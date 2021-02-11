百富聚而成圓 圓桌餐酒會

體驗活動說明
STEP 1
賞味期間
2021/2/11(除夕)-2021/2/16(初五) 春節限定，數量有限，即刻訂桌體驗。
STEP 2
星級圓味
百富威士忌嚴選 台北晶華酒店-晶華軒、台南晶英酒店-晶英軒&宴會廳、太魯閣晶英酒店-梅園中餐廳，共 3間星級饗宴，打造專屬圓味盛宴。
STEP 3
專屬體驗
單組6人以上 至指定店家相聚用餐，即致贈百富14年加勒比海蘭姆桶 & 12年雙桶 專屬品酩試飲組 進行試飲體驗。
詳細活動內容請洽各餐廳。
- 本活動為酒類飲品試飲體驗活動，因此僅限定滿18歲者於予資格參加；另參與體驗試飲時須進一步透過身份證確認後方得參加活動。
- 主辦單位保留變更體驗內容之權利，有權以限定限量或是調整數量與ml數供大眾進行體驗。體驗產品不得要求外帶、更換替代品、折現或轉讓給第三人。
- 凡參加本活動，視為已充分瞭解本活動規則中各條款內容，並同意完全遵守本活動規則所述之各項規定。
- 參加本活動體驗因不可抗力之因素無法體驗，或本活動辦法若有未盡詳細事宜時，主辦單位保有隨時修正、暫停或取消本活動內容之權利，並不另行公告通知，亦不負擔任何賠償或補償責任。
星級饗宴
台北晶華酒店-晶華軒
結合中國傳統書法藝術及現代燈光和玻璃造景的晶華軒，有著古今交錯的時尚氛圍以及精緻味美的正宗粵式料理，10間包廂可舉辦6～24人的宴會，殷勤的服務搭配上超然的品味，使其成為台北社交圈璀璨耀眼的宴飲場所。
台北市中山區中山北路二段39巷3號3樓
02-2521-5000#3236
台南晶英酒店-晶英軒&宴會廳
風格雅致的晶英軒擁有廚藝精湛的廚師團隊，提供主廚精選招牌菜、港式點心及本地特色佳餚，為賓客提供高品質的用餐體驗。餐廳擁有 5 間獨立包廂，是任何宴請和慶祝場合的理想之選。
台南市中西區和意路1號
06-390-3020
品牌故事
百富 THE BALVENIE - 以令人著迷的威士忌 成就經典圓桌饗宴
THE BALVENIE百富酒廠於1892年創立於蘇格蘭高地的斯貝賽地區，其獨特的五大工藝包括自種大麥、手工翻麥鋪地發芽、酒廠專屬的銅匠與桶匠及業界最資深的首席調酒大師大衛史都華 (David Stewart)。在世代的傳承之下，至今仍秉持著手工製酒的工法及態度，如此超凡的匠藝堅持，以致每一滴百富，都蘊藏著「匠心製造」的精神，讓威士忌擁有超越舌尖風味的心靈感動。
百富12年雙桶單一麥芽威士忌
百富12年雙桶單一麥芽威士忌的美味口感，來自兩種酒桶中連續熟成。熟成期間由傳統橡木桶過桶至歐洲雪莉桶。每個階段賦予百富12年威士忌不同的特質，傳統威士忌橡木桶給予其柔和口感，而雪莉桶則豐富其風味，增加深度。
百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌
百富14年加勒比海蘭姆桶是以一批於傳統橡木桶熟成14年的威士忌酒液，將其換至來自加勒比海的蘭姆酒桶所精心製成的。金黃色的酒液，帶著熱帶水果及香料的香氣，口感濃厚圓潤，帶著層次複雜的太妃糖甜味。無論是聚餐品酩、餽贈禮品都非常適合。
百富新年 聚而成圓
圓，是完美的幾何圖形，也蘊藏著人們對「圓融」、「圓滿」的美好想像，在相聚更顯珍貴的年代，百富一秉匠心，以「聚而成圓」為概念打造12年雙桶限量禮盒及30年限量包裝。難得相聚 就是圓滿；百富新年 聚而成圓。
百富12年雙桶新年限量禮盒
百富12年雙桶新年限量禮盒，以向心匯聚的線條，象徵匯聚珍貴情誼，更匯聚祝福，用一份獻禮，讓相聚，更圓了。 典藏百富12年雙桶單一麥芽威士忌，過桶圓味，匠心製造。 以最圓的獻禮，盡表祝福心意，祈願新年人圓、財圓，萬事圓滿。
百富30年新年限量包裝
圓，在傳統文化裡象徵圓融、圓滿；難得相聚，彌足珍貴，百富一秉匠心，以「聚而成圓」的概念聯手當代藝術家-范承宗，手工打造新年限量包裝，以木紋緻密的胡桃木層層堆疊，向心匯聚，手工鑲嵌金屬流線，使今年團圓，更臻圓滿。典藏30年珍稀酒款，大師鉅作，珍貴獻禮，蘊藏至高無上的祝福。
百富 聚而成圓 30年新年限量包裝，匯聚匠心，輝映圓滿的新年，限量65組圓滿售罄。