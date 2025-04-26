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北海道函館景點｜北海道五稜郭塔，櫻花季五稜郭塔超級美，五稜郭塔門票｜五稜郭塔賞櫻 @緹雅瑪 美食旅遊趣

2025-04-26 22:54:00 文字：緹雅瑪美食旅遊趣
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緹雅瑪美食旅遊趣

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北海道獨旅最開心的是收獲到函館五稜郭塔五稜郭公園櫻花盛開的美景，還有吃到函館才能吃到的幸運小丑漢堡，就差沒給一個大太陽的好天氣，這2日在函館都是陰天還不時下雨，拍出來的天空都灰濛濛，不過見到整片星型大櫻花園…還是開心到跳起來。

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五稜郭塔｜交通位置

五稜郭塔最簡單的交通方式就是是搭函館市電在「五稜郭公園前」下車，約走路約9分鐘，自駕開車過來，對面就有一個收費停車場。

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一路有幾間人氣餐廳，其中最讓我心喜的是看到幸運小丑漢堡

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五稜郭塔｜1樓美食大廳．售票區

五稜郭塔的中庭、1樓、2樓皆可自由參觀，1~2樓皆有美食餐廳、商店、展望台售票口，頂層的展望台需買票參觀。

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４月底的北海道已沒有雪，天氣還是蠻冷的，加上不時飄點細雨吹著風，大家不時還是想走到室內感受溫暖。

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１樓大廳有外帶美食區，有許多遊客來找食物或躲躲冷風，休息片刻。

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有帶較大的行李，這裡也提供投幣置物櫃。

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有收集紀念章也在這裡，居然還有柯南，在柯南電影的「百萬美元的五稜星」五稜郭是重要的場景。

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土方岁三的紀念雕像也在這區。

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五稜郭塔｜1樓商店伴手禮區

走過中間的售票區，另一邊是商店伴手禮區，空間蠻大也很好逛，商品很齊全。

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愛逛伴手禮美食的我，在這區看好久，尤其是小包的仙貝零食，看到海膽仙貝、海老仙貝、柯南調味麵…都買了一些。

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送人的禮盒選擇也多，經典的、人氣的、限定的…也難怪我會看這麼久。

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飲品、限定酒、木雕、文具、玩偶通通都有，部份藝品不能拍照。

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五稜郭塔｜2樓簡介

順著樓梯走上來是２樓觀景區，大面落地窗前就是盛開的櫻花園，超美的。

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也是遊客自拍打卡的絕佳位置。

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２樓也有幾間甜點飲料店、餐廳，以及畫廊。

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五稜郭塔｜門票．售票口

門票可現場排隊買票，也可先上網買好電子門票印出，不過…忘記印憑手機APP上的憑証也可到售票口換門票。

 

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買好票再跟著入場人群排隊搭電梯。

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五稜郭塔｜觀景台2

電梯直達觀景台2，是環繞式展區「五稜郭歷史迴廊」，不過一上來全都圍在景觀台前。

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這景色太美了！！下面的人群就像小螞蟻一樣，穿梭在櫻花林裡，美如仙境。

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五稜郭歷史迴廊有許多模型展覽與圖文解說介紹。

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望遠鏡可看到更遠的景色。

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土方歲三銅像與五稜郭復原模型。

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五棱郭指南可在PC資訊得到。

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順著樓梯往下走一層就是觀景層1

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五稜郭塔｜觀景層1

觀景層1的觀景人潮沒像剛剛那麼踴躍，因為大家已在上面先搶看一波。

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放大看可見五稜郭跡城堡(箱館奉行所)。

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透明地板可見下方路面馬路車潮。

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觀景層1放置一台電腦手相，每次350日元，會不會太有趣了。

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商店有不少五稜郭塔限定商品，好像這裡才有販售，別忘了來小逛一下。

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冰淇淋、飲料吧區。

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最後再放上一張百看不厭的五稜郭美景，接著就要下去拍五稜郭公園，近距離看櫻花，前半年就買好機票計劃旅行，能幸運看到盛開櫻花實在太幸運了！！

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五稜郭塔

連結：官網 | FB | IG
地址：〒040-0001 北海道函館市五稜郭町43-9(Google地圖)
電話：+81 138-51-4785
營業時間：09:00~18:00

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