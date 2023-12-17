日系豬排人氣名店「吉豚屋」推出聖誕節期間限定「蝦趴海老聖誕樹」，以海老堆疊而成聖誕節餐點。點購任一餐點即可以超蝦優惠價99元加購一份，要讓喜歡豬排、喜歡蝦蝦的吃貨們，可以飽到不行。同步，大份量的海陸四重奏，四種炸物於12/14-01/31限時推出。



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聖誕限定「蝦趴海老聖誕樹」以四隻酥炸海老堆疊而成，撒上道地日式海苔粉，頂端放上特製星星造型胡蘿蔔，整體就像顆小小的聖誕樹模型！嚴選產地直送新鮮肥美的甜白蝦以招牌卡滋粉包裹，一口咬下即可感覺到外皮的酥脆及肉質的鮮甜，口感上大大的滿足。12/15-12/25間，凡點任一主餐，即可以超蝦價99元（原價196元）加購。





此外，還有重量級超值海陸四重奏，餐點內除了招牌的里肌豬排、腰內豬排、酥炸海老，還有期間限定才有的新鮮酥炸魚。四種皆以獨門的日式炸粉下去包裹，擁有外酥內嫩的極鮮口感。特色炸魚選用特級新鮮的魚片，除了外皮的酥脆口感，每一口都吃得到魚肉的鮮甜，加上蔬果熬製而成的酸甜豬排醬汁，風味更勝一籌。一份就能同時吃到四種不同滋味，海陸交織的高CP值以及美味程度，一路飽到2024年。





吉豚屋 期間限定 海陸四重奏

活動期間：12/14-01/31

活動內容：海陸四重奏：里肌豬排、腰內豬排、海老蝦、酥炸魚。

全品項旗艦海陸丼 $289

全品項旗艦海陸定食 $329

全品項旗艦海陸咖哩 $359



吉豚屋 海老蝦趴聖誕樹

活動期間：12/15-12/25

活動內容： 主餐加購 $99（原價 $196）

會員再加碼：會員點購「海老蝦趴聖誕樹」即可參加耶誕抽獎活動。好禮1：米奇/米妮玩偶（市值$944，各1名，共2名）；好禮2：豬排卷*3（市值$567，共2名）；好禮3：SHIBANBAN 托特包（市值 $470，共3名）。中獎名單將於01/08公告於吉豚屋官方Facebook粉絲專頁。