限時買一送一！捷絲旅臺大尊賢推出「敬師有禮」住房買一送一感恩專案，每人最低每晚880元、再送早餐吃到飽。
就是要搶攻國旅商機、就是要讓台北人也忍不住，搶先住一波！捷絲旅臺大尊賢館即日起至9/20特別「敬師有禮 買一送一」快閃限時優惠，可住宿日期為9/14至11/30。只要是全國公私立教育機構、學校教職員憑證件正本即可入住，可連訂兩間或是連住宿兩晚，再送義饗食堂吃到飽自助式早餐、中秋及雙十連假住宿再享不加價，每人每晚最低880元起。
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捷絲旅臺大尊賢館表示，為了回饋辛苦的教師們，快閃推出「敬師有禮 買一送一」感恩限時回饋，教職人員工作或休閒之餘，可與三五好友、家人們共同度過美好假期時光。教師們可選擇一次連訂兩間或是連住兩晚，每日再贈義饗食堂自助式吃到飽豐盛早餐。
針對想兩天一夜台北輕旅行的族群，可選擇「擁抱教育 感動未來」教職人員專屬優惠，於敬師9月同步感恩回饋，凡9月底入住獨享優惠房價，雙人房升等入住舒適寬敞豪華雙人房，兩天一夜兩人成行，每人只要1,500元起，全家出遊入住精緻家庭四人房，每人最低更只要1,000元起。連續入住兩晚，每房再加贈華酒店常溫伴手禮盒「剝皮辣椒雞湯」乙份，讓每位推動教育掌舵的教師暖心又暖胃。
捷絲旅臺大尊賢館 快閃買一送一
活動期間：9/14至11/30
活動內容：全國公私立教育機構、學校教職員憑證件正本即可入住，可連訂兩間或是連住宿兩晚，再送義饗食堂吃到飽自助式早餐、中秋及雙十連假住宿再享不加價，每人每晚最低880元起。
捷絲旅臺大尊賢館
地址：台北市大安區羅斯福路四段83號
專線：02-7735 5000
官網：https://www.justsleephotels.com/NTU/tw
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