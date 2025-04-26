北海道獨旅最開心的是收獲到函館五稜郭塔、五稜郭公園櫻花盛開的美景，還有吃到函館才能吃到的幸運小丑漢堡，就差沒給一個大太陽的好天氣，這2日在函館都是陰天還不時下雨，拍出來的天空都灰濛濛，不過見到整片星型大櫻花園…還是開心到跳起來。

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五稜郭塔｜交通位置

五稜郭塔最簡單的交通方式就是是搭函館市電在「五稜郭公園前」下車，約走路約9分鐘，自駕開車過來，對面就有一個收費停車場。

一路有幾間人氣餐廳，其中最讓我心喜的是看到幸運小丑漢堡。

五稜郭塔｜1樓美食大廳．售票區

五稜郭塔的中庭、1樓、2樓皆可自由參觀，1~2樓皆有美食餐廳、商店、展望台售票口，頂層的展望台需買票參觀。

４月底的北海道已沒有雪，天氣還是蠻冷的，加上不時飄點細雨吹著風，大家不時還是想走到室內感受溫暖。

１樓大廳有外帶美食區，有許多遊客來找食物或躲躲冷風，休息片刻。

有帶較大的行李，這裡也提供投幣置物櫃。

有收集紀念章也在這裡，居然還有柯南，在柯南電影的「百萬美元的五稜星」五稜郭是重要的場景。

土方岁三的紀念雕像也在這區。

五稜郭塔｜1樓商店伴手禮區

走過中間的售票區，另一邊是商店伴手禮區，空間蠻大也很好逛，商品很齊全。

愛逛伴手禮美食的我，在這區看好久，尤其是小包的仙貝零食，看到海膽仙貝、海老仙貝、柯南調味麵…都買了一些。

送人的禮盒選擇也多，經典的、人氣的、限定的…也難怪我會看這麼久。

飲品、限定酒、木雕、文具、玩偶通通都有，部份藝品不能拍照。

五稜郭塔｜2樓簡介

順著樓梯走上來是２樓觀景區，大面落地窗前就是盛開的櫻花園，超美的。

也是遊客自拍打卡的絕佳位置。

２樓也有幾間甜點飲料店、餐廳，以及畫廊。

五稜郭塔｜門票．售票口

門票可現場排隊買票，也可先上網買好電子門票印出，不過…忘記印憑手機APP上的憑証也可到售票口換門票。

買好票再跟著入場人群排隊搭電梯。

五稜郭塔｜觀景台2

電梯直達觀景台2，是環繞式展區「五稜郭歷史迴廊」，不過一上來全都圍在景觀台前。

這景色太美了！！下面的人群就像小螞蟻一樣，穿梭在櫻花林裡，美如仙境。

五稜郭歷史迴廊有許多模型展覽與圖文解說介紹。

望遠鏡可看到更遠的景色。

土方歲三銅像與五稜郭復原模型。

五棱郭指南可在PC資訊得到。

順著樓梯往下走一層就是觀景層1

五稜郭塔｜觀景層1

觀景層1的觀景人潮沒像剛剛那麼踴躍，因為大家已在上面先搶看一波。

放大看可見五稜郭跡城堡(箱館奉行所)。

透明地板可見下方路面馬路車潮。

觀景層1放置一台電腦手相，每次350日元，會不會太有趣了。

商店有不少五稜郭塔限定商品，好像這裡才有販售，別忘了來小逛一下。

冰淇淋、飲料吧區。

最後再放上一張百看不厭的五稜郭美景，接著就要下去拍五稜郭公園，近距離看櫻花，前半年就買好機票計劃旅行，能幸運看到盛開櫻花實在太幸運了！！

五稜郭塔

連結：官網 | FB | IG｜

地址：〒040-0001 北海道函館市五稜郭町43-9(Google地圖)

電話：+81 138-51-4785

營業時間：09:00~18:00

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