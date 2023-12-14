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鶴茶樓草莓牛奶玻璃瓶欠拍！17顆草莓加滿「草莓甘露」挑戰最狂草莓飲料，加10元多1杯純茶很可以。

2023-12-14 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：2,227
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編輯 鄭雅之

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草莓控手刀準備衝！以浮誇大份量的季節水果飲料吸睛的鶴茶樓，今年再度推出視覺系草莓飲品，加入滿滿17顆新鮮草莓的必喝款「草莓甘露」之外，還將前幾年爆紅的草莓牛奶玻璃瓶升級回歸，延續和韓國插畫ZIZONE聯名話題，推出全新限定草莓雪泥瓶，粉粉嫩嫩配上Ｑ萌Pingo大頭讓人少女心噴發，狂發IG限動。
鶴茶樓草莓飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
鶴茶樓草莓飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

每年草莓季就是要瘋狂吃草莓、喝草莓飲料，而年年都被評為人氣草莓手搖飲代表之一的「鶴茶樓」，今年再次將「草莓甘露」強勢回歸，強調低甜度版草莓特調飲料，以17顆新鮮草莓和在地鮮乳打成微酸微甜的果昔冰沙為基底，再加入大量切成小丁的草莓果粒、Ｑ彈招牌鶴頂紅茶凍和些許椰奶增添不同口感和香氣。並於開賣首日12/20祭出買「草莓甘露」加10元、再多1杯任選純茶優惠，大大滿足飲料控。
鶴茶樓草莓飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除此之外，睽違兩年再次登場的「草莓雪泥瓶」也換上新包裝，和韓國療癒系IP ZIZONE聯名，以同樣是粉紅色的經典角色Pingo大頭為主，和粉嫩的草莓甘露相呼應，是今年一定要跟風的少女系草莓飲料。

推薦閱讀：勺日草莓甜點登場！最美台北咖啡廳「勺日」雙層草莓千層、草莓聖誕樹領軍，10款草莓甜點衝大直、東區朝聖。
鶴茶樓草莓飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

鶴茶樓 X ZIZONE草莓雪泥瓶

售價：300ml 80元
 

鶴茶樓 草莓甘露

售價：大杯 95元
 

鶴茶樓草莓飲品優惠

活動日：2023/12/20(三)
活動內容：凡購買「草莓甘露」即可享$10加價購純茶(L)任選一杯。
優惠說明：
1、每人限購兩組。
2、限來店，外送/電話自取不適用。

 

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