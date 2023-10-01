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中秋系手搖杯！木昂手作打造「百白凍飲、橙澄凍飲、梅美凍飲」3款8折中秋優惠新品，誰說中秋節不能喝手搖杯。

2023-10-01 文字：編輯 李維唐 圖片：木昂手作 人氣：340
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編輯 李維唐

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手搖杯快變成許多出門小聚、散步聊天必備的「飲料」之一，木昂手作了解到中秋連假更是台灣最大的「社交」活動，所以特別打造3款「百白凍飲、橙澄凍飲、梅美凍飲」中秋新品，同時加碼9/28-10/4推出八折優惠，就是要搶攻中秋烤肉、喝手搖杯商機。

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木昂手作 8折優惠
木昂手作 8折優惠

中秋烤肉要配什麼手搖杯，木昂手作首推第一款「百白凍飲」，以綠茶為基底，融合了新鮮的百香果果汁，再加入豐富的茶凍，每一口都充滿了咀嚼的樂趣，為您帶來獨特的口感享受。再來就是「橙澄凍飲」，招牌的鮮柳橙綠茶搭配Q彈的綠茶茶凍，保證每一口都讓人感受到幸福的滋味。

最後，還有「梅美凍飲」，如果害怕中秋烤肉的油膩感，這款飲料絕對是不二的選擇，以青茶為主，融合了清新的青梅果醋，味道酸甜交融，絕妙而平衡，不論是一口烤肉、一口飲料，還是最後來杯清涼暢飲的梅美凍飲，一整天的完美結束。
木昂手作 8折優惠

 

木昂手作 8折優惠

活動期間：9/28-10/4
活動內容：3款「百白凍飲、橙澄凍飲、梅美凍飲」中秋新品，8折優惠

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
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手搖杯 木昂手作
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