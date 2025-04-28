日月町複合式商場座落於前往日月潭的必經之地-愛蘭交流道旁。純白色建築，以簡約的線條與大片玻璃窗構築出現代美感，如一件美術館級的建築作品。日月町複合式商場內有結合選物與書香的 TSUTAYA BOOKSTOE 蔦屋書店、來自日本東京的 WIRED CAFE 以及戶外餐車聚落、台味市集都能滿足所有年齡遊客的需求。日月町複合式商場不只是旅途中的最美休息驛站，更是一個能「逛、拍、吃、買、靜」的全方位生活體驗場域。

日月町複合式商場營業資訊

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235-8號(附三個停車場，消費不限金額即可免費停車)

電話：049-2009296

營業時間：9:00~18:00

官網：https://www.hizukitown.com/

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61558577551974

IG：https://www.instagram.com/hizuki

｜交 通 指 引｜

開車 | 國道六號於【29-愛蘭出口】下交流道

即可看到日月町（請依指示停車）

高鐵、台鐵 | 搭至【台中站】轉乘客運

客運 | 全航客運－6268（乾溝子站下車）

南投客運－6670（埔里遊客中心站下車）

步行5-7分鐘前往日月町

優惠活動資訊

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早午餐時段優惠（每日09:00～11:00）：

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優惠期限：即日起至 5月5日止

注意事項：

每筆消費需 滿300元以上 或單筆消費含指定主食，才可擇一兌換乙組優惠，不限平假日、不限同桌兌換帳號數，名額有限，依兌換順序計算。

即日起，凡購買 TOBA TOBA 可樂糖漿 + 山田詩子茶包4入組/蔦屋書店任一商品，

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停車資訊

▼日月町複合式商場共設有三處停車場，貼心的將不同族群的停車需求明確做出分流，地圖設計以可愛插圖呈現，讓遊客清楚了解停車與交通動線，能更方便、快捷地使用。

▼第一停車場緊鄰日月町本體建築，最靠近商場入口，最方便。但記得要禮讓給行動不便者、年長者、孕婦、帶嬰幼兒者優先使用。

▼第三停車場在本棟建築對面，場地廣大、環境清幽、視野遼闊，把車停放在此，然後悠閒散步前往商場也不錯。

日月町複合式商場建築

▼日月町複合式商場座落於愛蘭交流道旁，由內到外分成三大區域：包括多間品牌商家進駐的本棟、戶外的山延廊（餐車聚落）、日之界（市集）。

日月町複合式商以生活為概念，滿足遊客來埔里的時候，方便逛街、觀賞展覽、休息，為遊客打造一處最美、最放鬆的休息驛站。 本棟建築物外觀潔白、造型俐落，結合現代簡約與日式設計感，層層堆疊如盒子般，建築後方緊靠青翠山林，被自然綠意環繞，讓整體空間更具度假感與靜謐氛圍。

日之界 (特展、城市市集)

▼把車停妥後，可從第一停車場旁的「城市市集」開始逛。城市市集攤位內容豐富，販售手作商品、伴手禮、文創小物、生活雜貨、小零嘴等，市集外圍也有幾攤伴手禮攤位，是一處熱鬧市集空間，適合全家大小、朋友相約前來挖寶與感受台灣特色。

▼城市市集真的很好買，朋友在這裡馬上就掏錢！可愛的卡通壓克力夾，色彩繽紛，充滿童趣與療癒感。創意鑰匙圈造型立體、細節生動，適合收藏。Minecraft 主題商品可當收納袋。日系布藝小錢包以各式布花與圖案設計，融合日式風格，實用也適合送禮。礙於篇幅只能放一小部分，剩下的就等你們自行挖寶囉！

▼城市市集旁邊設置拍照打卡區，每處造景皆有主題與互動性，色彩明亮、拍起來超好看。巨型青蛙是日月町吉祥物「浮拉格」，圓潤胖胖的造型讓人忍不住想靠近拍照。

▼第一停車場設置了「氣球小屋」裝置藝術，屋頂上綁著一大串彩色氣球裝飾，充滿童心與奇想，是不可錯過的打卡點。

山延廊（餐車聚落）

▼「山延廊」餐車聚落區道路兩旁栽種植物，增添綠意與自然氣息，搭配質感戶外傘與木桌椅，營造愜意休閒情境，我覺得規劃上很重視視覺上的舒適度，因為連垃圾桶都很有質感。也是寵物友善園區，毛孩爸媽可帶毛小孩一起同樂，7 月將舉辦寵物嘉年華，屆時會很熱鬧。目前在此設攤的店家有：Jay’s Pizza、茶茶小王子、樂狗來福、高關紅豆餅、松泉行、日月町關東煮、CUP&GO 來速咖啡...等，提供豐富的餐食選擇。

樂狗來福

▼「樂狗來福」 餐車有台味十足的美食，販售三種口味：原味、刺蔥、馬告口味的香腸，價格實在，購買三支只要一百元。在吃香腸的同時，也感受到一股「幸福來福」的能量。

凡憑樂狗來福消費發票滿百元， 即可兌換山延廊-樂狗來福乙次擲骰遊戲活動（假日限定）

高關紅豆餅

▼「高關紅豆餅」是賣點心，也賣溫度與情懷的餐車，在陽光灑落的午後，可以邊吃熱呼呼紅豆餅、邊靜靜享受慢生活的甜味。是一處結合風格、味覺與情緒療癒的美食小站。

▼每顆紅豆餅都印有日月町吉祥物浮拉格的圖案，我們點了水晶花生、水晶芝麻、芋頭等三種口味，鬆軟餅皮很厚實但不乾，搭配爆餡內餡，視覺與味覺雙重滿足。

水晶花生金黃色花生醬濃郁香甜，入口帶有顆粒感，內含 Q 彈麻糬，滑順又有嚼勁，是濃郁系甜點愛好者的首選。水晶芝麻黑色晶亮的甜麻糬內餡彈性十足，口感溫潤扎實，有濃濃的芝麻香氣。芋頭選用綿密香滑的芋泥餡，淡紫色的色澤非常天然。

松泉行

▼松泉行由賣埔里山泉水起家，開業超過 35 年，利用埔里好水發展多樣有創意的風味飲品。車身直條紋壓紋設計，低調又具復古工業風格，讓人一眼印象深刻，白色布簾印製一滴水珠內有松樹與泉水意象，呼應「自然、純淨」的品牌理念。

▼ 松泉行主打現打果汁、天然手作飲品，點一杯「綠拿鐵」比想像中好喝。因為看網路上很多綠拿鐵食譜，雖然加許多健康食材，但是很難跟「好喝」劃上等號，松泉行的綠拿鐵喝起來跟一般果汁一樣微酸微甜，甜度低、非常清爽好喝。

茶茶小王子

▼超吸睛的綠色抹茶甜點餐車「茶茶小王子」，販售台灣團隊與日本資深茶師聯手研發的產品，主打京都宇治抹茶霜淇淋，霜淇淋層層旋轉、色澤誘人，充滿清香回甘風味。

▼其他的餐車有顯眼包、Jay’s Pizza、日月町關東煮、CUP&GO 來速咖啡。餐車風格各形各色，從甜點、日式熱食、義式料理到咖啡飲品，給遊客多樣化選擇與視覺享受，是一條可以拍、可以吃、可以停下來小憩的美食街道。

日月町複合式商場本棟 1 樓

▼進入本棟前，記得在戶外廣場跟可愛的浮拉格合影留念。 日月町吉祥物「浮拉格」是隻逗趣的青蛙，個性喜愛放鬆、慢活，喜歡生活在水質良好的地方，浮拉格的存在也是在提醒旅人們，要懂得在生活中放慢腳步。

▼日月町複合式商場本棟建築以純白為基底，搭配簡約線條與垂直格柵外牆，營造出清爽、通透感，並與藍天綠樹相映成趣，充滿度假感與現代美學。

日月町複合式商場本棟樓層共四層：

1F | 日月本家、洪鑼灣

2F | WIRED CAFE、朝霧茶莊、有益帖、蒜你厲害

3F | TSUTAYA BOOKSTORE、WIRED CAFE

4F | TSUTAYA BOOKSTORE

快閃櫃：維格餅家、品芯梅酒、Nukah 鹿卡

▼從樓層的空間配置，可看出傳遞出日月町複合式商場融合「生活、閱讀、美學、茶飲」的精神。從一樓的商品選物到四樓的書香空間，整棟建築像是旅程中的一段慢活散策。 洗手間、服務台、提款機、電梯等配置齊全，一家大小同遊時，休息、吃飯、上廁所都不是問題。

品芯梅酒

▼一樓入口處的展售的品芯梅酒，整體陳列溫暖雅致，主打來自信義鄉出產的梅子釀造而成的梅酒。(未滿十八歲請勿飲酒)

魚光窯烤

▼來自魚池鄉的「魚光窯烤麵包」從小攤車起家，使用法國老麵低溫自然發酵、傳統磚窯烘焙，並且結合日月潭的特色風味紅茶做出高品質的窯烤麵包。

維格餅家

▼老字號糕餅店「維格餅家」遵循傳統製餅手藝，以現代人所重視的健康概念，調整配方，製作出不油膩，但是美味不減分的糕餅產品。主打產品有鳳梨酥、綠豆糕、太陽餅、芋泥酥、栗子燒等多款零食與伴手禮盒。

日月本家

▼日月本家以展覽的形式展示產品，不僅是一處購物場所，更是一處結合生活美學、伴手禮、選品的質感店鋪。內部的快閃櫃「Nukah 鹿卡」以仿自然岩石為陳列台，展售多款保養品、禮盒，選購時彷彿進入森林吸收芬多精。

▼門口展售一整櫃超可愛的蔬果造型絨毛吊飾，品項豐富、造型討喜，是大小朋友都會愛上的療癒小物。各式各樣的蔬果角色化設計，每一款都附有金屬吊鍊，可作為吊飾、鑰匙圈、包包裝飾，兼具實用與可愛。

▼竟然有香蕉與皮分離的絨毛吊飾，太逗趣了！

▼餃子絨毛吊飾蓬蓬的布料材質就像餃子皮一樣Ｑ彈，搭配立體皺摺、飽滿圓潤的輪廓，極具真實感。每顆餃子都有兩顆眼睛，表情呆萌療癒。

▼金屬質感亮面紅色的「庫柏力克感應飛行熊」，是一款兼具收藏與互動樂趣的酷炫玩具。沒有哆啦 A 夢的竹蜻蜓飛上天，就用飛行小熊代替你飛行吧！

白色熊熊絨毛玩偶穿著漢堡裝，造型 Q 萌療癒，手感柔軟。

▼快閃櫃「Nukah 鹿卡」販售的鹿卡「晴初 修護洗髮精/護髮乳」系列，粉紅瓶身搭配極簡手寫字體，簡約、柔和又具美感，是一眼就讓人想擺在浴室當裝飾的保養品。

海滋味

▼海滋味販售海味零食、農產乾貨、堅果、花纖子。

▼花纖子是成熟的羅勒果實，只要一小匙就可沖泡 300cc~500cc，再依個人口味加入蜂蜜檸檬、冬瓜茶或是百香果等果汁等調味，好喝又健康。

本棟 2 樓

▼來到本棟二樓的觀景空間，面向遠方青翠山巒與藍天白雲、綠意農田、橋梁呈現出的田園畫布，是拍照與打卡熱點，這裡可俯瞰第三停車場與延伸道路，環境寬敞清新，給人脫離城市紛擾的舒壓感，早春時，還會開一整排的櫻花。

有益帖

▼「有益帖 」將五十年經驗的「草本」、「農法」、「中藥」運用在產品中，開發出草本保健食品、清洗、皮膚護理、精油等商品。整體空間融合了草本療癒、現代設計與職人精神。

▼有益帖植物精油手工皂展示區能近距離觀察與聞香，每一塊皂都有其個性與香氣故事，從成分到包裝都流露出對自然與生活細節的重視。

精油展示區展示七款以植物原生香氣為療癒核心的精油，讓人在忙碌中找回平靜。

茶品展示區展示多款草本茶，能看到茶材質地與嗅聞香氣。茶品試飲區的每一壺茶都對應一種茶包與資訊卡，方便選擇試飲。

▼最令我們感興趣的是可抽「藥籤」，體驗互動式漢方抽籤占卜，我個人覺得很準！抽籤區以原木色與漢方意象為主，搭配小神佛像、古色古香藥櫃設計，很有儀式感。

朝霧茶莊

▼朝霧茶莊用自然農法種植出的頂級茶葉，打造手搖茶飲新概念。門市整體色系以溫暖的珊瑚橘與紅色系為主，呈現出現代中式茶館的雅緻風格。

▼朝霧茶莊推出一系列人氣伴手禮與茶點商品，包裝精緻、色彩飽滿。水滴蛋捲是結合茶香的創意點心。各種茶包禮盒組送禮體面又實用。紅玉紅茶蛋捲用雞蛋、牛奶等嚴選食材與減糖配方烘焙而成，榮獲 iTQi 國際風味評鑑三星肯定，是具國際水準的台灣味。

▼看到紅玉紅茶做的冰淇淋，我們眼睛都亮了，馬上點來嚐嚐！杯裝的是「紅玉女神杯」，甜筒則是「紅玉冰淇淋」，兩款冰淇淋都以紅玉紅茶為基底製作，使用紅玉紅茶餅乾點綴。冰淇淋呈現自然的茶褐色澤，質地綿密滑順，入口散發濃郁茶香與淡淡蜜韻。紅玉女神杯則是多加了黑糖珍珠、蜂蜜檸檬果凍，想體驗多重嚼感，把紅玉女神杯點下去就對了！

跟朋友又追加了蜜香紅茶、紅玉珍珠鮮奶茶外帶，飲品以紅玉紅茶調製，風味甘醇順口。

本棟 3 樓、4樓

TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店

▼TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店在本棟三樓與四樓兩個樓層，入口設計以大地色系為基調，垂直木質線條搭配大片玻璃門窗，營造出通透又現代的氛圍。

▼TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店的內部空間，左右兩側書牆與展架整齊劃分，擺設小書冊、雜貨、文創小物等商品，體現日系「書與生活融合」的理念。

▼TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店內部販售的日系茶包，每一款茶包設計都具創意與溫度，帶著祝福或節慶氛圍的語句與插畫，裝載著送禮者想傳遞的心意。

▼無法馬上飛到日本玩，在 TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店內尋找日本味吧！嚴選鯖魚製作的罐頭，是日本家庭常見且百搭的即食食材。多種口味調味醬是沙拉、冷拌菜、烤物的最佳選擇。飯糰模具適合 DIY 飯糰，讓自製便當輕鬆又好看，是料理迷與日系生活控的心頭好。調味胡麻粉包可灑在白飯、涼拌菜、烏龍麵或湯品，為日常飲食增添風味與營養。

▼櫃檯旁的陳列牆，分層擺放著各式書籍、手帳、繪本、生活小物、零食、療癒系的絨毛玩偶、各種杯子、搭配柔和燈光與開放式格局，不只是購物空間，更像是結合閱讀、選物與品味生活的溫暖據點。

▼TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店獨家引進多款精釀可樂，有「伊良可樂」、來自鹿兒島喜界島的「TOBA TOBA 可樂」、日本調香師精選各地食材製成的「TOMO 可樂」，採用天然食材製作，擁有獨特的風味及香氣，不會造成身體負擔，可自行搭配碳酸水加上檸檬片調製飲用。

▼買了可樂，也要記得入手杯子！陶瓷材質杯子，繪製可愛的臉部表情，讓每個杯子都有了角色個性。杯蓋造型設計成圓頂帽，不僅實用，也讓外觀更加活潑俏皮。現場有更多設計感十足的杯子，等著大家來挖寶！

▼扭蛋機每次轉蛋價格為 150元，主題為「蛙蛙的休假日」，共有九種不同造型的可愛青蛙角色，設計極具療癒感與趣味性，吸引人一試手氣。

▼TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店的選品空間，陳列眾多商品，包含茶葉罐、文具、保溫瓶、包包，整齊有序。

▼也是 LEGO 迷的天堂！展售各式樂高造型鑰匙圈。

▼日本 SEISHIN Peropon 動物吸水系列迷你盆栽，舌頭會自動吸水來灌溉植物，有熊貓、狗狗、小豬等多款款式，是兼具趣味與實用的居家或辦公小物。

▼日月町複合式商場貼心的為來客設置觀景台與休息區。大片落地窗引入充沛自然光，窗外綠意與遠方山巒構成一幅風景畫般的背景，搭配木質地板與天花板，空間顯得沉靜。

▼閱讀休息區有日式現代風格，天花板為格柵燈箱，柔和照明讓人倍感放鬆，提供舒適且充電插座完善的閱讀交流空間。

▼在閱讀休息區外還有宛如日式庭院的綠意空間，植栽環繞，屋頂為透明玻璃天窗，整體自然光充盈、綠意盎然。

WIRED CAFE

▼「WIRED CAFE」 來自東京澀谷，店門與戶外座位空間營造出明亮且愜意的休憩氣氛， 屋頂為玻璃天棚設計，引入大量自然光，使空間明亮通透。

▼最喜歡這區座位，面向藍天與綿延青山，遠方可見尖型屋頂建築，彷彿置身異國小鎮，悠閒自在。

▼「WIRED CAFE」座位數充足，3 樓用餐區有靠牆的單人座位區，長桌沿著牆面延伸，搭配高腳椅，適合個人工作、閱讀或短暫休息，風格自然、清爽、現代。

▼4 樓用餐區是一處長排座位區，牆面垂直排列的暖黃燈條顯得溫馨，綠色植栽增添自然氣息，讓空間多了份清新自在。

▼吊掛的蕨類植物與大片落地窗外的綠意呼應，光線充足，好想在這裡度過悠閒午後。

▼WIRED CAFE 菜單主打全日供應的早午餐、多元和洋混搭料理、繽紛系飲品與甜點，帶有日系清新感，早午餐、下午茶等時段都能嚐到豐富的菜色。

▼我們點了和洋重箱、鹽麴烤雞優格沙拉、鹽味焦糖洋芋片、紫薯歐蕾、綜合莓果果昔、招牌水果茶、莓果氣泡飲，擺出來是非常繽紛豐盛的輕食饗宴，餐點搭配色彩鮮明、擺盤精緻。

鹽味焦糖洋芋片

▼鹽味焦糖洋芋片乍看像是鹹食，實際卻是甜點。洋芋片，片片薄脆、金黃誘人，淋上濃郁焦糖醬，帶點微苦大人味，撒上糖粉與杏仁碎片，增添香氣，加入一球香草冰淇淋，冷熱、鹹甜交融，帶來滿滿幸福感。

和洋重箱

▼和洋重箱呈現出精緻又健康的雙層料理組合，結合日式「重箱」的分格精神與西式料理手法，讓人一眼就感受到食材的繽紛與豐盛，還可自由選擇主菜，我們選擇鮭魚。

新鮮蔬菜沙拉以生菜、芝麻葉、火龍果、葡萄柚等水果為主角，色彩豐富。義式醃菜增加風味層次，搭配腰果點綴，兼具香脆與果香，西班牙烘蛋則讓營養更加分。

香煎鮭魚排色澤金亮，表面刷上微甜醬汁，搭配兩片檸檬增添清新。周圍環繞多種烤蔬菜：蓮藕片、甜菜根、馬鈴薯、花椰菜、番茄、蘆筍、地瓜...等，完整呈現食材的自然原色，健康、賞心悅目又有飽足感。

鹽麴烤雞優格沙拉

▼WIRED CAFE 豐富的早午餐承襲了日本傳統的「一汁三菜」飲食方式，能補充一日所需的營養素。

香煎金黃的鹽麴雞腿排，肉質鮮嫩多汁，表面微焦帶有迷人的焦香。下方鋪墊著滿滿的新鮮蔬果沙拉，包括酪梨、奇異果、香蕉、火龍果、地瓜、葡萄柚、柳橙、芒果、生菜...等，色彩亮眼且富含纖維。附一小盅優格醬可自行淋上，為整體口感增添清新與滑順感。

搭配法式吐司與奶油，香酥外皮與柔軟內裡形成絕妙對比，讓人食指大動，精緻澱粉配置比例低，不會造成太大負擔，是一份視覺與味覺皆具的健康系早午餐。

莓果氣泡飲、 招牌水果茶

▼莓果氣泡飲杯內浮著藍莓、蔓越莓、紅醋栗等新鮮果粒，並在杯緣用薄荷葉點綴，提升清新感，微酸果香讓胃口大開，氣泡清涼解膩。

招牌水果茶呈現金黃色，陽光感滿滿，果香茶感達到平衡淡淡酸甜，適合搭配餐食，也適合不嗜甜的人。

紫薯歐蕾、綜合莓果果昔

▼紫薯歐蕾夢幻漸層視覺超療癒，撒上紫薯粉，搭配紫薯脆片，杯底還有大量的紫薯泥，讓喜歡紫薯的人一次滿足，攪拌後牛奶與紫薯自然甜味混合，口感更順口，印有刻度線的杯身，營造實驗風格，拍照效果滿分。綜合莓果果昔冰沙綿密細緻、果味酸甜，有新鮮果肉與莓果籽的顆粒感。

結語

日月町複合式商場是集合自然、美感、文化與日常的生活提案，從戶外的日之界市集、山延廊餐車聚落、到本棟樓層的多樣品牌展售空間，從療癒的文創商品到美味、創意的和洋料理，每一次造訪都是驚喜，仔細逛、仔細看，也認識不少在地品牌。如果你正計畫前往日月潭，別再來去匆匆，一定要安排一段日月町的小旅行，感受慢活、感受地方、感受生活。