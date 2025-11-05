【日本四國愛媛大洲印象之二】羅り瑠れ櫓.200年大洲城下町60年老喫茶店遇見大谷翔平

羅り瑠れ櫓:愛媛県大洲市大洲727，電話:+81 893-24-2576，營業時間:11:00-18:00(星期一)

大洲曾是四國我最想去的地方，實際上走過一次居然還比我想像來得好，它有著鄉下的純樸，絕也隱隱然能感受到同日的榮光，算是個人去過的城下町中，少數保持較完整的街道風貌，又不至於像京都般到處都是人，也不會太過於無聊。今天這第二篇大洲印象，就來聊聊當天在大洲朋友介紹60年老喫茶店的趣事。如果，你跟我一樣是「大谷」粉，一定要去朝聖一下。結論:鬆餅非常好吃，咖啡也很好喝，用餐環境更是棒。

大洲城的歷史最早可以追溯到1331年鐮倉末期宇都宮豐房的地藏之岳城，如今的大洲城下町基本上是江戶時期打造的，是座約莫有400多年歷史的城下町。羅り瑠れ櫓就便位於大洲城東門跡邊，這一帶如今算是城下町的外圍，附近有不少家乃保持古色古香的旅館、商店，比方上述的「松樂旅館」門口大大的貓腳步..就當日友人的說法，老闆是個貓奴，旅館內會有近十隻貓自由活動。

羅り瑠れ櫓是棟大正時代的建築，約莫六十年前改建成喫茶店，現在的老闆約是在十多年前接手經營。外觀和一般的古民宅有些許不一樣，是在古民宅之上加上少許的現代建築，在大洲算是一間當然有知名度的喫茶店。當然，老闆也是名人。

喫茶店入一如外觀有著滿滿大正老喫茶店的風貌，特別喜歡的是這個復古的咖啡檯前，據說是某些常客的指定席(笑)，只要是老闆的朋友都會選擇坐在這，一邊看著老闆沖咖啡，一邊和他閒聊。聊什麼呢?大谷翔平......。

店裡有很多大谷翔平的紀念品，包含2023年經典賽三振鱒魚為日本拿下冠軍的紀念品，也有他當時的戰袍，還有天使隊的簽名球衣。模式、球員卡，簽名不計其數...本以為老闆和大谷有什麼交情。結果老問說只是單純大谷的粉絲，店裡大谷的紀念品都是網路上高價標來的......。問他會不會買道奇的大谷，他笑著說:「當然」。興許，下次去店裡就多了大谷在道奇的不少收藏品。

店裡大約有三十多個位置，都是一小區一小區分開，有四個像是開放式的小包廂，每個包廂有兩到三張小桌組成，各成有不同的氛圍。

屋裡的陳設多少都帶點古色古香的氛圍，某些角落像是美術館，或是文物，陳設的都是老闆個人的收藏品，顯見老闆的財力驚人(笑)。

這裡中午提供的是以大洲食材料理的鄉土料理，也提供一些簡單的輕食，比方店裡的招牌「焗烤咖哩」。下午茶的倍份，提供的都是手作的甜鹹塔派、起司蛋糕、各種口味的聖代、鬆餅等。

咖哩用的手作陶器很美，餐點利供的刀叉同樣有復古風蠻可愛的，木桌上更是滿滿歲月的刻痕。當天點的拿鐵，奶泡非常綿細，咖啡應該是中烘焙，整體來說算是很順口的好喝。

很特別的蔬菜堅果鹹派，底層是南瓜泥一整個香綿的不得了，旁邊的塔皮酥脆又不會停硬，上面各種堅果和大洲的蔬食，口感、味道多變又好吃。

草莓卡士達鬆餅是季節限定，鬆餅本身外層烤到非常的酥，裡面還是滋潤鬆綿非常有水準，卡士達醬偏濃但甜度又不至於太甜膩，鮮奶油感覺好像是買現成擠上去的，稍稍甜鹹了些。

