到BicCamera買這些東西就對了！每次來到日本，只要走進商品分類琳瑯滿目、五花八門的BicCamera，常常一個不小心就迷失在滿滿的商品海中、甚至不知道要從何下手。既然這樣，跟著最多人買的商品下手準沒錯，BicCamera特別公開了人氣商品類型的前10名銷售排行榜，有些家電就連日本人都會特地前來BicCamera購買，現在就趕緊把這份名單筆記下來，下次到BicCamera跟著買就不怕出錯。





第10名 單眼相機、鏡頭（Sony、Canon、Nikon）

單眼相機的主流廠牌如Sony、Canon、Nikon等都是日本品牌，因此在日本購買一定是相對便宜，不僅推陳出新的速度令人跟不上，舊機種降價的速度也比較快，還容易撿到台灣找不到的機種！不過在購買時務必要注意保固等資訊，由於保固僅限日本國內，最好是要做好商品的檢查再入手喔。



第9名 旅行用品：行李箱、旅行包、變壓器

自從2022年10月邊境解封後，相信大家都已經能感受到出國熱潮，但時隔多年再次出國，旅行箱因為太久沒用反而壞得更快，在機場裡更是不免看到碎裂的輪胎皮，因此行李箱、旅行包、變壓器等旅行用品，都成為這幾年令人不意外的人氣銷售商品。





第8名 生活家電：掃地機器人、手持熨斗（iRobot、T-fal）

掃地機器人與手持熨斗等，也是現代人生活中不可或缺的小家電，而「掃地機器人、洗碗機、烘衣機」還被譽為維持幸福家庭的三神器，如果家中還沒有三神器的話，不妨趁著出國的好機會，把實用又實惠的小家電通通帶回台灣吧。



第7名 料理家電：保溫瓶、烤土司機、水波爐（象印）

日本有許多品牌如象印、虎牌的保溫瓶，長年以來就是大家心中的品質保證，除此之外近年來還有許多料理家電，如烤箱、烤土司機、熱壓機、水波爐等深受料理愛好者的歡迎，特別是小型的料理家電不僅價格實惠、外型顏值也很高，放在廚房看了特別令人感到賞心悅目。





第6名 音響耳機：無線耳機、藍芽耳機（Sony、BOSE、鐵三角）

無論是通勤還是運動，無線耳機都是日常必備的3C小物，除了音質受到重視之外，日本也有些品牌會特別針對女性族群推出可愛造型、粉嫩色彩，甚至可以更換外殼圖案的無線耳機，滿足求新求變又喜愛潮流的日本客群。這些比較難在台灣入手的品牌，到了日本也千萬不能錯過。





第5名 遊戲機：PS5、Nintendo Switch

趁著日幣甜甜價的時機，趕緊到日本搬一台遊戲主機最划算！不管是PS5、Nintendo Switch，由於是日本原廠製造，在日本購買比台灣便宜許多，還有超多遊戲周邊也是不可錯過，只要喜歡，就要把握機會通通一口氣都帶回家。



第4名 化妝品

BicCamera賣場當中，也有許多目前最有人氣的化妝保養品及保健藥品，讓人可以一口氣將家電、美妝保養品通通買齊，不用再到處比價或是找貨。但既然都來到日本了，首先一定會推薦入手台灣沒有代理的化妝品品牌，或是台灣熱銷缺貨的商品，有時候在BicCamera也能意外輕鬆入手喔。





第3名 炊飯器（Panasonic、Tiger、Toshiba）

相信有不少人都會覺得，日本的米飯總是特別香甜好吃，除了因氣候而擁有好米好水的條件之外，主婦們其實還缺了一台日本製的炊飯器！不少人去日本會特別搬一台炊飯器回家，再搭配烹煮日本國產米，為的就是想把白米飯變得像日本飯店或餐廳煮出來般的美味彈牙口感，隨時都能在台灣想念日本米飯的滋味。



第2名 健康保健家電：電動牙刷、血壓計、多功能體重體脂計（Panasonic、歐姆龍）

家裡有小孩長輩的家庭，也很推薦購入日系健康家電，無論是電動牙刷或是血壓計、體脂計等，都是注重全家大小健康的好幫手，而且日本製品的精準度與使用年限更是不在話下，通常買一台就能使用很長一段時間，可說CP值相當高。



第1名 美容家電：吹風機、刮鬍刀、美顏儀（Panasonic、百靈）

如果你還沒有人手一台的負離子吹風機，那就真得落伍了！熱銷多年的吹風機毫無意外是促使美容家電榮登第1名的推手，而近來美髮產品也推陳出新，推出許多新機種外，各式各樣琳瑯滿目的電捲棒或離子夾也深受女性喜愛。此外，日本原裝刮鬍刀與一炮而紅的美顏儀、美體除毛儀等也都是非常熱門的商品類型，就連日本都會賣到缺貨，如果有看到自己喜歡的品牌或型號，千萬別猶豫，趕緊用日幣將這些商品下架吧。



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▲BicCamera提供