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日本天皇也愛的法國麵包脆餅GATEAU FESTA HARADA攜手HELLO KITTY，搶先推情人節限定禮盒，獨家包裝不能錯過。

2024-01-12 文字：特派員 Trish 即時報導 人氣：318
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特派員 Trish

特派員 Trish

日本人氣伴手禮之一的GATEAU FESTA HARADA，招牌的法國麵包脆餅不僅深受消費者們喜愛，就連日本天皇也愛不釋手！這次攜手了風靡全球的「HELLO KITTY」，推出情人節限定款，獨家包裝及濃厚的巧克力風味脆餅不容錯過！新品於2024年1月11日起，在日本全國GATEAU FESTA HARADA門市及其他店鋪販售，數量有限，錯過就買不到了！

GATEAU FESTA HARADA攜手HELLO KITTY！情人節限定禮盒甜蜜登場

為了迎接2024年的情人節，GATEAU FESTA HARADA這次與HELLO KITTY合作，推出Gâteau Rusk「GOUTER de ROI Premuin(グーテ・デ・ロワ プレミアム)」頂級巧克力脆餅。商品包裝以HELLO KITTY為元素，從餅乾外包裝到禮盒外觀都是滿滿的HELLO KITTY。

▲圖片來源／GATEAU FESTA HARADA

▲圖片來源／GATEAU FESTA HARADA

「GOUTER de ROI Premuin(グーテ・デ・ロワ プレミアム)使用擁有濃郁可可香氣、適度的酸味及苦味的巧克力充分包覆法式脆餅的兩面，展現出高雅的口感。這次推出HELLO KITTY款共有2種風味，一種頂級原味巧克力，上頭還灑上了金粉裝飾，外包裝以金色為主色調，不僅味道豐富，外觀更添華麗奢華。另一款為牛奶巧克力，將溫和濃郁的牛奶巧克力均勻覆蓋在Gâteau Rusk法式脆餅，外包裝為紅色。

▲圖片來源／GATEAU FESTA HARADA

▲圖片來源／GATEAU FESTA HARADA

此外，每一款獨自包裝袋上都印有HELLO KITTY的圖案，且表情各異，有眨眼、臉頰泛紅，或者愛心眼等圖案，金色包裝及紅色包裝共有4種不同的設計，採隨機配送。紙盒的部分也印上大大的HELLO KITTY，包裝紙則是以HELLO KITTY的招牌蝴蝶結及GATEAU FESTA HARADA的LOGO為元素設計。

▲圖片來源／GATEAU FESTA HARADA

▲圖片來源／GATEAU FESTA HARADA



▲圖片來源／GATEAU FESTA HARADA


■商品資訊
商品名稱：GATEAU FESTA HARADA 「GOUTER de ROI Premuin 情人節精選 HELLO KITTY」ガトーフェスタ ハラダ「グーテ・デ・ロワ バレンタインセレクション ハローキティ」
販售日期：2024年1月11日～2月14日
販售地點：GATEAU FESTA HARADA相關店舖、三麗鷗店舖、網路商店
售價：6個組 1,620日幣、10個組 2,484日幣

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