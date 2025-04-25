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【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲』香純好喝，即開即飲超方便！

2025-04-25 21:00:00 文字：貓少女日記
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貓少女日記

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【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

飲料控看這裡！喜歡喝果汁的朋友必買～

手搖飲喝膩了，在家也想喝果汁嗎？

可以試試看台灣在地香檬原汁品牌「台灣好田」，

主打特色果汁，一喝會愛上😍

這次推出人氣產品『日日果飲』，

有葡萄綜合、蘋果綜合，共兩種口味喔🥳

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

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因為使用的是台灣在地香檬

來幫大家介紹一下什麼是香檬～

香檬又叫做「扁實檸檬」，但其實大小跟檸檬差很多，像金桔一樣小小顆很可愛，是日本風行已久的養生水果喔！

台灣原生種香檬更含有豐富的川陳皮素，更勝沖繩的品種呢👏🏻

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每款內有三種水果混搭，口感更豐富，

濃郁順口，保留最單純原始的水果自然風味和豐富營養！喝起來單純不負擔😆

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

每瓶經過FSSC 22000認證，台灣好田工廠加工滅菌真空封裝，安心有保障👍🏻

大瓶裝，跟朋友分享超適合！

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

即開即飲、不需稀釋，可以常溫存放，

出門野餐攜帶、聚會搬活動最方便啦～

加上冰塊真的超讚，夏天消暑又爽口！

來分享一下這兩種口味🥰

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

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🍇 【葡萄綜合口味】

添加西班牙紅葡萄、美國蔓越莓、台灣香檬3種水果！

個人超喜歡這個口味，像紅葡萄酒一樣

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

不能喝酒的朋友，可以選擇這款享受一下

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

酸酸甜甜，喝起來很有層次感～

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

搭配鹹食、重口味食物，配西餐很適合

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

清爽又解膩，讓人想要再來一杯呢XD

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

🍎【蘋果綜合口味】

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

添加蘋果、柳橙、台灣香檬3種水果～

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

富含蘋果多酚，有著新鮮水果的誘人甜香

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

像是在春天花園裡喝著一杯香純果汁🍹

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

甜而不膩的口感，大人小孩都喜歡🥰

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

跟大家分享一個隱藏喝法，可以搭配多多

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

喝起來像手搖店現搖飲料，層次感十足

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

搭配下午茶，在家也能做出喜歡的口味

【果汁推薦】台灣在地香檬原汁品牌台灣好田～人氣產品『日日果飲

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台灣好田即開即飲超方便！

日常飲料的好朋友，讓人愛不釋口呢👏🏻

喜歡喝飲料的朋友，這兩款一定要試試看

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🎉 4/25-5/12 到台灣好田官網

日日果飲原價299，現折100只要199/瓶！

📍台灣好田 IG：@taiwansweetfarm

 


 

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