開箱星宇航空首航禮！朵茉麗蔻獻上來自熊本的頂級呵護。

源自日本熊本的保養品牌「朵茉麗蔻」與星宇航空喜迎熊本航線開航，朵茉麗蔻特別獻上品牌最經典的「基本4點」膠原蛋白保養組合以及會員專屬禮「肌養生水潤面膜」作為首航禮品，歡迎旅客造訪擁有好山好水的朵茉麗蔻故鄉，從機上開始感受來自熊本的暖心款待。



得天獨厚的純淨水資源，成就100%熊本製造的保養品

熊本—也是朵茉麗蔻所有保養品的製造生產地，自古以來就擁有豐富純淨的水資源，更享有「水之都」美名，在日本百大名川中，熊本就佔了4條水源，更是半導體產業選擇在熊本設廠的重要因素。坐落於熊本阿蘇山腳下的朵茉麗蔻，因為地理環境的優勢，汲取經過萬年火山岩層過濾的純淨「阿蘇伏流水」，作為保養品的最重要基底，讓肌膚保養更加安心也更加純淨。





此外，朵茉麗蔻也積極採用熊本當地珍稀抗老原料，包含全世界僅生長於熊本不知火町的獨家抗老核心成分「不知火菊精華」、蘊含優異保濕效果的「早摘晚白柚精華」、能預防肌膚蠟黃暗沉的「燒酒酒粕精華」等，朵茉麗蔻以漢方「治本」理念養護調理膚質，運用大自然原料提升肌膚根本力，從根本改善各種肌膚煩惱；全系列皆奢華添加海洋性膠原蛋白，並堅持不添加酒精、化學防腐劑、人工香料及色素，不分季節及膚質都能安心使用！

迎接星宇航空熊本航線開航，朵茉麗蔻為搭乘首航班機的貴賓獻上最經典的明星商品組合「基本4點」旅行組，包括保濕液20mL、美活肌精華5mL、乳霜20 5g、保護乳液13mL，還有會員限定好禮「肌養生 水潤面膜(4片)」，希望透過「基本4點」分層養護與「肌養生水潤面膜」的相互加乘，撫慰因旅途勞累的肌膚，並給予肌膚最完整呵護。





錯過首航禮，不能再錯過週年慶

即日起至2023年11月30日止，凡新客首購「基本4點」套組，即可獲得全效8點3日份、緊緻美頸乳霜(50g)、獨家花漾方巾手帕組與和漢潤膚護手霜(50g)等新客禮，週年慶限定加碼—身體美膚乳液(180mL)，首購「全效8點」套組再加贈會員專屬禮「肌養生水潤面膜(4片)」，讓朵茉麗蔻同時呵護您的臉部及全身肌膚！





詳細首購活動 ：https://reurl.cc/DAWQOd，另有會員專屬活動方案，各項活動歡迎撥打朵茉麗蔻免費客服專線 : 0800-866-866詢問(9:00~21:00)。



