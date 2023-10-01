中秋系手搖杯！木昂手作打造「百白凍飲、橙澄凍飲、梅美凍飲」3款8折中秋優惠新品，誰說中秋節不能喝手搖杯。
手搖杯快變成許多出門小聚、散步聊天必備的「飲料」之一，木昂手作了解到中秋連假更是台灣最大的「社交」活動，所以特別打造3款「百白凍飲、橙澄凍飲、梅美凍飲」中秋新品，同時加碼9/28-10/4推出八折優惠，就是要搶攻中秋烤肉、喝手搖杯商機。
推薦閱讀：麻古葡萄回來了！秋季必喝麻古「芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波」強勢回歸，水果控一定要喝的鮮摘葡萄手搖杯。
中秋烤肉要配什麼手搖杯，木昂手作首推第一款「百白凍飲」，以綠茶為基底，融合了新鮮的百香果果汁，再加入豐富的茶凍，每一口都充滿了咀嚼的樂趣，為您帶來獨特的口感享受。再來就是「橙澄凍飲」，招牌的鮮柳橙綠茶搭配Q彈的綠茶茶凍，保證每一口都讓人感受到幸福的滋味。
最後，還有「梅美凍飲」，如果害怕中秋烤肉的油膩感，這款飲料絕對是不二的選擇，以青茶為主，融合了清新的青梅果醋，味道酸甜交融，絕妙而平衡，不論是一口烤肉、一口飲料，還是最後來杯清涼暢飲的梅美凍飲，一整天的完美結束。
木昂手作 8折優惠
活動期間：9/28-10/4
活動內容：3款「百白凍飲、橙澄凍飲、梅美凍飲」中秋新品，8折優惠
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 平日吃到飽新選擇！台北文華東方酒店文華Café推出「平日午間饗．吃．吧」搶攻吃到飽控必吃清單，位上主餐1380元限時開吃。
- 國慶吃到飽74折！南港敘日吃到飽推「秋冬海陸盛典」戰斧牛排、天使紅蝦吃到飽活動，雙十國慶再加碼指定身分全桌74折起。
- 捷絲旅台南虎山館！台南捷絲旅正式更名「捷絲旅台南虎山館」，推出「Just Go即刻出發」住房專案，雙人2,999元、再享高鐵七折。
- 晶華蔬食早餐吃一波！晶華國際酒店攜手小小樹食打造「秋日蔬食餐檯」，集團館內飯店全品嚐早餐蔬食餐檯。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw