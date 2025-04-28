2025-04-27

最近台中天氣真的超級變化多端，一下熱一下冷得要披外套。在這下夏天的轉角，最需要的就是更新家中的床包、涼被、枕頭，這次我們要帶大家到訪我們最新發現的，台中大雅寢具特賣會 現場！這個「法頌寢飾特賣會」，雖然地點在超低調的巷子內，但限期5天的限時廠拍，價格直接下殺到「1折起」，現場還超多「買一送一」的甜甜優惠！如果你正在找台中寢具特賣、大雅寢具特賣、涼被特賣、床包特賣的，這篇一定要看到最後～還會幫你附上現場攻略＋必買清單！話不多說快帶大家前往，這個厲害的 寢具特賣會 吧！

⏏文章摘要

法頌寢飾在哪裡？

特賣會日期：2025/05/01（四）- 05/05（一）

地址：台中市大雅區春亭二街3號

營業時間：09:30–17:30

電話：04-2567-4699

付款方式：現金 刷卡

如果你是第一次到訪 法頌寢飾 的人，記得先看看下圖位置，附近工廠較多雖有點隱密，但大家只要看到下圖這個停車區，就可以看到前方的工廠，門口有點像小型工廠！看到大大的 法頌寢飾 布條，你就會找到他囉！而前方與對面的草地都可以停車，因此開車族到訪時也不用擔心沒位置停喔~

法頌寢飾廠拍活動優惠整理

活動內容一整個爆炸多，我整理一下三大重點給你們，真心建議存起來方便現場對照：

全館消費滿3000送午安枕一顆！ 床包、被套、記憶枕，買一送一優惠+超殺組合價！ 超多寢具福利品，下殺特價1折起！

想用最低預算入手寢具，來這逛逛一定會真挖寶，從床包、床單、涼被到枕頭、保潔墊通通有，最低1折起。現在我們就快到這個「大雅寢具特賣」、「台中床單特賣」、「台中寢具廠拍」的代表去撿便宜吧~

（▲以上圖片，資訊皆有時效性，資訊僅供參考，售價依現場活動公告為主。）

法頌寢具特賣買一送一專區

走進 法頌寢飾 場地最讓人驚喜，就是整個場館超多「買一送一」的商品！首先一進門我們就能看到許多涼感被、枕頭、記憶枕，除了擁有下殺特價還買一送一，像是我們看到的石墨稀能量枕 就下殺$290 還買一送一，光這第一樣商品就已經讓人感受到這次廠拍的威力啦！

當然大家最愛的乳膠枕、記憶枕，等多樣枕頭類型，也有買一送一特價，大家如果有到現場一定要細細逛逛喔!

花車上的涼感被、床單、床包 也超多買一送一款式，素色、小花圖等多種樣式，現場價格從超殺的$490起，大家一定要好好的挖寶起來喔~

話說店家買一送一優惠真的超級多，除了門口處進入廠區中心，還有超多品牌買一送一優惠，天絲涼被、Crocodile鱷魚涼被，最低價 $490 元起，而且現場有許多涼感被的展示品，如果想要看看實品的人一定要到現場摸看看喔!



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床包｜涼被｜枕套｜記憶枕｜寢具 組合特價

除了多樣的買一送一優惠，購買商品的組合價也是法頌寢飾 廠拍特賣會的亮點之一，從地墊、枕套、抱枕、腰靠、坐墊，等多樣商品組合特價，讓你買越多愈划算喔!

買布達佩斯三線獨立筒床墊｜送60支天絲4件組

如果最近正好在物色床墊的人，這次法頌寢飾 廠拍內的布達佩斯三線獨立筒床墊除了下殺 $12900 除之外，現場還推出超狂優惠：買床墊就直接送天絲四件組！包含了床包、被套、枕套，一整套幫你配好好，買床順便配好整套床單，真的是太划算啦!(PS:款式花色，依店家配送為主，恕不指定款式)。

法頌寢飾廠拍特賣商品推薦

除了超殺的買床墊送天絲組，現場還有一大區是專門賣天絲床包四件組的特價區！而且不是只有一種喔，是有分40支、60支、到100%天絲不同等級的，可以依照自己預算跟手感喜好挑選。而且這些床組花色也很多，有簡約素色、低調條紋、到浪漫小花樣，各種風格通通有，不怕挑不到自己喜歡的。重點是，這些天絲床組特價下來真的超佛心，有些價差直接少一兩千塊，這區真的超值得慢慢細逛喔！

旁邊一整排超豐富的床包組也下殺到不行！不誇張，各種尺寸通通有，像是單人、雙人、加大、特大6x7尺的，想找什麼都有。花色也超多，從素色簡約、日系小清新，到華麗一點的花卉款式，完全是床包控的天堂！而且特價起來真的很有感，這區真的超好逛，連我這種本來只想買涼被的人，都差點失控搬了三套床包組，哈哈！



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法頌寢飾大雅特賣會福利品1折起

講到這次法頌寢飾 大雅特賣會，最讓人眼睛一亮的，絕對就是那個「福利品1折起」的超狂優惠！現場真的很像尋寶一樣，各種限量的床單、床包、涼被、記憶枕，全部用快閃價出清，價格低到讓人懷疑自己是不是眼花。有的床包組一套直接下殺到百元出頭，還有涼被直接一折價出清，摸起來手感超舒服，完全不像那種便宜貨耶～

現場氣氛也超熱鬧，大家都像開啟寶藏模式一樣，一邊比價一邊狂翻，女王預計這區很快就會被別人掃光啦~小小提醒一下，這些福利品因為數量有限，花色也都是現場看現場選，真的喜歡就不要猶豫，趕快抱去結帳，不然下一秒可能就被別人秒殺啦！

2025大雅寢具特賣會

這場法頌寢飾 大雅廠拍，真的是便宜到誇張、買一送一、組合特價、福利品便宜到沒朋友，這場2025大雅寢具特賣會真的便宜到誇張的程度！加上這次的夏季特賣，只有短短5天的，想要在換季前搶好康、買便宜寢具的朋友，就快點來這場厲害的大雅特賣會逛逛吧~

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法頌寢飾大雅特賣會資訊

FB粉專：法頌寢飾生活館

特賣會日期：2025/05/01（四）- 05/05（一）

特賣會地址：台中市大雅區春亭二街3號

營業時間：09:30–17:30

電話：04-2567-4699