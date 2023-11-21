露營控的天堂來了！近幾年不管是台灣或日本，都吹起一股露營風潮，想要盡情享受戶外活動樂趣，選擇合適的裝備與用具就是第一門功課。日本知名運動用品專賣店Alpen，在日本全國各大型分店也都設有露營用品專區，但對於新手來說，該怎麼從琳瑯滿目的裝備中進行選擇呢？本文將為大家介紹JapanWalker編輯最推薦的Alpen10項人氣露營商品，趕快來看看你還缺了哪些東西，下次來日本的時候就可以抓緊機會立刻補貨了。





1、DOD營火專用椅

比起傳統的平面設計，「DOD營火專用椅」特別針對焚燒營火設計的斜面角度，可以讓熱能容易聚集於椅子上方不易發散，長約40～50公分的柴火也可直立放入焚燒，非常方便；由於採用椅子形式的設計，收納後尺寸相當迷你，攜帶外出時便利不少。





2、SNOW PEAK不鏽鋼餐盤杯具家庭組合

1958年創立的日本品牌SNOW PEAK，起源於日本新潟縣，且由擅長金屬加工的三条市發跡，最初以開發登山相關器具為主，以登山用具起家，現在也逐漸拓展推出帳篷、睡袋、桌椅、服飾等產品線，由於良好精緻的工藝與頂級品質，還獲得露營界LV的盛名。價格比較平易近人入門款的鈦金屬單層杯，是露營玩家人手一個的必備單品，而ALPEN東京新宿旗艦店也不定時會推出特價套組，相較於台灣官網售價非常划算。





3、日本SOTO 穩壓輕便型蜘蛛爐 ST-340

野營最強神隊友就是它！「日本SOTO 穩壓輕便型蜘蛛爐 ST-340」搭載高精度瓦斯調節器，不管在山上或戶外夜晚等低溫環境，也可維持穩定的火力輸出，還可保有長時間穩定的火力，在連續連續使用時，不會因瓦斯量減少而影響火力。由於火口直徑大，可大範圍均勻加熱鍋具底部，非常方便烹調多人份料理。





4、Coleman沙發情人椅

「Coleman沙發情人椅」的材質為輕巧且便於攜帶的鋁製框架，同時椅背也附有置物袋設計，機能性十足，在野營時很適合夫妻、情侶2人一同放鬆，享受最Chill的戶外時光；全家大小一同出遊時，也可以利用這張沙發椅來增加座位區，使同遊過程更為便利舒適。購買「Coleman沙發情人椅」時會附贈原廠收納袋，不買起來真的就太可惜了。





5、LOGOS速易搭橡樹果實球形帳240-BC

說到LOGOS，也是露營界無人不知、無人不曉的知名日系品牌，當初LOGOS設立於1985年，並主打家庭客群，為了要讓所有消費者｢Enjoy Outing！｣，便跳脫傳統的三角帳篷、推出各式各樣不同嶄新的款式，為的就是希望更符合使用者需求以及空間的利用。這款橡樹果實球形的立體帳篷，由於內部空間寬闊，組裝也只要輕輕鬆鬆三分鐘就能完成，不僅防風性佳，10個暗藏的小窗也相當通風，一體化的設計，更不用擔心每次出遊容易遺失部分組裝零件，可說是簡單又好操作使用的家庭露營好幫手。



6、Alpen X NANGA聯名合作款Aurora550羽絨睡袋

國際知名羽絨品牌NANGA，於1941年成立於日本滋賀縣米原市，創辦人抱持「正因為困難才更要爬上那高峰」理念，將品牌取名為 NANGA。NANGA 是專門生產羽絨製品的日本神級大廠，標榜「Made in Japan」的最高品質保證，此款與Alpen的限定合作款羽絨睡袋，只要不是嚴寒冬季之外的氣候均可使用，防水防風且保溫性佳，收納後體積小且方便攜帶。





7、The North Face 「Fieludens Cooler 保冷提箱 36L」、「 Fieludens Gear Container輕量防水收納箱 」

儘管是軟保冷袋，但The North Face 「Fieludens Cooler 保冷提箱 36L」的冷卻能力卻不輸給硬保冷箱，通過設計隔熱材料的設計，將可抑製冷空氣的流出。提箱上方採用硬式TPU模壓頂板，可以放置杯子等方便倒入飲品。「Fieludens Gear Container輕量防水收納箱」這的特色是採用焊接方法完成，且重量輕、高度耐用且防水；上方採用硬式TPU模壓頂板，除了也可當作邊桌來使用，底部還有防污腳部設計，不管是同系列收納箱或是搭配保冷提箱，最多可堆疊3層，不管從上方或式側面都能打開使用。



8、LOGOS丸洗仿木紋矮方桌9070

強力防水與防生鏽的材質，可以直接放心用水沖洗，特殊的雙重邊框桌腳設計，讓桌腳更加穩定，無論身處於何種地形都不易搖晃，擁有極高的穩定度。4人桌的大小很方便全家大小外出使用，桌腳收納後輕巧方便容易攜帶，這也是目前台灣沒有銷售的款式，非常推薦LOGOS迷入手。





9、Coleman露營者單人氣墊床

出外露營若是睡得不舒服，不單單是腰酸背痛，還會讓旅途掃興。Coleman推出厚度10公分的自動充氣式床墊，提供超自然的躺臥睡感，讓人一躺下就舒服地不想起身！此外，床墊具備「自動充氣系統」與「防逆向閥門」裝置，不管是將空氣打入或排出時，都非常省時省力，而且組裝時還會自動膨脹，膨脹程度不足時，還可將收納袋做為幫浦使用。





10、CreamSoda滅蚊盒

說到夏季居家和戶外活動的必備單品，當然不能少了防蟲驅蚊的滅蚊盒了。將蚊香點了之後放在「CreamSoda滅蚊盒」當中，就可以達到驅除蚊蟲的作用，更重要的是CreamSoda滅蚊盒外型設計非常可愛，靈感來自喫茶店的奶油蘇打，鮮紅的櫻桃是令人眼睛一亮的亮點，且貼心配有手柄，即使是點著蚊香的狀態，也可以放心提著移動。





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