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全台唯一大型超慢跑盛事——「1518市政核心超慢跑」於4月27日清晨在台中七期市政核心熱鬧開跑。本次活動吸引近四千位跑者參加，年齡橫跨從4歲幼童到84歲長者，實踐「ALL YOUNG TOGETHER」的全齡運動理念。「1518市政核心超慢跑」不僅串聯運動與建築，更是體現永續與美學兼備的城市運動賽事，傳遞健康生活理念！
本次活動由「優漾複合運動會館」主辦，並由深耕中部二十年的「雙橡園開發」冠名贊助。雙方長期致力於推廣「優+生活」理念，已攜手合作舉辦「4117中央公園馬拉松」及「1920市政核心超慢跑」等活動，每場皆獲得熱烈迴響！今年再度攜手，選址於綠意盎然的七期市政核心舉辦「1518市政核心超慢跑」，路線串聯黎新公園、水岸綠帶與龍富街區，融入高綠覆率與純住宅區的靜謐氛圍，營造出具國際質感的城市慢跑景觀。全長7公里的跑道設計強調「無競賽壓力、全齡參與」，鼓勵參與者用最自在的步伐，悠遊於城市綠意與人文美學之中，重新發現台中的城市風景。
此外，活動現場也再次邀請到台灣馬拉松紀錄保持人——許績勝老師，擔任領跑嘉賓，以行動支持並親身實踐慢跑文化的推廣。同時，擁有千萬YouTube點閱率、被譽為「國軍冠軍教練」的徐棟英教官也親臨現場，為跑者帶來專業的暖身指導，傳授「不痠、不痛、不硬、不喘」的超慢跑四大要訣。兩位專業指導者的參與，不僅讓活動具專業與溫度，也讓民眾深入認識超慢跑所代表的健康理念，引導每一位參與者從「想運動」到「愛上運動」，讓運動真正融入日常生活。
而另一個活動最大亮點，就是所有跑者最期待的「頂級補給」！主辦單位以「超級食物」為核心理念，精心搭配高營養價值與高質感食材，提供藜麥、毛豆、南瓜等天然植化素來源，搭配龍膽石斑、龍蝦、鮑魚、骰子牛、鮭魚、干貝、松阪豬等優質蛋白。無論是食材的選擇，還是呈現的細節，都完美展現主辦單位與雙橡園對「吃得好」與「活得好」的生活哲學。讓跑者補充滿滿能量，享受極致體驗，贏得跑者熱烈稱讚！
今年主辦單位也號召多家重量級企業與頂尖EMBA團隊組隊參加，包括台積電、美光、矽品、康淳等科技業代表，富邦、元大、合庫、新光等金控銀行，台中建經協會、交大、逢甲、東海、中興、臺中教大等各大知名EMBA都組隊參與，展現出不分年齡、不分產業，全齡共跑的建康精神，更為活動增添豐富內涵。
作為連續三年冠名支持大型城市運動賽事的「雙橡園開發」，本次也號召超過500位住戶與親友參與。期望凝聚住戶情感，傳遞擁抱健康生活之精神，多方面寵愛住戶！雙橡園開發總經理魏櫂良表示，雙橡園關注的不只是住宅產品本身，而是整體城市生活的品質，透過推動不同形式的運動活動，希望讓空間回歸生活本質，讓人們重新走進城市中值得被看見的片段，為大家打造出健康積極的優+生活！
優漾複合運動會館
【西屯店】
地址：台中市西屯區福科路207號
電話：04-24623000
【南屯店】
地址：台中市南屯區文心南五路三段239號
電話：04-23805000
雙橡園開發
地址： 台中市西屯區惠中路二段38號
電話： 04-22582458
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