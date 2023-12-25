宵夜族最需要的攻略地圖來了！隨著跨年夜即將到來，台北101每年毫無例外都會湧入大量人潮，看完精彩絕倫的煙火之後，總是會忍不住肚子餓得咕咕叫，這種時候不妨沿著淡水線探訪超人氣的台北宵夜名店，像是來自日本的冠軍沾麵「麵屋一燈」、以古代妓院風格打造的「魚紅苑重慶烤魚」，除了味道受到許多網友推薦以外，更是不少台北宵夜族的首選，而且每一間至少都會營業到凌晨1點，趕快跟著編輯探索9間「淡水線宵夜好店」，讓你跨完年體力立刻回血滿點。



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對於台北的宵夜族來說，捷運淡水線上可是有許多回訪無數次的口碑好店，像是劍潭站附近的「雞老闆桶仔雞」不僅肉質鮮嫩，料理方式又相當豪邁吸睛，搭配洋蔥絲、雞油跟胡椒鹽享用，可說是最銷魂的3大吃法；仿照古代妓院打造的「魚紅苑重慶烤魚」，招牌菜就是各種麻辣提味的重慶烤魚，此外還有許多四川配菜，擄獲了不少辣辣控的心。其他還有許多間淡水線上知名的宵夜名店，趕緊來看看哪些你還沒造訪過，今晚趕快揪朋友一起大飽口福吧。





捷運淡水線人氣宵夜：宏冠土魠魚羹

部落客 米兒&三分像料理 造訪 宏冠土魠魚羹 說：

雖說這一碗要價90元，但我還是覺得不算貴，畢竟魚塊給得蠻大塊又很多，喝一碗湯吃一碗飯就會飽了，湯頭是白菜底，口味一樣偏甜，加上陳年老醋提味，整碗喝光光，魚肉塊是有醃過的...<全文介紹>



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#宏冠土魠魚羹（近雙連站）

地址：台北市大同區寧夏路寧夏夜市

電話：無





捷運淡水線人氣宵夜：胡家台灣小吃中山旗艦店

部落客 米兒&三分像料理 造訪 胡家台灣小吃中山旗艦店 說：

米粉湯就是餐檯那一鍋大鍋乳白色的湯，裡面還有加蝦米跟油蔥還有芹菜，我自己都會再撒胡椒粉，他們胡椒粉是純的不是胡椒鹽，不會越灑越鹹只會越來越辣！但是很提香氣...<全文介紹>



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#胡家台灣小吃中山旗艦店（近中山站）

地址：台北市中山區林森北路283號

電話：0989-965-725



捷運淡水線人氣宵夜：麵屋 千雲

部落客 小貝與小貝婆的幸福生活 造訪 麵屋 千雲 說：

鹽味雞湯拉麵湯頭相當的清澈喝起來清爽不油膩且非常甘甜，叉燒口感軟嫩到讓人驚訝，雞肉吃起來也不澀，糖心蛋一直都是我的最愛...<全文介紹>



#麵屋 千雲（近中山站）

地址：台北市中山區林森北路105-1號

電話：02-2523-3198





捷運淡水線人氣宵夜：麵屋一燈

部落客 傑森大大 造訪 麵屋一燈 說：

現在的「麵屋一燈」是改版過後的2.0版本，除了提供更寬裕舒適的用餐環境、貼心的服務，甚至還降低了餐點價格，而且還不收服務費，重點是餐點也好吃，從濃厚到淡麗的選擇都有...<全文介紹>



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#麵屋一燈（近中山站）

地址：台北市中山區南京東路一段29號

電話：02-2511-6161





捷運淡水線人氣宵夜：雞老闆桶仔雞

部落客 麥的小窩 造訪 雞老闆桶仔雞 說：

桶仔雞的雞肉可以沾雞油吃、也可以沾著胡椒鹽，我們都覺得雞老闆的胡椒鹽吃起來特別香，雞皮剛烤好略帶點酥脆的口感，肉質非常鮮嫩，雞腿肉肉質軟嫩又帶有嚼勁，就連雞胸肉也完全不乾柴...<全文介紹>



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#雞老闆桶仔雞（近劍潭站）

地址：台北市士林區文林路101巷2號

電話：02-2881-0777





捷運淡水線人氣宵夜：港都熱炒 中山旗艦店

部落客 愛美玩樂誌 造訪 港都熱炒 中山旗艦店 說：

港都熱炒中山旗艦店的料理口味跟擺盤都比一般熱炒店更精緻，食材很新鮮且能達到客製化調味，想吃味道淡一點、濃一點都可完全貼合喜歡的口味，用餐環境時尚又舒適...<全文介紹>



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#港都熱炒 中山旗艦店（近雙連站）

地址：台北市中山區民生東路一段52號

電話：02-2522-1918





捷運淡水線人氣宵夜：魚紅苑重慶烤魚

部落客 大胃米粒 David & Milly 吃貨日常 造訪 魚紅苑重慶烤魚 說：

「魚紅苑重慶烤魚」菜品實在有夠多樣化，不管想吃道地四川菜或東北菜，在這都能吃到！絕對是離四川味道最近的餐廳，免出國就能嚐鮮，推薦台北鄉親聚餐可以來這感受古代妓院的歡樂氣氛！<全文介紹>



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#魚紅苑重慶烤魚（近雙連站）

地址：台北市中山區中山北路二段59巷46號

電話：02-2511-9670





捷運淡水線人氣宵夜：實在就烤串燒

部落客 美食鐵粉靜香兒 造訪 實在就烤串燒 說：

店面的「實在就烤串燒」雖然隨便買一買就破百，但環境乾淨、調味夠又不厚重，還是挺值得推薦...店家的食物櫃內品項豐富，而且相當乾淨整齊，看了讓人蠻有食慾。<全文介紹>



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#實在就烤串燒（近雙連站）

地址：台北市大同區寧夏路34號

電話：0961-325-802





捷運淡水線人氣宵夜：士林夜市深夜流氓熱炒

部落客 SHINYBAN's Life / 甩尼班 造訪 士林夜市深夜流氓熱炒 說：

「士林夜市深夜流氓熱炒」就位於士林夜市的主街上，凌晨一點，就會在「MINISO」前開賣，整條街上充滿著人潮，很難想像已經是凌晨的時間，好不熱鬧。<全文介紹>



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#士林夜市深夜流氓熱炒（近劍潭站）

地址：台北市士林區大東路16號

電話：無

