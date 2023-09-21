為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 台中海鮮控吃一波！新天地海鮮餐廳推出「嗆秋」海鮮桶，中秋限定外帶豪華海…

台中海鮮控吃一波！新天地海鮮餐廳推出「嗆秋」海鮮桶，中秋限定外帶豪華海鮮、免烤免等新鮮吃。

2023-09-21 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：新天地海鮮餐廳 人氣：579
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

誰說中秋烤肉不能來一點海鮮料理，為了讓今年中秋節可以有更多的選擇，台中人氣海鮮餐廳「新天地」特別推出全新中秋外帶熟食「嗆秋」海鮮桶，選用整隻波士頓龍蝦、根島大蝦、紅蟳、九孔鮑、扇貝、綜合蔬菜等多種海陸食材，加上主廚特製醬汁拌炒入味，帶回家免烤免等、直接新鮮開吃。

推薦閱讀：秋蟹吃到飽！遠東Café吃到飽推出「海陸盛宴」秋蟹、澳洲和牛、牛肉漢堡吃到飽，搶攻秋季吃到飽必吃清單。
新天地「嗆秋」海鮮桶

同時，新天地表示，今年中秋推出的「嗆秋」海鮮桶，嗆秋用閩南語發音，意指送禮或收禮的人可以自豪又體面，為台中的民眾帶來更多元的中秋聚餐、送禮的新選擇。並將美式手抓海鮮的豪邁吃法，搭配主廚特製的兩種風味醬料「藤椒青醬」或「炭烤紅醬」，無論是藤椒獨特且震撼舌尖的麻香口感，或炭香濃郁的鹹甜風味，都是當天新鮮現做。
新天地「嗆秋」海鮮桶

 

新天地「嗆秋」海鮮桶

販售日期：即日起至500組
建議售價：四人份售價1999元、六人份售價2999元
預購通路：新天地梧棲創始店、崇德旗艦店、旱溪東區店、唯愛庭園，開放預購

新天地「嗆秋」海鮮桶

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#龍蝦
morechevron_right
文章關鍵字
海鮮桶 龍蝦 外帶 海鮮
延伸閱讀

秋蟹吃到飽！遠東Café吃到飽推出「海陸盛宴」秋蟹、澳洲和牛、牛肉漢堡吃到飽，搶攻秋季吃到飽必吃清單。

 編輯 李維唐

秋日海陸雙饗華麗登場！「晶泉丰旅」用在地時令海鮮讓老饕品味美味之秋。

 WalkerLand窩客島數位編輯室

就算痛風也要吃到飽！號稱全台最高自助餐廳「50樓Café」推出巨型海鮮蒸籠，挑戰海鮮控的胃容量。

 顏爾嫻

私廚百元餐盒強勢登場！晶宴會館看準商機推出「外帶健康餐盒、海鮮砂鍋粥」，再加碼期間限定外帶享8折優惠。

 編輯 李維唐

火鍋控不能錯過！日本橋海鮮丼つじ半推出「湯霜鮮魚野菜鍋」，超過7種海鮮打造職人頂級鍋物。

 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up