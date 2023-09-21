台中海鮮控吃一波！新天地海鮮餐廳推出「嗆秋」海鮮桶，中秋限定外帶豪華海鮮、免烤免等新鮮吃。
誰說中秋烤肉不能來一點海鮮料理，為了讓今年中秋節可以有更多的選擇，台中人氣海鮮餐廳「新天地」特別推出全新中秋外帶熟食「嗆秋」海鮮桶，選用整隻波士頓龍蝦、根島大蝦、紅蟳、九孔鮑、扇貝、綜合蔬菜等多種海陸食材，加上主廚特製醬汁拌炒入味，帶回家免烤免等、直接新鮮開吃。
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同時，新天地表示，今年中秋推出的「嗆秋」海鮮桶，嗆秋用閩南語發音，意指送禮或收禮的人可以自豪又體面，為台中的民眾帶來更多元的中秋聚餐、送禮的新選擇。並將美式手抓海鮮的豪邁吃法，搭配主廚特製的兩種風味醬料「藤椒青醬」或「炭烤紅醬」，無論是藤椒獨特且震撼舌尖的麻香口感，或炭香濃郁的鹹甜風味，都是當天新鮮現做。
新天地「嗆秋」海鮮桶
販售日期：即日起至500組
建議售價：四人份售價1999元、六人份售價2999元
預購通路：新天地梧棲創始店、崇德旗艦店、旱溪東區店、唯愛庭園，開放預購
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