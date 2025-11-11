【tabelog百名店之46-札幌拉麵】味噌拉麵 すみれ(薄野店).札幌味噌すみれ創始店.開枝散葉一甲子

味噌拉麵 すみれ(すみれ すすきの店):北海道札幌市中央区南3条西3-9-2 ピクシスビル2F，電話:+81 11-200-4567營業時間:17:00-22:00

你是拉麵那一個派系?講到這事可能有些人會說關東醬油、九州豚骨、北海道札幌，其實這是日本拉麵的口味或者應該說地域拉麵的特色，雖然現在已經很難將之匡架;所謂的派系，比較常聽到的可能是「家系」、「大勝軒系」、「青葉系」等，當然還有近幾年以大份量取取勝的「二郎系」，這有一點像金庸小說的各大門派;而在札幌最負盛名的派系莫過於「すみれ」(純連)，並且要說札幌的味噌拉麵也絕對繞不開「すみれ」這家已然創業一甲子的老店。今天，就讓小虎帶大家一起走進札幌味噌最大的派系始祖一嚐究竟。結論:整體來說，比看起來不鹹不油，麵條非常好，雖說都是西山製造麵。不過，此系列我還是最喜歡彩末(tabelog3.77)。

「すみれ中の島本店」創業於(1963(純連))，而後1964其二代正式以すみれ之名在札幌中の島開始響名號，但真正讓すみれ發揚光大、開枝散葉的則是在1994年的新横浜ラーメン博物館出店。目前在札幌一共有三家店，位於薄野的すみれビル則是建於2002年，若然你是住在薄野晚上出門覓食，一定會看到長長的人龍從二樓直下，而且一直持續到凌晨12點(中の島本店營業時間:11:00-15:00/16:00-21:00(星期五六日11:00-21:00)，第三家是「すみれ 札幌里塚店」這家也有賣炒飯。順便說一下的是，本店和薄野分店都有入選「札幌tabelog拉麵百名店」，分數分別是3.58(薄野)和3.61(中の島)。

順便說一下，大家認知的北海道味噌拉麵，其實是在1954左右才開始，據說創始的是「味の三平」(米其林推薦+tabelog百名店)，有興趣了解這段歷史的可以出門左轉。【日本米其林拉麵第25碗-札幌美食】味の三平.札幌味噌拉麵創始店.七十年老店.米其林推薦.tabelog百名店。

按照慣例先解釋順便復習一下什麼是「Tabelog(食べログ)」，簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁(App)，有一點像台灣人常在google評分。當然現在的Tabelog(食べログ)已然是龐然大物，除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富。是以，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典，自然我也是。有關這個app的使用方法，早前我分享過的「Tabelog(食べログ)網頁版使用教學」，在疫情後每天都有不少人搜尋，有興趣的朋友也可以出門右轉參考參考。

進入到「tabelog百名店」的app後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊，這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至拉麵還有單獨拉出東京和大阪和北海道。以這篇為例點擊左邊的拉麵百名店，第一次點擊(すべて)選北海道，然後第二次點擊(すべて)可以更細分該縣更小的行政單元(札幌)便可得到你想吃的料理及當地入選的餐廳。這個功能方便你快速找到你所處地區的tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。

相信我照片的人龍算是少的....雖然它一直往上排到二樓的入口，但幸好拉麵的翻桌率頗快，店家上麵的速度也不慢，所以不用等太久(通常半小時內)。

入門前一樣要先透過售票機點餐，老實說以拉麵來說1200算是貴了，就算東京得星的米其林也不見得賣到1200，但還是那句話，這輩子也許就吃這一次，也不用太計較(想吃的話)。特別一提的是，這裡有貼心的半碗。口味上就是味噌和醬油。

除了拉麵檯前16個位子外，裡面還有一個小包廂(兩張四人桌)，算一算大概就20來人，但空間的規劃不錯，雖然小擁擠卻有井有序。

牆上貼著老店的黑白照片，當然也掛著數不清的名人簽名，畢竟算得上是札幌拉麵名店中的名店。

這一天是咱「小虎吃貨團」在吃完米其林三星(tabelog百名店4.32)「Moliere」(法餐)後，兩位團員跟我一起來踩線，他們點的醬油口味(上)，我則挑了味噌。

【小虎吃貨團日本摘星之21-日本札幌美食】Moliere.札幌40年法式料理老店.米其林三星.連續八年tabelog百名店雙入選。

這湯就是地地道道的札幌味噌鹹香，而上面那一層保溫的油也是札幌拉麵的特色(因為天氣冷容易變涼)，所以想吃地道札幌味噌拉麵的朋友不要一直嫌鹹、嫌油...如果真不好鹹味個人推薦一些for觀光客的連鎖拉麵店通常會比較不油不鹹。然，這一碗雖然看起來很油，但入口卻還好，反而是濃厚的味噌香頗令我喜歡，雖然吃過一半後我也開始覺得有一點鹹膩，但大抵上我是喜歡的，雖然以味噌拉麵來說，我還是最喜歡彩末(tabelog3.77)和一粒庵(3.59)。順便一提的是兩家都是米其林推薦加tabelog拉麵百名店。

至於麵條當然是札幌拉麵的特色「中曲捲麵」，麵香、咬勁和吸湯能力都是一等一，甚至我覺得比彩末的麵條還有吸引力。不過，因為這麵吸了太多湯，會影響之後直接喝湯的動力就是，建議一開始先單純多喝幾口湯(笑)。

叉燒有兩大片，基本上偏瘦但軟嫩且肉甜、肉香兼而有之，即便我比較好油一點的叉燒，但還是覺得這兩分古早味叉燒頗為美味。

筍干也是復古風，味道偏厚重，在嘴裡會有微微噴汁錯覺的滋潤，個人覺得是這一碗中調和鹹味的最佳選擇，並且有著我喜歡的筍干爽脆。

另外就是這碗味噌的特色，裡面放了一兩粒餛飩(ワンタン)，基本上日本的餛飩多數都是這種皮很薄很大，但肉餡很少的，老實說我一直吃不慣....。這家的餛飩皮相對厚了一點，有嘴裡也比較有存在感，肉餡則依舊沒有太多存在感，當然也就談不上喜不喜歡。

味噌拉麵 すみれ(すみれ すすきの店):北海道札幌市中央区南3条西3-9-2 ピクシスビル2F，電話:+81 11-200-4567營業時間:17:00-22:00

