為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 最新文章 > 吉豚屋聖誕大餐！創意海老蝦趴聖誕樹「吉豚屋」大份量超值海陸四重奏，一路飽到2024年。

吉豚屋聖誕大餐！創意海老蝦趴聖誕樹「吉豚屋」大份量超值海陸四重奏，一路飽到2024年。

2023-12-17 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：吉豚屋 人氣：1,479
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

日系豬排人氣名店「吉豚屋」推出聖誕節期間限定「蝦趴海老聖誕樹」，以海老堆疊而成聖誕節餐點。點購任一餐點即可以超蝦優惠價99元加購一份，要讓喜歡豬排、喜歡蝦蝦的吃貨們，可以飽到不行。同步，大份量的海陸四重奏，四種炸物於12/14-01/31限時推出。

推薦閱讀：聖誕節必吃甜甜圈！Krispy Kreme「閃耀聖誕」甜甜圈禮盒，甜甜2023聖誕節、也甜甜彼此的心。
吉豚屋 海老蝦趴聖誕樹
吉豚屋 期間限定 海陸四重奏

聖誕限定「蝦趴海老聖誕樹」以四隻酥炸海老堆疊而成，撒上道地日式海苔粉，頂端放上特製星星造型胡蘿蔔，整體就像顆小小的聖誕樹模型！嚴選產地直送新鮮肥美的甜白蝦以招牌卡滋粉包裹，一口咬下即可感覺到外皮的酥脆及肉質的鮮甜，口感上大大的滿足。12/15-12/25間，凡點任一主餐，即可以超蝦價99元（原價196元）加購。
吉豚屋 海老蝦趴聖誕樹

此外，還有重量級超值海陸四重奏，餐點內除了招牌的里肌豬排、腰內豬排、酥炸海老，還有期間限定才有的新鮮酥炸魚。四種皆以獨門的日式炸粉下去包裹，擁有外酥內嫩的極鮮口感。特色炸魚選用特級新鮮的魚片，除了外皮的酥脆口感，每一口都吃得到魚肉的鮮甜，加上蔬果熬製而成的酸甜豬排醬汁，風味更勝一籌。一份就能同時吃到四種不同滋味，海陸交織的高CP值以及美味程度，一路飽到2024年。
吉豚屋 期間限定 海陸四重奏
 

 

吉豚屋 期間限定 海陸四重奏

活動期間：12/14-01/31
活動內容：海陸四重奏：里肌豬排、腰內豬排、海老蝦、酥炸魚。
全品項旗艦海陸丼 $289
全品項旗艦海陸定食 $329
全品項旗艦海陸咖哩 $359
 

吉豚屋 海老蝦趴聖誕樹

活動期間：12/15-12/25
活動內容： 主餐加購 $99（原價 $196）
會員再加碼：會員點購「海老蝦趴聖誕樹」即可參加耶誕抽獎活動。好禮1：米奇/米妮玩偶（市值$944，各1名，共2名）；好禮2：豬排卷*3（市值$567，共2名）；好禮3：SHIBANBAN 托特包（市值 $470，共3名）。中獎名單將於01/08公告於吉豚屋官方Facebook粉絲專頁。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關議題

聖誕開跑嗨跨2024
#豬排
morechevron_right
文章關鍵字
豬排 海老 蝦蝦 吉豚屋 more
延伸閱讀

聖誕節必吃甜甜圈！Krispy Kreme「閃耀聖誕」甜甜圈禮盒，甜甜2023聖誕節、也甜甜彼此的心。

 編輯 李維唐

植藝品牌「有肉」歡慶8週年，創意結合綠意輕鬆打造居家聖誕氣氛。

 生活消費中心

台南必拍耶誕樹！奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」搶先拍，再加碼2023「聖誕週末」DISCO復古派對、預售票開賣。

 編輯 李維唐

||吃。花蓮|| 炭吉燒烤 平價串燒熱炒都好吃

 lovecala

||吃。花蓮|| 北來順牛羊肉麵館 料多實在好吃

 lovecala
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up