草莓，整個幸福到不行！！

每次日本自由行都會到KKday找好幾個當地一日遊行程，安排個1~2天不用自己安排路線行程，坐巴士就能到想去又難去的地方玩。

就在找行程時看到的行程，我們本就安排一天到海之中道海濱公園看粉蝶花海，再順路過來採草莓剛剛好，也可搭配，選擇搭電車或坐船到達海之中道海濱公園，再配合公車到達採草莓的地點。

由於公車班次不多，想前往一定要看好這篇的公車搭車、班次等細節，如果錯過公車只能改叫計程車，是一筆不小的費用。

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Maemura Farm｜交通資訊

從博多出發，可選擇搭地下鐵到博多車站搭鹿兒島本線至香椎轉車JR至西户崎，或是搭公車到博多港搭船至西户崎港，步行4分鐘至西戶崎駅。

西戶崎駅是無人車站，走出車站旁就是公車牌的第一站「西戶崎駅前」，從這裡上車要搭到勝馬口約26分鐘的車程，這段公車費是470日元，可以使用或(可帶1位6~12兒童免費搭乘)。

當然若你是自駕來玩，那完全不用擔心交通問題，只要知道下方停車場位置即可。

平日去程西戶崎駅前 Google地圖：12:14

平日回程 勝馬口 Google地圖：15:21

假日去程西戶崎駅前 Google地圖：12:06

假日回程 勝馬口 Google地圖：15:20

回程就在下圖這張照片上車，後面就是草莓園的免費停車空地，比較麻煩就是採草莓預約時間是固定下午2點，但公車班次很少，平日中午只有12:14開車，到勝馬口下車時還不到1點，建議可走路1分鐘到前面的海景啡餐廳 Plago順便用午餐。

我們吃完午餐完，差不多時間就走路回來公車牌，再順路跟著Google導航走到農場，大約走不到4分鐘就能看到溫室草莓園。

走大馬路要繞一圈，我們有預約…所以農場主人遠遠就跟我們招走，要我們走捷徑下來比較快。

走在溫室草莓園側邊就能看到結滿又紅又大的草莓，我心情不由自主的興奮起來。

轉角就能看見招待棚，前方種植美麗的粉蝶，整個好感度拉滿。

接待棚旁有洗手台，還準備了洗手乳、擦手紙。

Maemura Farm｜接待流程、環境簡介

到達後出示並確認好KKday預約訂單，櫃台有飲料可以購買，也有能放包包的椅子，除了能預約吃到飽行程，現場也販售有產地新鮮價格美的草莓。

這麼大顆才600日元，價格絕對比超市便宜，小顆草莓又更便宜。

這麼大一盒天使白草莓只要1500日元，好大顆…這價格很可以。

自製草莓醬570日元，我離開前也帶了1瓶回來，準備作草莓牛奶或草莓冰沙來喝。

(現場可電子支付使用paypay、支付寶、現金，但不能刷卡)

採草莓規則農場主人已準備好了日、英、韓、簡中、繁中版本，並用簡單的英文溝通，重點在：務必採鮮紅色草莓(勿碰觸未成熟草莓)、行李包包有放置區、廁所與洗手區位置、採好的草莓需時間內吃完、不可自帶煉乳或巧克力醬。

之後就掛上頸鍊紙，吃完就把草莓綠梗放進去，不能亂丟。

看完規則後，農主帶我們到實際採草莓的溫室棚內，再作一次採草莓見學。

主要是再次強調要採鮮紅色草莓，勿碰觸未成熟草莓，還示範一次正確採草莓的手法，通道只有60公分，轉身彎腰請小心不要碰到其它草莓，因為未成熟草莓被碰觸到後，成長時外表會受損。

我自己腦補應該是我看到旁邊收成好的白草莓NG狀況，不少會有燒黃乾掉賣相不佳的問題。

Maemura Farm｜40分鐘草莓放題

接著農主按下設定40分鐘的計時器開始，我也用手機調了30分鐘，好提醒我時間快到了~開始我的大嗑草莓時間。

我和緹緹擔心太開心一不小心就碰到另一邊草莓，選擇最邊邊的走道，只要專注一邊即可，看到碩大飽滿的草莓，全部都挑大的採。

不知是不是草莓了解我此刻的心情，現場有好多愛心形狀的大草莓讓我採，不自覺心喜若狂的一連採好多個。

每顆都像蘋果一樣圓滾滾的，太討人喜愛了，居然還有點捨不得吃掉它們。

不小心就滿手草莓，向緹緹借手拍一下浮誇照，她不滿的直說：我這樣只會影響她吃草莓的速度，她要把握時間！！我快笑翻了~因為她大約吃20分鐘就說吃不下了。

香甜多汁的草莓，水份很多…立刻連吃3大顆。

剛開始都挑大顆吃，必竟以賣價來說都是越大顆賣得越貴。

中間好奇吃了2顆中小顆的，發現小顆更甜，馬上告知緹爸試試採小顆的吃看看。

他說…真的，小顆的甜度更高，後面我就都採小顆吃。

大約20分鐘後，農主拿了1盒小顆白草莓加碼請我們吃，說白草莓的品種叫Angel，緹爸先吃一顆說，這味道好香。

他說不出什麼味道，我吃一口的直覺是香檳的香甜味，清爽也甜得很舒服，完全不會吃膩的感覺。

本以為會時間不夠吃的我們，真的想太多了，我們大約吃20分鐘就邊休息邊慢慢吃，看著草莓園享受這草莓自由的時刻，時間未到就洗好手回接待棚，和農主聊一下買瓶草莓醬結束行程。

很棒的一次草莓放題體驗，就是交通較難到了點，自駕過來會很推薦，但我們回程搭15:21的公車也是接著剛剛好，像我們這樣排也很順。

Maemura Farm｜前村農場｜マエムラファーム

連結：官網 | IG｜

地址：福岡市東区勝馬293(Google地圖)

電話：+81 90-9593-9224

營業時間：預約制

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