行車記錄器第一品牌Mio旗下多款行車記錄器產品，再度榮獲國家級臺灣精品獎肯定，2023台北資訊月Mio以汽、機車多元產品線，滿足消費者不同需求，除了熱銷旗艦款MiVue 955WD和2023精品獎得獎產品 – 頂級電子後視鏡MiVue R850D外，更展示了二款2024年度得獎新品：分離式機車雙鏡頭-MiVue M820WD以及跨時代的4G LTE聯網行車記錄器-MiSentry 12T。11/09~11/12台北資訊月期間，凡購買指定行車記錄器買就送最高總價值5,000元的超值禮品。



前鏡4K後鏡2K，MiVue 955WD旗艦款

不只4K，測速更Pro、更準，服務更好

MiVue 955WD擁有最高規格的前鏡頭4K+後鏡頭2K雙鏡頭的行車記錄器，主機與市場主流的Full HD解析度相比可提高四倍清晰，採用1/1.8吋2倍大感光元件，在夜拍環境更能展現清晰銳利的畫質與顏色，提高並優化夜晚拍攝的明亮度。前後雙鏡同步記錄前後方車輛與路況，安心再升級！除了強調真實影像規格，MiVue 955WD內建Mio獨家安全預警六合一，採用車廠級圖資，搭載高速WIFI下載速度提升2倍快，透過QR code連線，操作WIFI OTA下載影片與更新測速點更快更方便。





兼具美感、安全、清晰、便利全面升級

超強星光級HDR數位防眩電子後視鏡-MiVue R850D

創新好評不斷的MiVue R850D，採用業界最大11.88”IPS窄邊框鏡面設計與三合一專用線材，主機三合一線材接頭整合電源線、後鏡頭傳輸線以及外掛GPS接收器，鏡面防眩四重優化，採用業界最高亮度1000尼特IPS螢幕、高穿透鏡面以及螢幕自動平順調光功能，有效降低螢幕反光與疊影，提升開車安全。前後雙鏡頭採用星光級感光元件與HDR技術，在任何光源下都能清晰記錄影像，獨家安全預警六合一，內建區間測速，科技執法等預警，搭載最新5G WIFI，影片下載速度大升級，並可隨時透過App直接更新最新測速點資料，最新SuperMP4格式，以秒寫入無壞檔，更支援手機直接播放。





榮獲臺灣精品獎殊榮，兼顧安全與娛樂

分離式機車行車記錄器，MiVue M820WD重磅登場

安全係數再強化且娛樂等級更高的MiVue M820WD分離式機車行車記錄器，針對騎士喜愛分享旅程影像的特性，內建旅程縮時錄影功能，搭配提升2倍的WIFI下載速度，以及專屬的MiVue Pro App，讓分享再也不需要等待。最新三合一駐車模式：全時監控(移動及碰撞偵測)、駐車縮時錄影(移動及碰撞偵測)，或選擇省電模式(僅碰撞偵測)，車輛熄火時也可事件自動錄影鎖檔。MiVue M820WD採用全新的GPS，同時能夠接收全球五大衛星系統，提供更快更精準的定位，更首度搭載Mio獨家的安全預警六合一，透過主控制板的警示燈提供GPS測速照相、科技執法等提醒，獨家的前後雙鏡頭採用星光級感光元件及HDR技術，搭配最高可達1080P/60PFS的高速錄影畫質，無論是白天或夜晚的騎乘旅程，讓一切美景盡收眼底，更完整保留在鏡頭裡。





4G LTE跨時代Ｍio MiSentry 12T

停車即時遠端監控，隨時隨地全面守護

MiSentry 12T及其專屬MioNext App，讓行車記錄器不再是交通事故的佐證工具，主機搭載對外以及對內二顆鏡頭，對內鏡頭搭載四顆IR紅外線感測器強化超低光源的影像處理，讓使用者在對外記錄車輛行進間或停車時影像的同時，也可同步記錄車內發生的影像，強大的聯網技術搭配手機App四大功能：Live View即時觀看、防盜萬能保全停車監控、推播通知事件即時通報以及雲端即時儲存，讓行車記錄器化身即時遠端監控的萬能保全，在事件發生的同時不僅能立刻通知車主，並隨即將相關影片上傳雲端備份，即使在遠端也能馬上使用手機App觀看碰撞事件影片，掌握車輛狀況。





Mio資訊月全系列產品優惠方案

除以上不可錯過的亮點產品外，Mio也同步展出多款支援前後雙鏡頭的車用MiVue螢幕系列、全螢幕電子後視鏡的MiVue R系列、整合性更高的分離式與一般通勤便利拆卸型的MiVue M系列，機車行車記錄器以及Mio原廠配件等多款熱銷商品超殺驚喜價，指定機種最高再加碼送總價值5,000元好禮，現場購買指定機種組，記憶卡升級128G，想要搶優惠拿好康，把握機會不要錯過！

更多資訊請詳閱網站

Mio品牌網站：http://www.mio.com/tw

Ｍio台灣官方粉絲團：https://www.facebook.com/MioTaiwan

Mio品牌客服專線(03) 286-6668

2023台北資訊月Mio攤位編號：世貿一館D710