大阪高CP值飯店再加一！身為關西地區最熱鬧的都市，來到大阪可說是吃喝玩樂通通一網打盡，看準許多國外旅客喜愛到大阪旅遊購物，日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS光芒飯店」日前也宣布插旗大阪，將於今年11月26日盛打造出全新的「大阪心齋橋光芒飯店」，不僅距離心齋橋站走路僅5分鐘，還與大阪三津寺融為一體，於一樓設立寺廟以提供旅客和當地居民祈福，為世界各地的旅客提供沉浸式的日本文化住宿體驗。
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「大阪心齋橋光芒飯店」坐落在心齋橋站附近，不僅交通便利十足，心齋橋更是大阪的時尚中心，同時還是購物和美食天堂，往往是各國旅客前往大阪的必經景點！而飯店整體風格融合日本傳統和現代時尚，搭配璀璨閃耀的品牌概念，營造出整體極為精緻又低調奢華的舒適空間。
館內提供豪華房、雙床房等多元的房型選擇，可從高樓俯瞰壯觀的大阪市區美景，溫柔光暈搭配木質調的裝潢也顯得格外精緻，頂樓更設有觀景露天浴池、室內浴池、冷水浴池以及最新規格的SAWO自動洗浴桑拿等，旅客還能參加飯店的早晨佛事或抄寫佛經等特殊體驗，不僅能紓解日常疲勞更能滋養心靈，為旅客提供最獨難忘的住宿體驗。
為慶祝開幕，Klook特別推出「2萬日圓住宿計劃」，只要在11月26日開幕日當天至明年3月20日前入住，每房僅需要2萬日圓（約台幣4千元出頭），每天限量10間客房，就能享受這間新開幕質感飯店的服務。此外，Klook也獨家提供Stay+優惠套票做搭配，凡預訂2萬元日圓房型，還可加購大阪長居植物園、JR關西機場特快HARUKA車票買一送一等大阪熱門旅遊必需品，讓旅客住宿、景點、交通一路省到底。
若預計在大阪停留多天，或沒有搶到2萬日圓住宿計劃的旅客，也可以考慮選擇飯店搭配大阪長居植物園或JR關西機場特快HARUKA車票等人氣加購商品，即享原價88折起的折扣，入住連續3晚以上更享原價8折起優惠，不管怎樣都能讓這一趟關西之旅值回票價。
Klook 大阪心齋橋光芒飯店「2萬日圓住宿計劃」
活動內容：2023年11月26日～2024年3月20日前入住，每房僅需要2萬日圓，每天限量10間客房
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