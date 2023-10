現在來日本就是要買爆藥妝!疫情解封的這一年期間,日本毫不意外成為台灣旅客最常造訪的旅遊目的地第一名,加上日幣匯率數月以來不斷逼近低點,對超愛買日貨的觀光客來說,現在到日本絕對是最好的掃貨時機。起源自北海道的連鎖藥妝店「札幌藥妝」,在日本已立足超過半個世紀,也是許多北海道人從小買到大的首選藥妝店,為了回饋廣大消費者,札幌藥妝特別推出優惠券,並公布買氣最好的10款商品,現在就一起來看看你還有哪些產品還沒入手吧。





1、【第3類醫藥品】合利他命 EX PLUS α 280粒

相信應該很多人都能猜到,台灣人到日本最愛買的合利他命一定榜上有名!這款「合利他命 EX PLUS α」含有合利他命 EX 中未包含的維生素 B2,能夠緩解眼睛疲勞、肩膀僵硬、腰痛等症狀,且「合利他命 EX PLUS α」為日本限定發售,來日本藥妝店時千萬別錯過了。





2、Quality 1st 皇后的秘密 面膜系列

日本超夯面膜「Quality 1st 皇后的秘密」是不少女性到藥妝店時,會瘋狂掃貨的產品之一,在代購圈當中也是長年熱銷的人氣商品,主打可改善暗沈膚色、收縮毛孔、增加彈力、緊緻皮膚,並使皮膚水潤柔嫩,更顯年輕通透等,一口氣舒緩各種皮膚問題。





3、樂敦製藥 Melano CC毛孔清透酵素洗面乳 130g

「樂敦製藥 Melano CC毛孔清透酵素洗面乳」主打泡沫含有維生素C,可在洗淨臉部的同時還鎖住水分,且搭配酵素成分可幫助去除污垢和老舊角質,讓肌膚光滑透亮,帶有清爽的柑橘香味也讓人使用時神清氣爽。





4、【指定第2類醫藥品】SS製藥 白兔牌 新S.tac 葛根湯感冒藥 顆粒 36包

如果發現好像快要感冒了,不妨試試看喝白兔牌的葛根湯!「葛根湯」是出自漢方古籍之稱的中國醫書《傷寒論》與《金匱要略》之藥方,對於感冒初期的症狀具有療效,如果已經出現發冷、發燒和咳嗽等情形,可以按照用藥指數定量服用,以舒緩不適症狀。





5、Bandai驚奇蛋入浴球

孩子們最愛的泡澡新寵來了!超可愛的Bandai驚奇蛋入浴球系列,只要丟入水中待入浴球溶解後,迪士尼、蠟筆小新、Hello Kitty、麵包超人等超夯角色的小公仔就會出現了,而且因為隨機附贈,完全不曉得出現的是哪個角色,彷彿扭蛋一樣充滿了驚喜,現在起就和這些人氣角色一起開心地洗澡吧。



6、Wellness Navi健康領航 PETACO黑薑纖盈膠囊 60粒 20日

健檢時BMI數值太高,總是讓你很困擾?不喜歡運動但又擔心運動不足而快速累積脂肪?札幌藥妝今年新推出的保健品「PETACO纖盈膠囊」,含有12mg黑薑萃取的多甲氧基黃酮,有助於在日常活動中消耗脂肪,進行能量代謝,並減少高BMI指數者的腹部脂肪。





7、【指定醫藥部外品】大正製藥 新表飛鳴S Plus 整腸乳酸菌益生菌 錠劑 550粒

除了包含以往「新表飛鳴S」的成分以外,還含有Longum fungus細菌的整腸劑,並利用4種源自人體的乳酸菌,可抑制有害細菌的生長,調節雜亂的腸道菌群,並改善胃部症狀、軟便、便秘和腹脹等困擾,而且從5歲兒童到老人,各個年齡層都可以使用。





8、ROHTO 樂敦 LIFTER保濕系列

「ROHTO 樂敦 LIFTER 保濕緊緻凝露」是札幌藥妝與樂敦聯名推出的保濕面霜,含有緊緻複合物,可以深層滲透肌膚,提升肌膚的水潤度,長期使用下來可逐漸打造小V臉,且凍狀質地又帶有清爽的柑橘香味;另一款熱銷的「ROHTO 樂敦 LIFTER 保濕緊緻化妝水 180ml」,主打提拉緊致、補水功效,其高滲透性維生素成分,讓你的肌膚水嫩彈潤。





9、樂敦製藥 ROHT V頂級眼藥水、頂級紅鑽眼藥水

眼藥水一直以來也都是深受台灣觀光客喜愛的藥妝品項,近期推薦必買的就是樂敦ROHT V系列的「頂級眼藥水、頂級紅鑽眼藥水」,其中頂級紅鑽眼藥水含有的維他命A成分能夠促進淚液中的蛋白黏液分泌、促進淚液穩定,能夠維持眼睛對焦能力,還另含4種促進新陳代謝的營養成分,為眼球細胞帶來活力,對於因年齡等原因引起的眼睛疲勞、視野模糊等症狀有改善效果。





10、札幌藥妝 藥用育毛劑 HAIRX 50ml

許多女性生產之後特別容易掉髮,這款藥用育毛劑可說是育髮神隊友!能夠促進毛髮生長、預防頭髮稀疏、去屑、止癢以及病後或產後掉髮,對於髮量較少或是髮絲較細的人來說,絕對是一大救星。





推薦到狸小路大王大樓店掃貨!3樓建築讓你買到荷包關不上

札幌藥妝雖然在日本全國擁有許多分店,但位於札幌狸小路商店街的「狸小路大王大樓店」是最推薦掃貨的大型分店,從「大通車站」出站走路約5分鐘即可抵達,3層樓的建築寬闊明亮、通道寬敞,還具備電梯方便推購物車的客人上下移動,藥品、化粧品與餅乾零食的種類都相當充足,並有中英文店員常駐,就算不好意思找店員詢問,也有多語言對應的廣告看板與商品介紹,更棒的是還營業到日本時間晚上11點,一樓更有北海道知名霜淇淋CREMIA的併設攤位,購物完還可以吃霜淇淋,簡直是超幸福的血拚行程。





JapanWalker讀者專屬優惠快收藏

只要在北海道、沖繩兩大地區的札幌藥妝,購滿至日幣5,000圓以上,出示護照與以下優惠券圖片結帳,即可享最高15%折扣,讓你買越多省越多。