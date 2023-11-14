喜歡日貨的人有福了！不少熱愛在日本血拚的人，三不五時就要前往東京為自己的日用品「補貨」，如果想以便宜的價格買爆專櫃商品，除了機上免稅品與機場免稅商店之外，位於東京市區內的人氣商場「樂天銀座免稅店」，也是不能錯過的購物好據點！這裡不僅交通便利，知名的大品牌也很齊全，更棒的是還能在機場取貨，避免一路上提著大包小包戰利品的煩惱。但來到「樂天銀座免稅店」究竟要買什麼才不會錯過精華？話不多說就趕緊跟著我們的腳步，來揭曉前6大最受旅客喜愛的熱銷品牌吧。





1、THREE

以「自然系護膚」品牌聞名的THREE，近年來也深受台灣女性的喜愛，雖然台灣也有引進專櫃，但畢竟高貴的價格還是用目前的日本匯率購買最划算！而且在樂天銀座免稅店現場的販售價格，是日本國內含稅價格再打82折，如果你本身就是THREE的忠實擁護者，千萬別錯過這個撿便宜的好機會。





2、 JO MALONE

對於平常有在收集香水的人來說，香氣與高級感兼具的JO MALONE當然也是出國在免稅店必須入手的品牌之一，不僅與國內專櫃價差相當大，最受歡迎的重點是因為免稅店還有很多小容量的禮盒組合可以挑選，不管是送人或自用，都提供了更多選擇。





3、 DECORTÉ

高絲旗下的保養彩妝品牌「黛珂」也是身受日本女性歡迎的中高價位品牌，特別是「超微導全能修護精粹系列」，也是@COSME評比的常勝軍，只要你日本美妝保養熱愛者，就絕對不能錯過它！在樂天銀座免稅店現場販售的組合等同機場免稅店的特惠價，不過差別在於不用為了趕飛機而有更充裕的時間試用比較，與其在台灣等待周年慶到來，不如直接飛到日本爆買一波。





4、BEERBRICK

日本玩具製造商所設計發售「BE@RBRICK」在這邊也找得到！與各式各樣品牌的聯名款可說是「BE@RBRICK」的最大特色，玩家們不妨把握機會購入珍藏；就算沒打算購入，在這裡也可以純欣賞與眾不同的設計款式，有時間的話，就一起來尋找有沒有自己最喜歡的獨一無二設計吧。





5、AKOMEYA

「AKOMEYA」是販售日本傳統食品、調味料、美容製品的品牌，對於維持傳統與品質的把關，有一定程度的堅持，對於喜愛日本文化與自然提製品的人來說，絕對會喜歡這裡的商品，其中特別推薦小包裝白米或是茶葉，具有復古設計感，也非常適合作為帶回台灣送給親朋好友的伴手禮。



6、SK-II

享譽全球的知名品牌SK-II無人不知、無人不曉，每到周年慶檔期總是要囤貨的「青春露」，到免稅店怎麼可以不多屯個幾瓶呢？除了青春露以外，還有其他經典款組合也是深受女性歡迎，既然都來到樂天銀座免稅店了，真的沒有不買一波的道理。





值得一提的是，除了免稅商品（DUTY FREE）以外，店內還特別設有TAX FREE（免日本國內10%消費稅）的區域，在這邊也精選了藥妝店以及知名戶外露營用品品牌SNOWPEAK的商品，價格超級實惠，來到這裡也絕對要好好精挑細選。





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▲樂天銀座免稅店 提供