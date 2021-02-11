百富聚而成圓 圓桌餐酒會

百富 THE BALVENIE - 以令人著迷的威士忌 成就經典圓桌饗宴

THE BALVENIE百富酒廠於1892年創立於蘇格蘭高地的斯貝賽地區，其獨特的五大工藝包括自種大麥、手工翻麥鋪地發芽、酒廠專屬的銅匠與桶匠及業界最資深的首席調酒大師大衛史都華 (David Stewart)。在世代的傳承之下，至今仍秉持著手工製酒的工法及態度，如此超凡的匠藝堅持，以致每一滴百富，都蘊藏著「匠心製造」的精神，讓威士忌擁有超越舌尖風味的心靈感動。