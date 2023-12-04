近年來在網美圈、時尚系的網拍中，成美文化園漸漸成為必拍景點之一，這一次為了讓更多民眾可以在耶誕節、新春年節拍到美照、留下最美的回憶，彰化成美文化園12月主題「閃耀落羽 聖誕泡泡幻境」，打造北美風情聖誕氛圍，上百棵絕美落羽松化身為聖誕樹大道，搭配大型聖誕拱門，以及泡泡機定時噴出大量泡泡，營造夢幻場景，讓人宛如置身童話世界，讓人美到說不出話來。
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成美文化園表示，成美落羽松季的落羽松獨特魅力在於顏色與意境會隨著時間變幻，12月寧靜中展現其成熟的翠綠；1月金黃的葉片閃閃發光，象徵豐盛和光彩；2-3月緋紅如日出中的初霞，燦爛動人。園區將依據各階段規劃系列活動，帶領民眾體驗落羽松色彩變幻直至落葉歸根的歷程。
此外，園區內的成美文化園由百年歷史建築「成美公堂」與職人規劃「迴遊式禪風庭園」組成。成美公堂聚集多位國寶級匠師，耗費7年時間修復完成．保留大量傳統建築工藝與常民生活文物。由職人庭師規劃的禪風庭園，遍植松樹、真柏等百年珍稀樹種，其中220歲日本大黑松、550歲紫檀為鎮園之寳，搭配許願藤、花旗木、紫薇、落羽松等季節花卉植栽，四季皆有不同景致。
當然，有玩就不能忘了吃，由園方經營的「松柏軒景觀餐廳」，承襲80年老師傅的手藝，為中部地區高評價餐廳之一，外觀為現代清水模，可近距離欣賞宛如山水畫般的景觀；預約晚宴還能享免費夜間遊園(現場公告開放區域)，落羽松發光月兔、繽紛炫彩的燈光廊道，美到令人屏息，非常適合情侶或全家一同前往。
成美文化園
電話：04-822-1166、餐廳 04-822-1199
地址：彰化縣永靖鄉中山路2段60號
官網：https://www.cmcp1885.com/