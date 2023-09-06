為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 開箱星宇航空首航禮！朵茉麗蔻獻上來自熊本的頂級呵護。

開箱星宇航空首航禮！朵茉麗蔻獻上來自熊本的頂級呵護。

2023-09-06 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：日商再春館股份有限公司台灣分公司 人氣：60
share
生活消費中心

生活消費中心

源自日本熊本的保養品牌「朵茉麗蔻」與星宇航空喜迎熊本航線開航，朵茉麗蔻特別獻上品牌最經典的「基本4點」膠原蛋白保養組合以及會員專屬禮「肌養生水潤面膜」作為首航禮品，歡迎旅客造訪擁有好山好水的朵茉麗蔻故鄉，從機上開始感受來自熊本的暖心款待。 

得天獨厚的純淨水資源，成就100%熊本製造的保養品
熊本—也是朵茉麗蔻所有保養品的製造生產地，自古以來就擁有豐富純淨的水資源，更享有「水之都」美名，在日本百大名川中，熊本就佔了4條水源，更是半導體產業選擇在熊本設廠的重要因素。坐落於熊本阿蘇山腳下的朵茉麗蔻，因為地理環境的優勢，汲取經過萬年火山岩層過濾的純淨「阿蘇伏流水」，作為保養品的最重要基底，讓肌膚保養更加安心也更加純淨。


此外，朵茉麗蔻也積極採用熊本當地珍稀抗老原料，包含全世界僅生長於熊本不知火町的獨家抗老核心成分「不知火菊精華」、蘊含優異保濕效果的「早摘晚白柚精華」、能預防肌膚蠟黃暗沉的「燒酒酒粕精華」等，朵茉麗蔻以漢方「治本」理念養護調理膚質，運用大自然原料提升肌膚根本力，從根本改善各種肌膚煩惱；全系列皆奢華添加海洋性膠原蛋白，並堅持不添加酒精、化學防腐劑、人工香料及色素，不分季節及膚質都能安心使用！

迎接星宇航空熊本航線開航，朵茉麗蔻為搭乘首航班機的貴賓獻上最經典的明星商品組合「基本4點」旅行組，包括保濕液20mL、美活肌精華5mL、乳霜20 5g、保護乳液13mL，還有會員限定好禮「肌養生 水潤面膜(4片)」，希望透過「基本4點」分層養護與「肌養生水潤面膜」的相互加乘，撫慰因旅途勞累的肌膚，並給予肌膚最完整呵護。


錯過首航禮，不能再錯過週年慶
即日起至2023年11月30日止，凡新客首購「基本4點」套組，即可獲得全效8點3日份、緊緻美頸乳霜(50g)、獨家花漾方巾手帕組與和漢潤膚護手霜(50g)等新客禮，週年慶限定加碼—身體美膚乳液(180mL)，首購「全效8點」套組再加贈會員專屬禮「肌養生水潤面膜(4片)」，讓朵茉麗蔻同時呵護您的臉部及全身肌膚！


詳細首購活動 ：https://reurl.cc/DAWQOd，另有會員專屬活動方案，各項活動歡迎撥打朵茉麗蔻免費客服專線 : 0800-866-866詢問(9:00~21:00)。


  

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
延伸閱讀

星宇航空X星野再出擊！星宇航空X星野「熊本機加酒優惠」最便宜15,500元就有，入住新開幕「OMO5熊本」3大亮點先看。

 編輯 鄭雅之

迪士尼公主限定設計版，HABA超人氣美容保養品「角鯊烷精純液」換上新裝華麗登場，2023年冬季護膚必買聖品。

 特派員 Trish

最適合「下班族」的辦公室逗趣小物又來了，緊急避難燈的綠色小人各種突破極限，化身扭蛋玩具，整組收藏起來吧！

 特派員 Trish

【日本‧東京】日雜贈品‧日清拉麵五十週年紀念款收納袋！可愛貓耳貓臉、可愛叉子拉鍊吊飾，內是看起來好好吃

 DPM
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
生活消費中心

生活消費中心
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

生活消費中心最新文章

morechevron_right

COUPON

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up