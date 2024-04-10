嘉義，一座復有日式氣息的城市。隨著老宅改造風氣興起，人們翻修老建築，打造成餐廳或是咖啡館，在保有原始風味的老宅中品味茶與甜品，彷彿時光倒流回到了80年代。這些新生命為城市注入了老靈魂，與華麗的網美風相比，老式風格的咖啡廳似乎更多了一絲韻味。這次，我們搭上窩客島牌時光機，一起探索這「9間老宅咖啡廳」。





純樸的老宅外表，濃厚年代感的內在，沒有文青人可以抗拒「Archers Kitchen弓箭手」的魅力，隨手一拍，都彷彿置身電影之中；若想在咖啡館度待上一下午，不限時「民生咖啡」是個絕佳選擇。無論是改建自老診所的「霜空咖啡」還是保有古早透天厝裝潢的「Mimico Café 秘密客」，皆是跑咖人不能錯過的打卡地。一個寧靜的午後，一座能夠享受慵懶時光的城市，一杯「荏苒咖啡」的卡布奇諾，一起感受老派約會的浪漫吧！





老宅咖啡廳推薦：HERMIT & Co.

部落客 Jason's Life 說：

這間老屋最早就是印刷廠，在屋內還有特別保留著招牌和器械。蜂巢脆餅霜淇淋本身是帶有海鹽味的焦糖霜淇淋，穿插著蜂巢脆餅，因為焦糖霜淇淋帶著鹹味所以吃起來較不容易膩口，而蜂巢脆餅則是脆脆像餅乾，甜味就相對於比較高，會有驚洗驚艷的程度...<全文介紹>



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#HERMIT & Co.

地址：嘉義市東區成仁街209號







老宅咖啡廳推薦：霜空咖啡

部落客 游小熊 說：

霜空咖啡，是由一間老診所改建的老宅質感風咖啡，深且長的空間有著濃濃的日式復古風，且還有個小院子在裡頭，具質感的空間及獨有的氛圍...<全文介紹>



#霜空咖啡

地址：嘉義市西區國華街132號

電話：05 225 5507







老宅咖啡廳推薦：民生咖啡嘉義店

部落客 珊米 說：

「自己烘果乾、種花草、烤蛋糕，雖然人力關係可能無法大量製作或是成本時間上更花費，但每一層步驟都可以由自己掌控把關，這樣販售出去的甜點也更放心!」這是老闆娘對民生咖啡的堅持。不使用香料色素感滿滿的裝飾食品，僅用最純粹的花草果乾來點綴，真的必須給這份用心打滿分!<全文介紹>



#民生咖啡嘉義店

地址：嘉義市西區民生南路127號

電話：05 222 0008







老宅咖啡廳推薦：Archers Kitchen 弓箭手

部落客 草西 說：

走入嘉義巷弄中，弓箭手就位在矮紅磚牆中，被綠意圍繞。以前是舊時代的學生宿舍，現在供應咖啡與甜點，在同樣的空間中感受交織的新舊時光。店內滿是咖啡香氣，這裡供應甜點、咖啡、三明治，還有引綠入室的靜謐生機。<全文介紹>



#Archers Kitchen 弓箭手

地址：嘉義市西區永安街13巷2號

電話：05 228 8066







老宅咖啡廳推薦：AMON咖啡所

部落客 算命的說我很愛吃 說：

AMON 咖啡所 從外觀望去就有讓人放鬆，想在這裡待上一個下午的感覺，可以好好品嚐咖啡以及老屋的氛圍，光影從霧玻璃照射進來人感受格外溫暖～除了賣咖啡以外～這裡有配合嘉義糕餅老店傳統糕餅在都市裡已經非常少見，三個顏色分別是不同的口味...<全文介紹>



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#AMON咖啡所

地址：嘉義市東區市宅街22巷5弄5號

電話：05 222 2670







老宅咖啡廳推薦：老院子1951

部落客 小狐尼 NiNi 說：

儘管就是在車流量大的中山路轉入成仁街後馬上就到了，卻絕對會忽略錯過，因為僅一層樓的矮房前還有個半開放庭院，花團錦簇、枝葉茂盛，很容易埋沒在綠意盎然和兩側的住宅房屋中...<全文介紹>



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#老院子1951

地址：嘉義市東區成仁街201號

電話：05 227 1951







老宅咖啡廳推薦：荏苒咖啡

部落客 Jason's Life 說：

帶有歲月沉澱的古董家具有其獨特的特點，用在侘寂風中能起到點綴的效果，使用木椅、亞麻布搭配充滿個性的木質座椅、層板、櫥櫃，與溫暖的黃光及窗戶採光，完美契合，都能讓質樸的空間增添溫暖和個性...<全文介紹>



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#荏苒咖啡

地址：嘉義市東區公園街97號

電話：05 275 2221







老宅咖啡廳推薦：Mimico Café 秘密客咖啡館

部落客 小狐尼 NiNi 說：

秘密客保留以台灣古早透天厝的裝潢，地面和牆面都是磨石子面；窗門都是早期的木製扇門，但搭配的桌椅則是簡樸的木質桌，有種新舊風格共處一室的特色 ...<全文介紹>



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#Mimico Café 秘密客咖啡館

地址：嘉義市東區興中街200-1號

電話：05 275 5866







老宅咖啡廳推薦：堀川茶事

部落客 橘子亂說話 說：

堀川茶事，裝潢有日式老宅懷舊韻味，二樓是榻榻米的座位，需要著襪子才能上樓，每個角落都有不同風味的日式擺設，看得出店家有用心打造用餐環境，讓我們悠閒的度過雨天的下午時光...<全文介紹>



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#堀川茶事

地址：嘉義市東區吳鳳南路37巷15號

電話：05 227 2672



