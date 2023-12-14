草莓控手刀準備衝！以浮誇大份量的季節水果飲料吸睛的鶴茶樓，今年再度推出視覺系草莓飲品，加入滿滿17顆新鮮草莓的必喝款「草莓甘露」之外，還將前幾年爆紅的草莓牛奶玻璃瓶升級回歸，延續和韓國插畫ZIZONE聯名話題，推出全新限定草莓雪泥瓶，粉粉嫩嫩配上Ｑ萌Pingo大頭讓人少女心噴發，狂發IG限動。







每年草莓季就是要瘋狂吃草莓、喝草莓飲料，而年年都被評為人氣草莓手搖飲代表之一的「鶴茶樓」，今年再次將「草莓甘露」強勢回歸，強調低甜度版草莓特調飲料，以17顆新鮮草莓和在地鮮乳打成微酸微甜的果昔冰沙為基底，再加入大量切成小丁的草莓果粒、Ｑ彈招牌鶴頂紅茶凍和些許椰奶增添不同口感和香氣。並於開賣首日12/20祭出買「草莓甘露」加10元、再多1杯任選純茶優惠，大大滿足飲料控。





除此之外，睽違兩年再次登場的「草莓雪泥瓶」也換上新包裝，和韓國療癒系IP ZIZONE聯名，以同樣是粉紅色的經典角色Pingo大頭為主，和粉嫩的草莓甘露相呼應，是今年一定要跟風的少女系草莓飲料。



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鶴茶樓 X ZIZONE草莓雪泥瓶

售價：300ml 80元



鶴茶樓 草莓甘露

售價：大杯 95元



鶴茶樓草莓飲品優惠

活動日：2023/12/20(三)

活動內容：凡購買「草莓甘露」即可享$10加價購純茶(L)任選一杯。

優惠說明：

1、每人限購兩組。

2、限來店，外送/電話自取不適用。